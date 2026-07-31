VIDEO | Ziua Națională Salvamont România, marcată la Alba Iulia: Expoziție de tehnică de intervenție și activități educative la Poarta a III-a a Cetății

Ziua Națională Salvamont România, marcată la Alba Iulia: Expoziție de tehnică de intervenție și activități educative la Poarta a III-a a Cetății

Maine, 1 August, este sărbătorită Ziua Națională Salvamont România – o dată aleasă simbolic pentru a marca începutul celei mai solicitante perioade din an pentru salvatorii montani.

Cu această ocazie, un stand expozițional demonstrativ, cu tehnică de intervenție SALVAMONT, și salvatori montani, a fost organizat la Poarta a III-a a Cetații Alba Carolina. Doritorii pot participa vineri 31.07.2026, în intervalul 10-14, precum și sâmbătă, 1 august, în intervalul 11-17.

,,Cu ocazia zilei Salvamont România, 1 august, decretată de președintele României, începând cu anul trecut, desfășurăm niște activități de informare, niște activități educative pentru tineret, în care prezentăm regulile de deplasare pe munte, în care prezentăm niște reguli generale de desfășurare a activităților în zona montană, prezentăm prin standul expozițional niște echipamente și tehnici de salvare și încercăm să conștientizăm lumea că o victimă mai puțin înseamnă sănătate pentru cetățeni, înseamnă siguranță montană, înseamnă o zi frumoasă și, de ce nu, sănătate curată.”, a explicat Cristian Nițescu, de la, Salvamont Alba pentru ziarulunirea.ro.

Mesajul SALVAMONT Alba cu ocazia Ziua Națională Salvamont România

Luna august aduce pe munte sute de mii de turiști, dar și cel mai mare număr de accidente, cele mai dificile intervenții și, din păcate, cele mai multe tragedii. Pentru salvatorii montani, această perioadă înseamnă permanență, responsabilitate, sacrificiu și o luptă continuă contra timpului pentru salvarea de vieți omenești.

În fiecare zi și în fiecare noapte, indiferent de vreme, teren sau dificultatea intervenției, echipele Salvamont sunt pregătite să răspundă oricărui apel de ajutor. În spatele fiecărei misiuni se află ani de pregătire, mii de ore de instruire, experiență, disciplină și dorința de a face tot ceea ce este omenește posibil pentru ca fiecare persoană aflată în pericol să ajungă în siguranță acasă.

Dar cea mai valoroasă intervenție este aceea care nu ar trebui să aibă loc.

Prevenirea accidentelor montane trebuie să devină o responsabilitate comună. Siguranța pe munte începe cu fiecare dintre noi.

De aceea, salvatorii montani investesc permanent în perfecționarea profesională, în echipamente moderne de salvare și prim ajutor, în întreținerea și refacerea traseelor și marcajelor turistice, în construirea și modernizarea bazelor, posturilor și refugiilor Salvamont, precum și în desfășurarea de campanii de educație preventivă, informare și patrulare în zonele montane.

Toate aceste eforturi urmăresc același obiectiv: mai puține accidente și mai multe vieți salvate.

În fiecare intervenție acționăm împreună cu partenerii noștri din Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență – dispecerii SNAU 112 din cadrul STS, dispeceratele integrate ISU–SAJ, Dispeceratul Național Salvamont și dispeceratele județene Salvamont, echipajele SAJ, SMURD și echipajele aeromedicale SMURD–IGAv.

Împreună formăm un mecanism complex și performant, aflat permanent în slujba cetățeanului, pentru ca fiecare persoană aflată în pericol pe munte să beneficieze de cel mai rapid, eficient și profesionist răspuns posibil.

Și în acest an continuăm Campania Națională „-1”, un proiect care transmite un mesaj simplu, dar cu o încărcătură profundă.

Ne propunem ca, în această lună august, să reducem măcar cu unul numărul accidentelor grave, al intervențiilor, al persoanelor transportate la spital și al celor care își pierd viața pe munte.

Poate părea un obiectiv modest.

În realitate, acel „-1” poate însemna un om care se întoarce acasă, un părinte care își îmbrățișează copilul, un copil care își regăsește părinții, o familie care nu primește o veste tragică și prieteni care își revăd camaradul în siguranță.

Uneori, diferența dintre o tragedie și o poveste cu final fericit este o singură decizie responsabilă.

Din păcate, de peste 25 de ani, numărul accidentelor montane este într-o continuă creștere. Acest lucru trebuie să reprezinte un semnal de alarmă pentru fiecare dintre noi și să ne determine să acordăm mult mai multă atenție pregătirii fiecărei ieșiri pe munte, alegerii traseelor potrivite, echipamentului adecvat și respectării regulilor elementare de siguranță.

August 2025 – în cifre

* 701 persoane accidentate salvate de echipele Salvamont;

* 585 intervenții desfășurate de cele 39 de structuri Salvamont din România;

* 308 persoane transportate la spital cu ambulanțele SAJ, SMURD, Salvamont sau cu elicopterele SMURD–IGAv;

* 13 persoane care și-au pierdut viața pe munte și au fost recuperate de echipele Salvamont și predate instituțiilor abilitate.

Aceste cifre nu reprezintă doar statistici.

În spatele fiecărui număr se află oameni, familii, speranțe, suferință, emoții și mii de ore de muncă depuse de salvatorii montani pentru ca alții să poată merge mai departe.

Vă invităm să fiți alături de SALVAMONT ROMÂNIA în Campania „-1”.

Prin responsabilitate, informare și respect față de munte, fiecare dintre noi poate contribui la reducerea numărului de accidente.

Dacă, la sfârșitul acestei veri, vom avea măcar un accident mai puțin, un rănit mai puțin sau o viață salvată în plus, înseamnă că împreună am reușit să schimbăm destinul unui om și al unei familii.

Muntele oferă libertate, frumusețe și aventură. Respectați-l, pregătiți-vă cu responsabilitate și lăsați-ne să intervenim doar atunci când este cu adevărat nevoie.

SALVAMONT ROMANIA – salvatorii în roșu, culoarea celor care salvează vieți.

Întotdeauna pregătiți. Întotdeauna în slujba vieții. Întotdeauna prietenii dumneavoastră de nădejde de pe cărările munților !

Nu uita Campania „-1” începe cu tine.

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