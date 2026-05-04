Sport

FOTO: CSȘ Blaj a câștigat Campionatul Under 19 Liga 2 la volei masculin | Premii individuale pentru David Deneș și Andrei Șuteu, elevii antrenoarei Silvia Marcu

Dan HENEGAR

Publicat

acum 6 minute

în

De

CSȘ Blaj a câștigat Campionatul Under 19 Liga 2 la volei masculin | La Tulcea, premii individuale pentru David Deneș și Andrei Șuteu, elevii antrenoarei Silvia Marcu

CSȘ Blaj a câștigat Campionatul Under 19 Liga 2, iar David Deneș și Andrei Șuteu au primit premii individuale în urma disputării turneului final.

Citește și: FOTO: Voleibaliștii Andrei Șuteu și Tudor Bălău (CSȘ Blaj), în lotul României pentru Europenele Under 16! Astăzi, debut cu Polonia

Este o performanță deosebită pentru formația din „Mica Romă”, pregătită de profesoara Silvia Marcu.

Am reușit un rezultat notabil, la finele unui sezon plin de determinare și rezultate excelente. Finala a fost una intensă, «fantasticii» mei obținând 5 succese care ne-au adus rezultatul dorit. Acest succes reflectă nu o victorie, ci o dovadă a valorilor clubului, muncă, perseverență și fair play”, a spus Silvia Marcu.

Echipa CSȘ Blaj a fost compusă din următorii voleibaliști: Antonio Dancu (căpitan), David Deneș, Andrei Câmpean, Tudor Vasinc, Victor Vasinc, Rareș Cojocaru, Andrei Șuteu, Teodor Jidveian, Daniel Mărginean. Blăjenii au trecut pe rând de Știința București (3-0), „U” Cluj (3-0), CSȘ Râmnicu Sărat (3-0), CSȘ Buzău (3-0) și CSȘ Tulcea (3-1; 25-22, 22-25, 25-11, 25-21), un singur set pierdut!

La turneul de la Tulcea au concurat CSȘ Blaj, CSȘ Tulcea, CSM Râmnicu Sărat, CSU Știința București, CS „U” Cluj, CSȘ Buzău. Au fost acordate premii individuale adjudecate de David Deneș (MVP-ul turneului) și Andrei Șuteu (jucător de perspectivă), ultimul fiind component al echipei României Under 16.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

FOTO | Moțul George Bursuc, locul 1 la Triada MTB Avrig 2026, deși a fost implicat într-o căzătură imediat după start

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

4 mai 2026

De

Moțul George Bursuc, locul 1 la Triada MTB Avrig 2026, deși a fost implicat într-o căzătură imediat după start George Bursuc, din Câmpeni, s-a clasat pe primul loc, în 18 aprilie 2026, la Triada MTB Avrig. Ciclcistul moț a parcurs un traseu de 45 de kilometri cu aproximativ 1.100 de metri diferență de nivel. „Deși […]

Citește mai mult

Sport

FOTO: LPS Sebeș, dublă victorie, în derby „de Alba”, cu CSM Unirea Alba Iulia | La Under 19, cadou pentru antrenorul Doru Oancea

Dan HENEGAR

Publicat

acum 19 ore

în

3 mai 2026

De

LPS Sebeș, dublă victorie, în derby „de Alba”, cu CSM Unirea Alba Iulia! La Under 19, cadou pentru antrenorul Doru Oancea Duelul dintre LPS Sebeș și CSM Unirea Alba Iulia, derby-ul „de Alba” contând pentru etapa 22 a Seriei 8 din campionatele Under 19 și Under 17 organizate de FRF, a revenit gazdelor, care s-au […]

Citește mai mult

Sport

CSM Unirea Alba Iulia, remiză la Bistrița, în derby-ul play-out-ului la fotbal feminin | Claudia Bistrian, reușită de senzație, de la 40 de metri

Dan HENEGAR

Publicat

acum 21 de ore

în

3 mai 2026

De

CSM Unirea Alba Iulia, remiză la Bistrița, scor 1-1 (0-0), în derby-ul play-out-ului SuperLigii la fotbal feminin | Claudia Bistrian, reușită de senzație, de la 40 de metri CSM Unirea Alba Iulia a remizat în deplasare cu Gloria Bistrița, scor 1-1 (0-0), în derby-ul primrlor două clasate din play-out-ul SuperLigii feminine de fotbal. Citește și: FOTO: […]

Citește mai mult