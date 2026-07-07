Sport

Miercuri, ora 18.00, la Galtiu, în primul tur al Cupei României, faza regională: Viitorul Sântimbru – Corona Brașov, duel între nou-promovate în Liga 3

Dan HENEGAR

Publicat

acum 6 minute

în

De

Miercuri, 8 iulie, ora 18.00, la Galtiu, în primul tur al Cupei României, faza regională: Viitorul Sântimbru – Corona Brașov, duel între nou-promovate în Liga 3

Mâine, la ora 18.00, la Galtiu, se dispută partida dintre Viitorul Sântimbru și Corona Brașov, contând pentru Grupa 1 din Regiunea 3, Centru.

Citește și: Viitorul Sântimbru, buget de 250.000 de euro la prima stagiune în Liga 3! Ținte la transferuri: Giurgiu, C. Cristea și Trifu

ziarul unirea ca sursa de stiri google

Cele două competitoare au avut parcursuri similare, câștigătoarele eventurilor județene, plus promovarea în eșalonul terț (gazdele, 3-1 și 2-0 cu Academica Transilvania Tg. Mureș, respectiv 1-0 și 2-0 cu CS Agnita, pentru vizitatori). Diferențele vin de la campania de transferuri, amfitrioni aflându-se la faza de tatonări, fără vreun nume rezolvat, spre deosebire de brașoveni care au anunțat multe nume sonore. Sub comanda lui Marian Constantinescu au ajuns vedete precum Mateiu (ex-Petrolul), B. Rusu (SCM Rm. Vâlcea), Enceanu (FC Bihor), Lascu (Steaua) sau Gavrilă (ex CSM Unirea Alba Iulia). Mai este pomenit și albaiulianul Gicu Grozav drept achiziție, însă acesta susține că nu a semnat și nu va fi prezent (în vacanță), dar și… Constantin Budescu! Chiar dacă nu va putea conta pe vedete la acest meci, Corona are planuri mari și în această competiție, efectuându-se deplasarea cu o zi înainte. Aidoma este și obiectivul sntimbrenilor, care vor trofeul, la fel ca în 2024 (4-3, după prelungiri, cu ASF Pogăceaua, după prelungiri).

„Suntem încrezători că putem să facem o figură frumoasă în Cupa României și ne dorim să câștigăm și trofeul regional și să aducem o nouă cupă la Galtiu. O să avem câțiva absenți, Budin, Nistor, Goguța (în vacanță), Goangă (accidentat după baraj). Întâlnim un adversar puternic, o echipă cu investiții serioase, cu jucători experimentați care, ca și noi, a luat tot în Brașov, însă jocurile de cupă au ceva special, ceva care lasă loc oricărui rezultat. Deocamdată nu avem noutăți, suntem în discuții cu câțiva jucători, dar nu am concretizat nimic”, a transmis antrenorul Adrian Bicheși, de 5 ani pe banca tehnică a roș-albaștrilor.

Următorul duel va fi sâmbătă, 11 august, în deplasare cu Vulturii Târgu Mureș, iar finala este pevăzută în 18 iulie (acasă, cu câștigătoarea Grupei 2, Unirea Cristuru Secuiesc, Viitorul Amo și Păltiniș Rășinari).

Secțiune Știri sub articolul principal

Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE

Ultimele știri publicate în ZiarulUnirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Albaiulianul Marcel Rusu, singurul antrenor din Alba cu licența B UEFA pentru pregătirea portarilor

Dan HENEGAR

Publicat

acum 3 ore

în

7 iulie 2026

De

Albaiulianul Marcel Rusu, singurul antrenor din Alba cu licența B UEFA pentru pregătirea portarilor Albaiulianul Marcel Ioan Rusu (58 de ani) este, în acest moment, singurul antrenor din județul Alba posesor al licenței B UEFA pentru pregătirea portarilor. Rusu, fost goalkeeper la Unirea Alba Iulia și Minaur Zlatna (din 1992), s-a specializat, firesc, în acest […]

Citește mai mult

Sport

VIDEO: Silviu Bindea, singurul fotbalist din Alba care a înscris la Campionatul Mondial! Legendara extremă din Blaj, gol împotriva Cubei în Franța, la CM 1938!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 5 ore

în

7 iulie 2026

De

Silviu Bindea, singurul fotbalist din Alba care a înscris la Campionatul Mondial! Legendara extremă din Blaj, gol împotriva Cubei, în Franța, la CM 1938! Silviu Bindea, unul dintre cei mai importanți fotbaliști români din perioada dintre cele două Războaie Mondiale, este singurul fotbalist din Alba care a înscris la un Campionat Mondial! Atacantul din Blaj […]

Citește mai mult

Sport

FOTO: Cicliștii de la CSM Unirea Alba Iulia, un nou weekend plin de clasări pe podium | Miruna Măda, campioană națională al doilea an consecutiv

Dan HENEGAR

Publicat

acum 6 ore

în

7 iulie 2026

De

Cicliștii de la CSM Unirea Alba Iulia, un nou weekend plin de clasări pe podium | Miruna Măda, campioană națională al doilea an consecutiv Sportivii CSM Unirea Alba Iulia au reușit iarăși rezultate importante atât la Campionatul Național de Cross-Country Eliminator (XCE), cât și la Păltiniș Challenge, competiție de șosea desfășurată înaintea etapei regină din […]

Citește mai mult