FOTO, VIDEO. Revedere după 10 ani, la Colegiul „Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia. Emoţii, emoţii, emoţii, îmbrăţişări, dar şi multe amintiri

1 Iunie 2018 a fost o zi de sărbătoare pentru promoţia 2008 a Colegiului „Horea, Cloşca şi Crişan” din Alba. Vineri, la ora 11.00, foştii absolvenți şi-au dat întâlnire în faţa liceului, pentru întâlnirea de 10 ani. Unii dintre ei aveau să se revadă după 10 ani…

Emoţionanţi, îmbrăcaţi elegant şi purtând un zâmbet larg pe buze, au început să vină, în grupuri sau singuri, cu mult înainte de sunetul clopoţelului, care îi mai chema încă o dată la clase.

„Nu suntem foarte schimbaţi. Unii dintre noi ne vedem permanent, dar foarte emoţionaţi pentru că ne întâlnim cu toţii”, ne-a declarat o absolventă.

Au venit în număr mare şi profesori, şi absolvenţi. Multe săruturi, îmbrăţişări şi strângeri de mână şi evident nelipsitele poze. S-au făut poze, multe, pe clase şi pe grupuri.

Foştii elevi, împreună cu profesorii au intrat în cancelarie, unde, după cum era de aşteptat în asemenea momente solemne, au cântat Gaudeamus igitur.

Directorul Valeriu Cerbu s-a adresat absolvenţilor, mulţumindu-le pentru că s-au întors: „Dragii mei, ne bucurăm nespus că sunteţi aici. Zicea un coleg al vostru mai înainte că «v-aţi cam săturat, nu, de noi», nu de voi, ci de generaţii după generaţi, care vin în fiecare an, de la 10 până la 60 şi…. de ani de la finalizarea liceului. Vreau să vă spun că chiar nu ne-am săturat. Şi chiar ne bucurăm, chiar aşteptăm cu nerăbdare aceste momente deosebite din viaţa dvs. Pentru că nu cred că este o tradiţie mai frumoasă pentru şcoală decât acea tradiţie a reîntoarcerii absolvenţilor ei către ea însăşi. Pentru că asta ne arată faptul că n-am trecut degeaba prin viaţa voastră. Şi că fiecare, după putinţă, mai multă, mai puţină, dar oricum ne-am străduit să clădim ceva pentru viitorul vostru. Sper din tot sufletul că ceea ce vi s-a întâmplat de acum zece ani până în prezent este minunat pentru voi, că aţi avut o viaţă excelentă până acum, şi că de acum încolo viaţa voastră o să urce încet, încet spre ceea ce vă doriţi, spre ceea ce aţi visat. Pentru că primii zece ani sunt anii de căutări, anii de încercări, anii de schimbat de drum, de găsit de drum, dar după 10 ani, aşa spre 20 de ani, o să veniţi împliniţi şi o să-mi spuneţi am realizat asta, şi asta, şi asta şi clar că toţi în acel moment o să« crăpăm» de bucurie, am reuşit încă o generaţie splendidă. Mi-aduc aminte cu plăcere de mulţi dintre voi, îmi aduc aminte de saluturile acelea de dimineaţă din faţa sălii 9 (…) Vă mulţumim că v-aţi întors spre noi, vă mulţumim că nu ne-aţi uitat, şi dovadă că suntem atât de aproape, sunt aceşti minunaţi colegi ai mei care au fost alăsuti de dvs. patru ani şi care sunt su sufletul alături de dvs. permanent, care o să vă păstreze în amintirea lor permanent şi care o să se bucure enorm de câte ori o să vă revedeţi”.

În finalul discursului, directorul Valeriu Cerbu a amintit despre cei care au trecut în nefiinţă şi a propus păstrarea unui moment de reculegere în memoria lor.

După 10 ani de la absolvire, elevii promoției 2008 de la Colegiul ”HCC” din Alba Iulia s-au îndreptat spre sălile de clase şi s-au așezat din nou în băncile școlii, acolo unde au petrecut, probabil, cei mai frumoși patru ani din viață.

