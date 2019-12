FOTO. VIDEO: Protest românesc organizat la tribunalul Băncii Mondiale din Washington. Sloganul ”Salvaţi Roşia Montană” a ajuns peste mări și țări

Oamenii s-au adunat în faţa sediului Băncii Mondiale, unde funcţionează Tribunalul Internaţional de Soluţionare a Litigiilor din cadrul Băncii Mondiale (ICSID). Gabriel Resources a deschis aici un litigiu împotriva României şi solicită daune de 4,75 de miliarde de dolari ca urmare a eşecului înregistrat în implementarea proiectului minier de la Roşia Montană.

Cei prezenţi la protest au avut pancarte cu sloganuri anti-corporaţii şi împotriva proiectului din Apuseni. Un protestatar a afişat şi celebrul slogan ”Salvaţi Roşia Montană”. Printre aceştia s-a aflat şi Adrian Petri, un tânăr antreprenor din Roşia Montană, care a mers la Washington pentru a transmite mesajul comunităţii locale. ”Pace to may comunity and Gabriel away” (Pace în comunitatea mea şi Gabriel departe) a scris Adi Petri pe pancarta pe care a purtat-o la protest.

”Deşi Roşia Montană înseamnă pentru arbitrii bani, bani şi iar bani, putea să fie despre oameni şi daunele morale aduse acestora prin felul în care proiectul a dezbinat comunitatea. Sau despre natură şi faptul că voiau să ne otrăvească Apusenii cu cianură. Sau despre vestigiile istorice care vorbesc despre trecutul şi identitatea noastră ameninţate cu dispariţia. Dar părerea noastră, a localnicilor nu contează în arbitraj. Drept urmare, putem participa timp de 2 zile doar ca observatori. Dar putem trimite mesajele noastre arbitrilor şi să le spunem că ne pasă de Roşia Montană”, a spus Adrian Petri în mesajul transmis de la Washington.

Vineri, 13 decembrie 2019, au avut loc ultimele audieri în cauza de la Tribunalul Internaţional de Soluţionare a Litigiilor din cadrul Băncii Mondiale (ICSID). Comunitatea Declic a iniţiat un demers prin care se poate transmite un email către cei trei arbitri care judecă litigiul: Roşia Montană găzduieşte toţi românii – pentru frumuseţea sa naturală, pentru unicitatea sa culturală şi, mai important, pentru inspiraţia şi, ulterior, unirea unei întregi ţări din spatele cauzei sale. De asemenea, este casa mea şi vă chem pe dumneavoastră să o protejaţi şi să nu o distrugeţi.

Este locul de naştere al rezistenţei româneşti. Încăpăţânarea ”rezistenţei” locale şi imensitatea solidarităţii pe care le-a creat au împuternicit sute de mii; oferindu-ne speranţă şi hotărâre de a ne apăra drepturile legitime şi, cel mai important, de a lupta pentru democraţie. Acesta este motivul pentru care am devenit revoluţia de toamnă a României: a coincis cu o „renaştere” reală şi decisivă a societăţii noastre civile.

Pornind de acolo, noi, românii, am revendicat şi ne-am câştigat din nou rolul legitim de participanţi-cheie la deciziile politice care sunt fundamentale pentru orice societate. Lupta pentru Roşia Montana vizează apărarea valorilor democratice fundamentale pe care le împărtăşim, iar acum, soarta acelei mişcări – precum şi comunitatea locală din Roşia Montană – sunt în mâinile tale.

În acest scop, vă rog să onoraţi curajul asupra corupţiei. Vă rugăm să vă asiguraţi că Roşia Montană, locul de naştere al speranţei pentru o întreagă ţară, nu va fi tranzacţionată şi distrusă pentru a acoperi corupţia, ci va fi lăsată în picioare pentru a întâmpina, inspira şi împuternici România.

Componenţa completului care judecă litigiul este următoarea: Pierre Tercier (Elveţia), preşedinte; Horacio A. Grigera Naon (Argentina) şi Zachary Douglas (Australia), care sunt membri. Compania solicită Statului Român despăgubiri de 4,75 miliarde de dolari americani, acuzând încălcarea de către România a tratatelor bilaterale de protejare reciprocă a investiţiilor semnate de autorităţile de la Bucureşti cu Canada şi Marea Britanie, prin blocarea proiectului minier aurifer de la Roşia Montană. O decizie finală este aşteptată în cursul anului 2020.

Publicată de Marin Oprea pe Vineri, 13 decembrie 2019

sursa: adevarul.ro, sursa video: Marin Oprea