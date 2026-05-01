Incredibil! Câte firme și-au suspendat activitatea în România în primele trei luni din 2026
Numărul firmelor care și-au suspendat activitatea în primele trei luni din 2026 a fost de 5.424, în creștere cu 7,88% comparativ cu perioada similară din anul anterior, conform datelor publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).
Cele mai multe companii care și-au suspendat activitatea au fost din București, respectiv 666 (număr în creștere cu 16,84% față de primul trimestru din 2025), urmat de județele Cluj, cu 315 de firme suspendate (+1,61%), Bihor, cu 283 (+15,51%), Iași, cu 280 (+23,89%), Timiș, cu 217 (+24,71%), Neamț, cu 216 (+2,37%) și Sibiu, cu 213 (+7,58%).
La polul opus, cele mai puține suspendări de activitate au fost consemnate în județele Giurgiu – respectiv 20 (-59,18% față de primele trei luni din 2025), Tulcea (21, -51,16%), Ialomița (28, -9,68%), Teleorman (33, -8,33%), Brăila (35, -25,53%), Vrancea (42, -45,45%) și Covasna (43, +13,16%).
Celeele mai mari creșteri ale numărului de suspendări ale activității s-au raportat în județele Caraș-Severin (+71,43%), Bistrița-Năsăud (+44,64%) și Mehedinți (+42,86%), în timp ce scăderile cele mai semnificative au fost înregistrate în județele Giurgiu (-59,18%), Tulcea (-51,16%) și Vrancea (-45,45%).
Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de suspendări s-a înregistrat în comerțul cu ridicata și cu amănuntul, respectiv 667, alte activități de servicii – 442 și activități profesionale, științifice și tehnice – 334.
În martie 2026 au fost consemnate 1.571 suspendări de activitate, cele mai multe în București (209) și în județele Cluj (100), Iași (83), Bihor (81) și Timiș (73).
sursa: Agerpres
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
