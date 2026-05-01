FOTO | CSM Unirea Alba Iulia, popas la Mănăstirea Nicula înaintea meciului din deplasare cu Minaur Baia Mare

CSM Unirea Alba Iulia, popas la Mănăstirea Nicula înaintea meciului din deplasare cu Minaur Baia Mare

În drumul spre Baia Mare, echipa de fotbal de Liga 3 CSM Unirea Alba Iulia a făcut, vineri, 1 mai 2026, un scurt popas la Mănăstirea Nicula, un loc încărcat de liniște și tradiție.

„A fost un moment de reflecție și concentrare înaintea unui nou test important din play-off.

Continuăm drumul cu încredere! Hai Unirea!”, au transmis reprezentanții clubului CSM Unirea Alba Iulia postat pe rețelele de socializare.

CSM Unirea Alba Iulia va juca, sâmbătă, 2 mai 2026, de la ora 18.00, pe Stadionul „Viorel Mateianu” din Baia Mare, cu echipa locală Minaur, pregătită de fostul tehnician unirist Alexandru Pelici, în play-off-ul Ligii 3 de fotbal.

Partida va fi transmisă în direct pe canalul de Youtube FRF TV.

foto: CSM Unirea Alba Iulia / Facebook

Sport

FOTO: Andrei Rațiu, fotbalistul din Alba, la un pas de finala Conference League! Internaționalul român, evoluție consistentă în victoria cu Strasbourg, din semifinale!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 11 ore

în

1 mai 2026

De

Andrei Rațiu, fotbalistul din Alba, la un pas de finala Conference League! Internaționalul român, evoluție consistentă în victoria cu Strasbourg, din semifinale! Andrei Rațiu, jucătorul originar din comuna Unirea (s-a născut la Aiud), este la un pas de finala Conference League, după ce echipa sa Rayo Vallecano a învins, acasă, pe Strasbourg, 1-0, în manșa […]

Citește mai mult

Sport

SuperLiga Alba, etapa 19: Liderul Viitorul Sântimbru, victorie clară cu AFC Micești, în deplasare… la Galtiu

Dan HENEGAR

Publicat

acum 23 de ore

în

30 aprilie 2026

De

SuperLiga Alba, etapa 19: Liderul Viitorul Sântimbru, victorie clară cu AFC Micești, scor 3-0, în deplasare… la Galtiu În prologul rundei, victorie clară pentru trupa lui Selagea, care a mai avut și 3 bare, Performanța Ighiu – CS Zlatna 3-0.  Citește și: VIDEO: SuperLiga Alba, etapa 19: Viitorul Sântimbru, victorie în derby-ul extern cu Industria Galda […]

Citește mai mult

Sport

FOTO: Școala Gimnazială „Nicodim Ganea” Bistra, calificată al cincilea an la rând la turneul final de fotbal feminin! O nouă performanță pentru fetele pregătite de Tiberiu Boca

Dan HENEGAR

Publicat

acum o zi

în

30 aprilie 2026

De

Școala Gimnazială „Nicodim Ganea” Bistra, calificată al cincilea an la rând la turneul final de fotbal feminin | O nouă performanță pentru fetele pregătite de Tiberiu Boca Școala Gimnazială „Nicodim Ganea” Bistra s-a calificat al cincilea an la rând la turneul final de fotbal feminin, prevăzut la Timișoara, aceasta în urma câștigării etapei de zonă […]

Citește mai mult