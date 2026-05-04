FOTO | Scânteie Matei, de la Școala Gimnazială “Mihai Eminescu” din Alba Iulia, a obținut premiul I la Concursul Internațional “Cangurul Matematic”
Scânteie Matei, de la Școala Gimnazială “Mihai Eminescu” din Alba Iulia, a obținut premiul I la Concursul Internațional “Cangurul Matematic”
Elevul Scânteie Matei, din clasa a III-a B de la Școala Gimnazială “Mihai Eminescu” din Alba Iulia a câștigat premiul I la Concursul Internațional “Cangurul Matematic”, organizat pe 27 martie 2026.
Tânărul a fost pregătit de către prof. înv. primar Radu Adela. Cu această ocazie, Școala Gimnazială “Mihai Eminescu” din Alba Iulia a publicat următorul mesaj:
Citește și: FOTO | Iacob Scânteie, elev al Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Alba Iulia, PREMIUL I la Concursul Internațional „Cangurul Matematic” 2026
,,Felicitări elevului SCÂNTEIE MATEI din clasa a III-a B de la Școala Gimnazială “Mihai Eminescu” din Alba Iulia, pregătit de către prof. înv. primar RADU ADELA, pentru rezultatul deosebit – PREMIUL I- obținut la Concursul Internațional “CANGURUL MATEMATIC” care a avut loc în data de 27 martie 2026. Felicitări! Suntem mândri de voi!”, se arată în mesajul scris de Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Alba Iulia.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
INCENDIU la Ighiel: O anexă gospodărească a fost cuprinsă de flăcări. Intervin pompierii din Alba Iulia
INCENDIU la Ighiel: O anexă gospodărească a fost cuprinsă de flăcări. Intervin pompierii din Alba Iulia Pompierii din Alba Iulia intervin cu o autospecială și un echipaj de prim ajutor pentru stingerea unui incendiu izbucnit astăzi, 4 mai 2026, în localitatea Ighiel, la o anexă gospodărească. Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine […]
AVARIE MAJORĂ la rețeaua de apă din Alba Iulia: Cartierul Partoș și străziile Viilor și Rogozului, afectate. Când s-ar putea remedia
AVARIE MAJORĂ la rețeaua de apă din Alba Iulia: Cartierul Partoș și străziile Viilor și Rogozului, afectate. Când s-ar putea remedia SC APA CTTA SA – Sucursala Alba Iulia a anunțat, luni, 4 mai 2026, întreruperea furnizării apei potabile în municipiul Alba Iulia, pe străzile Viilor și Rogozului, precum și în cartierul Partoș, din cauza […]
FOTO | Care au fost laureații etapei județene din Alba a Olimpiadei de dezbatere, argumentare și gândire critică „Tinerii Dezbat” 2026
Care au fost laureații etapei județene din Alba a Olimpiadei de dezbatere, argumentare și gândire critică „Tinerii Dezbat” 2026 Într-o atmosferă de entuziasm, comunicare și fair-play, la Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” din Alba Iulia s-a desfășurat etapa județeană a competiției la care au participat 7 echipaje la secțiunea I și 6 echipaje la secțiunea […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, despre moţiunea de cenzură: Dacă majoritatea PSD-AUR dărâmă guvernul trebuie să îşi asume guvernarea
Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, despre moţiunea de cenzură: Dacă majoritatea PSD-AUR dărâmă guvernul trebuie să îşi asume guvernarea...
Informații noi despre cometa 3I/ATLAS: ,,Este de peste 40 de ori mai mare decât valoarea din oceanele Pământului”
Informații noi despre cometa 3I/ATLAS: ,,Este de peste 40 de ori mai mare decât valoarea din oceanele Pământului” Astronomii care...
Știrea Zilei
FOTO | Șuri cu acoperiș de paie inventariate în spații pitorești dintr-o comună de munte din Alba: O nouă etapă a proiectului derulat de Consiliului Județean și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
Șuri cu acoperiș de paie inventariate în spații pitorești dintr-o comună de munte din Alba: O nouă etapă a proiectului...
UPDATE | ACCIDENT rutier în zona Vama Seacă: Un bărbat s-a răsturnat cu ATV-ul. A fost transportat de urgență la spital
ACCIDENT rutier în zona Vama Seacă: Un bărbat s-a răsturnat cu ATV-ul. A fost transportat de urgență la spital Un...
Curier Județean
FOTO | Scânteie Matei, de la Școala Gimnazială “Mihai Eminescu” din Alba Iulia, a obținut premiul I la Concursul Internațional “Cangurul Matematic”
Scânteie Matei, de la Școala Gimnazială “Mihai Eminescu” din Alba Iulia, a obținut premiul I la Concursul Internațional “Cangurul Matematic”...
INCENDIU la Ighiel: O anexă gospodărească a fost cuprinsă de flăcări. Intervin pompierii din Alba Iulia
INCENDIU la Ighiel: O anexă gospodărească a fost cuprinsă de flăcări. Intervin pompierii din Alba Iulia Pompierii din Alba Iulia...
Politică Administrație
VIDEO | „Parcări în loc de garaje”, la Blaj: Start al lucrărilor de amenajare din curtea interioară a blocurilor din zona Pieței Mici
„Parcări în loc de garaje”, la Blaj: Start al lucrărilor de amenajare din curtea interioară a blocurilor din zona Pieței...
FOTO | Drumul dintre Zlatna și Almașu-Mare, la un pas de finalizare: Când vor fi reluate lucrările de asfaltare și când se vor încheia
Drumul dintre Zlatna și Almașu-Mare, la un pas de finalizare: Când vor fi reluate lucrările de asfaltare și când se...
Opinii Comentarii
4 mai – Ziua internaţională a pompierilor, prilej de a recunoaşte şi onora sacrificiile pe care pompierii le fac zi de zi pentru comunităţile lor
4 mai – Ziua internaţională a pompierilor, prilej de a recunoaşte şi onora sacrificiile pe care pompierii le fac zi...
Ziua naţională a tineretului, sărbătorită anual, pe data de 2 mai, în România
Ziua naţională a tineretului, sărbătorită anual, pe data de 2 mai, în România Tinerii din România sărbătoresc începând din 2005,...