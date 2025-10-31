FOTO | Noul program al autobuzelor din Alba Iulia Linia 103 și 104 din 1 Noiembrie 2025. AIDA-TL a aprobat bugetul și programul de transport

Noul program al autobuzelor din Alba Iulia Linia 103 și 104 din 1 Noiembrie 2025. AIDA-TL a aprobat bugetul și programul de transport

În ședința AIDA-TL din 31 octombrie 2025, a fost aprobat noul program de transport pentru Alba Iulia, care va intra în vigoare începând cu 1 noiembrie 2025, precum și bugetul alocat Serviciului de Transport Public (STP). Modificările vizează în special liniile 103 și 104, unde frecvența curselor a fost redusă semnificativ, decizia fiind motivată de dorința de a reduce cheltuielile.

Comparativ cu programul anterior, linia 103 avea curse aproape la fiecare 5-15 minute în intervalul 5:25–23:00, în timp ce în noul program (Luni-Vineri) frecvența este mult redusă, cu intervale mai mari între plecări, după cum se poate observa din imaginea oficială. De exemplu, dimineața erau curse la 6:00, 6:55, 8:00, iar acum se păstrează doar orele principale, cu mai puține plecări intermediare.

Linia 104 prezenta anterior un program asemănător, cu curse dese începând de la ora 5:25 până la 23:00, dar în noul program majoritatea curselor au fost eliminate, păstrându-se doar orele esențiale pentru naveta zilnică.

Reamintim că în cursul zilei de vineri, STP Alba Iulia a transmis un comunicat de presă în care a solicitat amânarea reducerii programului de transport pe liniile 103 și 104, motivând că modificările ar afecta semnificativ accesul cetățenilor la serviciile de transport și ar putea genera probleme în gestionarea fondurilor europene pentru noile autobuze electrice.

Tot în cursul zilei de azi, autoritățile locale au discutat asupra procedurilor de aprobare în cadrul AGA AIDA-TL și a modalității de introducere a celor 21 de autobuze noi în contractul de servicii, subliniind importanța respectării cadrului legal și a transparenței decizionale.

