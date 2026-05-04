FOTO: CSȘ Blaj a câștigat Campionatul Under 19 Liga 2 la volei masculin | Premii individuale pentru David Deneș și Andrei Șuteu, elevii antrenoarei Silvia Marcu

CSȘ Blaj a câștigat Campionatul Under 19 Liga 2 la volei masculin | La Tulcea, premii individuale pentru David Deneș și Andrei Șuteu, elevii antrenoarei Silvia Marcu

CSȘ Blaj a câștigat Campionatul Under 19 Liga 2, iar David Deneș și Andrei Șuteu au primit premii individuale în urma disputării turneului final.

Este o performanță deosebită pentru formația din „Mica Romă”, pregătită de profesoara Silvia Marcu.

„Am reușit un rezultat notabil, la finele unui sezon plin de determinare și rezultate excelente. Finala a fost una intensă, «fantasticii» mei obținând 5 succese care ne-au adus rezultatul dorit. Acest succes reflectă nu o victorie, ci o dovadă a valorilor clubului, muncă, perseverență și fair play”, a spus Silvia Marcu.

Echipa CSȘ Blaj a fost compusă din următorii voleibaliști: Antonio Dancu (căpitan), David Deneș, Andrei Câmpean, Tudor Vasinc, Victor Vasinc, Rareș Cojocaru, Andrei Șuteu, Teodor Jidveian, Daniel Mărginean. Blăjenii au trecut pe rând de Știința București (3-0), „U” Cluj (3-0), CSȘ Râmnicu Sărat (3-0), CSȘ Buzău (3-0) și CSȘ Tulcea (3-1; 25-22, 22-25, 25-11, 25-21), un singur set pierdut!

La turneul de la Tulcea au concurat CSȘ Blaj, CSȘ Tulcea, CSM Râmnicu Sărat, CSU Știința București, CS „U” Cluj, CSȘ Buzău. Au fost acordate premii individuale adjudecate de David Deneș (MVP-ul turneului) și Andrei Șuteu (jucător de perspectivă), ultimul fiind component al echipei României Under 16.

