FOTO | CSM Unirea Alba Iulia, popas la Mănăstirea Nicula înaintea meciului din deplasare cu Minaur Baia Mare

CSM Unirea Alba Iulia, popas la Mănăstirea Nicula înaintea meciului din deplasare cu Minaur Baia Mare

În drumul spre Baia Mare, echipa de fotbal de Liga 3 CSM Unirea Alba Iulia a făcut, vineri, 1 mai 2026, un scurt popas la Mănăstirea Nicula, un loc încărcat de liniște și tradiție.

„A fost un moment de reflecție și concentrare înaintea unui nou test important din play-off.

Continuăm drumul cu încredere! Hai Unirea!”, au transmis reprezentanții clubului CSM Unirea Alba Iulia postat pe rețelele de socializare.

CSM Unirea Alba Iulia va juca, sâmbătă, 2 mai 2026, de la ora 18.00, pe Stadionul „Viorel Mateianu” din Baia Mare, cu echipa locală Minaur, pregătită de fostul tehnician unirist Alexandru Pelici, în play-off-ul Ligii 3 de fotbal.

Partida va fi transmisă în direct pe canalul de Youtube FRF TV.