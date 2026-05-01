FOTO | CSM Unirea Alba Iulia, popas la Mănăstirea Nicula înaintea meciului din deplasare cu Minaur Baia Mare
În drumul spre Baia Mare, echipa de fotbal de Liga 3 CSM Unirea Alba Iulia a făcut, vineri, 1 mai 2026, un scurt popas la Mănăstirea Nicula, un loc încărcat de liniște și tradiție.
„A fost un moment de reflecție și concentrare înaintea unui nou test important din play-off.
Continuăm drumul cu încredere! Hai Unirea!”, au transmis reprezentanții clubului CSM Unirea Alba Iulia postat pe rețelele de socializare.
CSM Unirea Alba Iulia va juca, sâmbătă, 2 mai 2026, de la ora 18.00, pe Stadionul „Viorel Mateianu” din Baia Mare, cu echipa locală Minaur, pregătită de fostul tehnician unirist Alexandru Pelici, în play-off-ul Ligii 3 de fotbal.
Partida va fi transmisă în direct pe canalul de Youtube FRF TV.
