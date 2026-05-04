FOTO | Tinerii fotbaliști Alin George Parastie și Robert Nicolae Rus (CSM Unirea Alba Iulia), convocați la acțiunea de selecție în vederea formării naționalei României U15

Tinerii fotbaliști Alin George Parastie și Robert Nicolae Rus (CSM Unirea Alba Iulia), convocați la acțiunea de selecție în vederea formării naționalei României U15

„Albaiulienii Parastie Alin George și Rus Robert Nicolae au fost convocați de Federația Română de Fotbal pentru acțiunea de selecție a generației 2012, în vederea formării Echipei Naționale U15.

Cei doi sunt pregătiți la CSM Unirea Alba Iulia, sub coordonarea antrenorilor Filip Morar și Alexandru Kalanyos.

Acțiunea va avea loc în perioada 10-13 mai 2026, la Centrul Național de Fotbal Mogoșoaia.

Felicitări și mult succes!”, a transmis luni, 4 mai 2026, clubul CSM Unirea Alba Iulia.

