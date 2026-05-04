FOTO | Scânteie Matei, de la Școala Gimnazială “Mihai Eminescu” din Alba Iulia, a obținut premiul I la Concursul Internațional “Cangurul Matematic”

Scânteie Matei, de la Școala Gimnazială “Mihai Eminescu” din Alba Iulia, a obținut premiul I la Concursul Internațional “Cangurul Matematic”

Elevul Scânteie Matei, din clasa a III-a B de la Școala Gimnazială “Mihai Eminescu” din Alba Iulia a câștigat premiul I la Concursul Internațional “Cangurul Matematic”, organizat pe 27 martie 2026.

Tânărul a fost pregătit de către prof. înv. primar Radu Adela. Cu această ocazie, Școala Gimnazială “Mihai Eminescu” din Alba Iulia a publicat următorul mesaj:

,,Felicitări elevului SCÂNTEIE MATEI din clasa a III-a B de la Școala Gimnazială “Mihai Eminescu” din Alba Iulia, pregătit de către prof. înv. primar RADU ADELA, pentru rezultatul deosebit – PREMIUL I- obținut la Concursul Internațional “CANGURUL MATEMATIC” care a avut loc în data de 27 martie 2026. Felicitări! Suntem mândri de voi!”, se arată în mesajul scris de Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Alba Iulia.

