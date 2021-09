FOTO: Volei Alba Blaj a câștigat, în premieră, Supercupa României, după 3-1 cu campioana CSM Târgoviște

Supercupa României, mâine de la ora 15.00, la Brașov, ce opune campioana CSM Târgoviște și deținătoarea Cupei României, Volei Alba Blaj, este meciul ce deschide sezonul 2021/2022 (televizat pe TVR 3).

Este primul trofeu pus în joc, unul dorit de rivalele la supremația în voleiul feminin autohton. Echipa din “Mica Romă” dispută o nouă partidă oficială după o pauză de mai bine de 5 luni confruntarea însemnând și debutul pe banca tehnică a sârbului Stevan Ljubičić, cel ce l-a înlocuit în intersezon pe Darko Zakoč, antrenorul ce a scris istorie la Blaj, legându-și numele de toate performanțele din ultimul deceniu, interne și internaționale.

Pentru gruparea din Alba, dincolo de miza adjudecării Supercupei României, este și un prilej de revanșă împotriva oponentelor de lângă Turnul Chindiei. CSM Târgoviște a câștigat în premieră titlul după ce în sezonul anterior și-a adjudecat toate cele 4 meciuri directe în Divizia A1 (ultimul, în 17 aprilie, 3-0), blăjencele rămânând cu consolarea victoriei din semifinalele Cupei României (3-1, în 20 februarie, la Cluj-Napoca). În ultimii ani o singură dată s-a mai jucat Supercupa României, între aceleași echipe, în decembrie 2016, la Timișoara, când dâmbovițencele s-a impus cu 3-2.

„Cel mai important lucru este că am avut un turneu de pregătire bun în Serbia, unde am putut regla unele detalii înaintea începutului sezonului. Totuși, o problemă o reprezintă faptul că nu avem la dispoziție a doua coordonatoare și din această cauză nu ne-am putut pregăti așa cum ne-am dorit. E normal să nu fim la capacitate maximă, iar la disputa de la Brașov ne dorim să vedem nivelul la care ne aflăm. Abordăm meciul cu CSM Târgoviște cu foarte multă motivație. Vrem să câștigăm Supercupa României, este primul obiectiv al sezonului și este normal să ne dorim acest lucru, pentru că Volei Alba Blaj își propune în fiecare an să câștige toate competițiile interne, iar acum va fi o nouă ocazie să ne mai adăugăm un trofeu în palmares”, a spus Stevan Ljubičić.

Lotul Volei Alba Blaj are 15 jucătoare, dintre care 7 românce (vor absenta Iarina Axinte și Ștefania Cheluță, prezente la Mondialele din Brazilia), în actualul efectiv fiind două voleibaliste din campionatul precedent (Ștefania Cheluță și Jovana Kocić) și alte două reveniri (Sorina Miclăuș și Nađa Ninković).