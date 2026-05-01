Incredibil! Câte firme și-au suspendat activitatea în România în primele trei luni din 2026

Numărul firmelor care și-au suspendat activitatea în primele trei luni din 2026 a fost de 5.424, în creștere cu 7,88% comparativ cu perioada similară din anul anterior, conform datelor publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Cele mai multe companii care și-au suspendat activitatea au fost din București, respectiv 666 (număr în creștere cu 16,84% față de primul trimestru din 2025), urmat de județele Cluj, cu 315 de firme suspendate (+1,61%), Bihor, cu 283 (+15,51%), Iași, cu 280 (+23,89%), Timiș, cu 217 (+24,71%), Neamț, cu 216 (+2,37%) și Sibiu, cu 213 (+7,58%).

La polul opus, cele mai puține suspendări de activitate au fost consemnate în județele Giurgiu – respectiv 20 (-59,18% față de primele trei luni din 2025), Tulcea (21, -51,16%), Ialomița (28, -9,68%), Teleorman (33, -8,33%), Brăila (35, -25,53%), Vrancea (42, -45,45%) și Covasna (43, +13,16%).

Celeele mai mari creșteri ale numărului de suspendări ale activității s-au raportat în județele Caraș-Severin (+71,43%), Bistrița-Năsăud (+44,64%) și Mehedinți (+42,86%), în timp ce scăderile cele mai semnificative au fost înregistrate în județele Giurgiu (-59,18%), Tulcea (-51,16%) și Vrancea (-45,45%).

Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de suspendări s-a înregistrat în comerțul cu ridicata și cu amănuntul, respectiv 667, alte activități de servicii – 442 și activități profesionale, științifice și tehnice – 334.

În martie 2026 au fost consemnate 1.571 suspendări de activitate, cele mai multe în București (209) și în județele Cluj (100), Iași (83), Bihor (81) și Timiș (73).

sursa: Agerpres

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Actualitate

De ce „explodează” cursul euro/leu? Economist: „Ar trebui să ne întrebăm cum naiba avem de 10 ani un curs stabil la euro” – parabolă cu „pere” și „mere”

Ioana Oprean

Publicat

acum 19 minute

în

1 mai 2026

De

De ce „explodează” cursul euro/leu? Economist: „Ar trebui să ne întrebăm cum naiba avem de 10 ani un curs stabil la euro” „Ar trebui să ne întrebăm cum naiba avem de 10 ani un curs stabil la euro”, spune economistul Radu Georgescu în condițiile deprecierii serioase din ultimele zile a monedei naționale, leul, în raport […]

Citește mai mult

Actualitate

Schema de ajutor de stat pentru apicultori, aprobată de Senat: Valoare și condiții de acordare

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

1 mai 2026

De

Schema de ajutor de stat pentru apicultori, aprobată de Senat: Valoare și condiții de acordare Senatul a adoptat miercuri, 29 aprilie 2026, în plen, o propunere legislativă pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat cu caracter temporar pentru susţinerea apicultorilor în perioada 2026 – 2028. Au fost înregistrate 99 de voturi „pentru” şi unul […]

Citește mai mult

Actualitate

Cursul leu/euro, un nou record istoric: Euro sparge bariera de 5,20 lei pe piața interbancară în prima zi din mai 2026

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

1 mai 2026

De

Cursul leu/euro, un nou record istoric: Euro sparge bariera de 5,20 lei pe piața interbancară în prima zi din mai 2026 În prima zi a lunii mai 2026, cotațiile de pe piața interbancară indică o nouă creștere a monedei europene în raport cu leul, după ce joi, 30 aprilie, BNR a cotat euro la 5,14 […]

Citește mai mult