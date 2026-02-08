FOTO: Viitorul Sântimbru – Dacia Orăștie 5-2 (4-0), într-o partidă amicală | Patru noi achiziții pentru formația din Galtiu
Viitorul Sântimbru a învins Dacia Orăștie 5-2 (4-0), într-o partidă amicală | Patru noi achiziții pentru formația din Galtiu
Viitorul Sântimbru, liderul SuperLigii Alba la finele turului, a învins, scor 5-2 (4-0), la Galtiu, într-un joc de verificare, pe Dacia Orăștie (locul 7 în Liga 4 Hunedoara).
Citește și: Viitorul Sântimbru, liderul turului în Alba, după un deceniu | Vezi lotul campioanei și marcatorii din prima parte a SuperLigii
Au marcat Nistor (13, 28), Voic (16, 45), duble în primul mitan, Pașca-Igna (52, nou-venit), respectiv Cicalău (59), Bakcsi (79).
Cu acest prilej, la formația pregătită de Adrian Bicheși și Dan Comșa au debutat 3 jucători proaspăt transferați, Boca (Sportul Câmpeni), Pașca-Igna (CIL Blaj, s-a pregătit cu CSU Alba Iulia), N. Muntean (tocmai de la Dacia Orăștie), o altă achiziție fiind Kosmyna-Vingărzan (Hidro Mecanica Șugag). În distribuția hunedoreană s-au regăsit jucători din Alba precum Șuteu, Bălaș, Borșai, Bălșan, Baksi sau Jurcă.
Viitorul: Lazăr – N. Pop, B. Popescu, I. Grozav, Kosmyna, Goguța, Goangă, Boca, Nistor, Voic, Pașca; au mai intrat Barna, Sicoe, Birk, Crișan, B. Bicheși, N. Muntean; absenți Lupșan, Catană, Ivașcu, M. Domșa, Petrașcu, Crăciun, A. Moldovan
Urmează testele cu Șoimul Băița (locul 8 în Hunedoara, 14 februarie), LPS Sebeș Under 19 (20 februarie) și CSM Deva (lider, cu maximum de puncte, 25 februarie). Sântimbrenii au mai întâlnit Metalurgistul Cugir (1-2) și Spicul Daia Română (1-0).
Informații, foto: Dan COMȘA
