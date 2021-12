FOTO: Volei Alba Blaj, calificată în sferturile de finală ale Cupei CEV, după 3-0 cu PAOK Thessaloniki

David Marian Maier, portarul titular al Olimpiei Aiud (locul 9 la finele turului în liga a 4-a Alba) a făcut pasul firesc spre performanță. Goalkeeperul în vârstă de 16 ani, împliniți în luna august, a fost transferat ieri de prim-divizionara Gaz Metan Mediaș.

Originar din Livezile, David Maier este unul dintre cei mai vechi echipieri al Olimpiei (6 ani și jumătate), a debutat în acest sezon în liga a 4-a și în prima parte a campionatului a fost cel mai utilizat fotbalist al olimpicillor pregătiți de Marius Călușer și Viorel Gîlea (cele mai multe jocuri bifate la Olimpia în 2021, 5 partide la Liga a 4-a, plus Under 17 și Under 19)

Chiar dacă a fost curtat și de Kisvarda FC, din Ungaria, tânărul jucător a preferat să continue în România, la Gaz Metan activând numeroși jucători proveniți din Alba, ultimele exemple R. Trif, Șteau, Nicula, Jica etc, la mijlocul anului trecut fiind înregimentați și Andrei Bogdan și Alvaro Iuga (ambii 2005, de la Navobi Alva Iulia), mai vechi fiind Sebastian Maghiari (originar din Crăciunelu de Jos)

În acest an, alți doi jucători crescuți de Olimpia Aiud, Youssef Elmanhaly (n. 2006) și Mihai Șeulean (n. 2007) au ajuns la juniorii divizionarei secunde Ripensia Timișoara.