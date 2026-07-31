Curier Județean

VIDEO | Polițiștii și jandarmii din Blaj continuă acțiunile pentru creșterea gradului de siguranță al cetățenilor și prevenirea faptelor de natură contravențională și penală

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Polițiștii și jandarmii din Blaj continuă acțiunile pentru creșterea gradului de siguranță al cetățenilor și prevenirea faptelor de natură contravențională și penală

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Blaj au continuat, în noaptea de 30/31 iulie 2026, activitățile în zona de siguranță publică specială instituită la nivelul municipiului, în continuarea măsurilor dispuse pentru menținerea ordinii și liniștii publice și prevenirea producerii unor fapte antisociale.

Activitățile au fost desfășurate împreună cu jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba și au avut drept obiective creșterea gradului de siguranță al cetățenilor și prevenirea faptelor de natură contravențională și penală.

Polițiștii desfășoară activități de verificare și legitimare a persoanelor, monitorizează zonele cu risc și acționează pentru prevenirea oricăror situații care ar putea afecta siguranța comunității.

Activitățile vor continua și în perioada următoare, polițiștii urmând să acționeze cu aceeași fermitate, împreună cu celelalte instituții cu atribuții în domeniu, pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale și pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică în municipiul Blaj.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Parcările din Alba Iulia „intră în era digitală”. A fost lansată platforma pentru gestionarea online a parcărilor de reședință

Bogdan Ilea

Publicat

acum 23 de minute

în

31 iulie 2026

De

Parcările din Alba Iulia „intră în era digitală”. A fost lansată platforma pentru gestionarea online a parcărilor de reședință Primăria Alba Iulia a lansat platforma parcari.apulum.ro, prin care locuitorii orașului pot gestiona online parcările de reședință, fără a mai merge la ghișeu. Locuitorii din Alba Iulia vor putea gestiona online, începând de sâmbătă, 1 august, […]

Citește mai mult

Curier Județean

Consultare publică în cadrul proiectului Actualizare și revizuire Plan Urbanistic General la Aiud, județul Alba pentru elaborarea studiului de fundamentare aferent Planului Urbanistic General, Analiza factorilor interesați. Anchetă socială

Bogdan Ilea

Publicat

acum 60 de minute

în

31 iulie 2026

De

Consultare publică în cadrul proiectului Actualizare și revizuire Plan Urbanistic General la Aiud, județul Alba pentru elaborarea studiului de fundamentare aferent Planului Urbanistic General, Analiza factorilor interesați. Anchetă socială Primăria Municipiului Aiud a demarat procesul de actualizare și revizuire a Planului Urbanistic General, documentație elaborată de S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L. În prezent, proiectul se află […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Ziua Națională Salvamont România, marcată la Alba Iulia: Expoziție de tehnică de intervenție și activități educative la Poarta a III-a a Cetății

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

31 iulie 2026

De

Ziua Națională Salvamont România, marcată la Alba Iulia: Expoziție de tehnică de intervenție și activități educative la Poarta a III-a a Cetății Maine, 1 August, este sărbătorită Ziua Națională Salvamont România – o dată aleasă simbolic pentru a marca începutul celei mai solicitante perioade din an pentru salvatorii montani.  Cu această ocazie, un stand expozițional […]

Citește mai mult