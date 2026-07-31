VIDEO | Polițiștii și jandarmii din Blaj continuă acțiunile pentru creșterea gradului de siguranță al cetățenilor și prevenirea faptelor de natură contravențională și penală
Polițiștii și jandarmii din Blaj continuă acțiunile pentru creșterea gradului de siguranță al cetățenilor și prevenirea faptelor de natură contravențională și penală
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Blaj au continuat, în noaptea de 30/31 iulie 2026, activitățile în zona de siguranță publică specială instituită la nivelul municipiului, în continuarea măsurilor dispuse pentru menținerea ordinii și liniștii publice și prevenirea producerii unor fapte antisociale.
Activitățile au fost desfășurate împreună cu jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba și au avut drept obiective creșterea gradului de siguranță al cetățenilor și prevenirea faptelor de natură contravențională și penală.
Polițiștii desfășoară activități de verificare și legitimare a persoanelor, monitorizează zonele cu risc și acționează pentru prevenirea oricăror situații care ar putea afecta siguranța comunității.
Activitățile vor continua și în perioada următoare, polițiștii urmând să acționeze cu aceeași fermitate, împreună cu celelalte instituții cu atribuții în domeniu, pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale și pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică în municipiul Blaj.
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