Miercuri, ora 18.00, la Galtiu, în primul tur al Cupei României, faza regională: Viitorul Sântimbru – Corona Brașov, duel între nou-promovate în Liga 3

Miercuri, 8 iulie, ora 18.00, la Galtiu, în primul tur al Cupei României, faza regională: Viitorul Sântimbru – Corona Brașov, duel între nou-promovate în Liga 3

Mâine, la ora 18.00, la Galtiu, se dispută partida dintre Viitorul Sântimbru și Corona Brașov, contând pentru Grupa 1 din Regiunea 3, Centru.

Cele două competitoare au avut parcursuri similare, câștigătoarele eventurilor județene, plus promovarea în eșalonul terț (gazdele, 3-1 și 2-0 cu Academica Transilvania Tg. Mureș, respectiv 1-0 și 2-0 cu CS Agnita, pentru vizitatori). Diferențele vin de la campania de transferuri, amfitrioni aflându-se la faza de tatonări, fără vreun nume rezolvat, spre deosebire de brașoveni care au anunțat multe nume sonore. Sub comanda lui Marian Constantinescu au ajuns vedete precum Mateiu (ex-Petrolul), B. Rusu (SCM Rm. Vâlcea), Enceanu (FC Bihor), Lascu (Steaua) sau Gavrilă (ex CSM Unirea Alba Iulia). Mai este pomenit și albaiulianul Gicu Grozav drept achiziție, însă acesta susține că nu a semnat și nu va fi prezent (în vacanță), dar și… Constantin Budescu! Chiar dacă nu va putea conta pe vedete la acest meci, Corona are planuri mari și în această competiție, efectuându-se deplasarea cu o zi înainte. Aidoma este și obiectivul sntimbrenilor, care vor trofeul, la fel ca în 2024 (4-3, după prelungiri, cu ASF Pogăceaua, după prelungiri).

„Suntem încrezători că putem să facem o figură frumoasă în Cupa României și ne dorim să câștigăm și trofeul regional și să aducem o nouă cupă la Galtiu. O să avem câțiva absenți, Budin, Nistor, Goguța (în vacanță), Goangă (accidentat după baraj). Întâlnim un adversar puternic, o echipă cu investiții serioase, cu jucători experimentați care, ca și noi, a luat tot în Brașov, însă jocurile de cupă au ceva special, ceva care lasă loc oricărui rezultat. Deocamdată nu avem noutăți, suntem în discuții cu câțiva jucători, dar nu am concretizat nimic”, a transmis antrenorul Adrian Bicheși, de 5 ani pe banca tehnică a roș-albaștrilor.

Următorul duel va fi sâmbătă, 11 august, în deplasare cu Vulturii Târgu Mureș, iar finala este pevăzută în 18 iulie (acasă, cu câștigătoarea Grupei 2, Unirea Cristuru Secuiesc, Viitorul Amo și Păltiniș Rășinari).

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