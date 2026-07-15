Viitorul Sântimbru, campioana din Alba, nu se înscrie în Liga 3! Ovidiu Hulea: „Regretăm, dar nu periclitez viitorul familiei!”

Viitorul Sântimbru, campioana din Alba, nu se înscrie în Liga 3, în ediția 2026/2027!

Viitorul Sântimbru, nu va activa în eșalonul terț, deși și-a câștigat dreptul de a juca pe a treia scenă, în urma barajului cu Academica Transilvania Târgu Mureș (3-1, 2-0).

Ovidiu Hulea: „Regretăm, dar nu periclitez viitorul familiei!”

Astfel Alba rămâne cu 4 reprezentante în Liga 3, CSM Unirea Alba Iulia, Metalurgistul Cugir, CS Universitar Alba Iulia și CIL Blaj

O ieșire elegantă din această situație a formației Viitorul Sântimbru, care a realizat eventul județean și a promovat în premieră în Liga 3. Asta, chiar dacă în urmă cu 3 săptămâni oficialii „roș-albaștrii” se bucurau de câștigarea dublei de baraj. S-a preferat un pas în spate din punct de vedere sportiv, decât să se riște compromiterea unui sezon.

„Este, fără îndoială, cea mai grea decizie pe care am luat-o de când sunt implicat la Viitorul Sântimbru. Am câștigat pe teren dreptul de a evolua în Liga 3, însă o participare la acest nivel înseamnă și o responsabilitate financiară uriașă. Din păcate, sprijinul promis nu s-a concretizat, iar eu nu pot începe un campionat fără garanția că vom putea duce sezonul până la capăt și că jucătorii își vor primi drepturile pentru munca lor. Am ales să rămânem în Superliga Alba, o decizie dureroasă, dar responsabilă. Prefer să construim în continuare un club sănătos și stabil, decât să riscăm viitorul unui proiect construit cu multă muncă în ultimii ani. Le mulțumesc jucătorilor, staff-ului, suporterilor și tuturor celor care au fost alături de noi. Visul promovării nu moare aici. Vom continua să muncim și sunt convins că va veni momentul în care Viitorul Sântimbru va face pasul în Liga 3 în condițiile pe care le merită”, a transmis președintele Adrian Hulea.

Pentru a evita episoade numite Sticla Turda și Hidro Mecanica Șugag, nou-promovate, care au abandonat în timpul stagiunii precedente, Viitorul Sântimbru a preferat să nu riște, să se înscrie și să se sufoce pe parcurs, să capoteze.

„Regretăm din punct de vedere sportiv, ne doare mai ales că am realizat o performanță istorică. Dar nu riscăm, să ne chinuim și să ne blocăm. Nu periclitez viitorul clubului și afacerea familiei”, a precizat Ovidiu Hulea, principalul finanțator, vicepreședintele AJF Alba

Din punct de vedere financiar, aventura în eșalonul superior este o povară prea mare pentru familia Hulea, un buget fiind cifrat la minim 600.000 de lei. Asta în condițiile în care Viitorul Sântimbru a făcut performanță în proporție covârșitoare pe susținerea familiei Hulea, și într-un procent mult mai mic prin sprijinul primăria comunei. „Nu e ușor să treci într-un timp atât de scurt de la bucurie la tristețe! Este clar că, sportiv vorbind, e păcat că nu jucăm în Liga 3, deși ne-am câștigat acest drept pe teren. În același timp, este normală decizia clubului, de a nu se hazarda din punct de vedere financiar într-o aventură, o pălărie mult prea mare pentru posibilitățile existente, și apoi să te blochezi pe parcurs”, a punctat antrenorul Adrian Bicheși.

Asemenea scenarii s-au mai produs în trecut cu alte două campioane din Alba, Mureșul Vințu de Jos (2016) și Șurianu Sebeș (2017) – ambele s-au desființat după realizarea promovării. 15 iulie era data limită în care nou-promovata trebuia să plătească către FRF garanția de 20.000 de lei și să solicite înscrierea în Liga 3, unde are drept de participare.

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