FOTO/ VIDEO: Elevii olimpici din anul școlar 2018-2019 și profesorii îndrumători, premiați de Primăria Alba Iulia pentru performanțele lor. LISTA completă
Elevii olimpici în școlar 2018-2019 și profesorii lor îndrumători au fost premiați, sâmbătă, de Primăria Alba Iulia. Festivitatea a avut loc la Muzeul Principia unde 73 de elevi și 44 de cadre didactice, care s-au remarcat prin rezultatele deosebite obținute la concursurile școlare din acest an, au primit diplome de la primarul orașului, Mircea Hava, care i-a felicitat pentru performanța lor.
REZULTATE OLIMPIADE/CONCURSURI ȘCOLARE FAZA NAȚIONALĂ 2018-2019 MUNICIPIUL ALBA IULIA
ELEVI OLIMPICI
NR. CRT. NUME ŞI PRENUME UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT
1 BEL LUANA ANDRADA COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN”
2 CIORAN PAULA MARIA COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN”
3 FIȚ TITO RAREȘ COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN”
4 GHIŞA ALEXANDRU NICOLAE COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN”
5 GROZA DANIELA COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN”
6 INDREI DIANA MARIA COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN”
7 POPA FLORIN ALEXANDRU COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN”
8 SUCIU ALIN FLORIN COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN”
9 TOADER DANIEL COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN”
10 AVRAM SORIN COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL”
11 BAR ANDREI COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL”
12 BOCA FELICIA MARIA COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL”
13 BODEA NICOLAE ALEXANDRU COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL”
14 BRĂTESCU ALEXANDRU ȘTEFAN COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL”
15 CIULE ALEXANDRA IOANA COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL”
16 CIUNGAN PAULA TEODORA COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL”
17 COMAN ILIȘCA ANIȘOARA COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL”
18 COMAN MIRUNA ȘTEFANIA COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL”
19 CRĂCIUN – PUIU ANDREI COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL”
20 CRISTEA ROBERT MIHAI EMILIAN COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL”
21 CUC – SIMIȚIU ANDREI COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL”
22 DOBRE MARIA ADINA RUXANDRA COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL”
23 DOBROVĂȚ DELIA ANCA COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL”
24 DUMITRAȘCU BOGDAN ANDREI COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL”
25 FILDAN ALEXANDRA GABRIELA COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL”
26 FLOREA IULIAN COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL”
27 GĂLĂȚAN RAMONA SIMINA COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL”
28 GÎNȚA ANDREI NICOLAE COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL”
29 HARABAGIU ANDREEA ALEXANDRA COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL”
30 IORGA ELENA BIANCA COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL”
31 LAZĂR ALEXANDRU VIOREL COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL”
32 MAN – LUP ALECSANDRA FLORINA COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL”
33 MATEI VIORICA CELINA COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL”
34 MATEȘ RALUCA COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL”
35 MIHĂILESCU RĂZVAN PAVEL COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL”
36 OLAR DARIUS COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL”
37 PONTOȘ ALEXANDRU MIHAI COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL”
38 RADU LEONTE LAURENȚIU COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL”
39 RAIU MĂDĂLINA MARIA COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL”
40 RODILĂ ANDREI IOAN COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL”
41 SUIUGAN DARIUS SEBASTIAN COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL”
42 TOMOIAGĂ IOANA ANCA COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL”
43 VELȚAN VLAD ȘTEFAN COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL”
44 VENȚEL OANA COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL”
45 CRIHAN GIANINA DIANA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA
46 CHIOREAN MIHAI LICEUL DE ARTE ,,REGINA MARIA”
47 DIACONU ALEXANDRA LICEUL DE ARTE ,,REGINA MARIA”
48 DIODIU LUCAS LICEUL DE ARTE ,,REGINA MARIA”
49 GLIGOR LUNGAN VLADIMIR LICEUL DE ARTE ,,REGINA MARIA”
50 GOȚA ILINCA LICEUL DE ARTE ,,REGINA MARIA”
51 NISTOR OVIDIU LICEUL DE ARTE ,,REGINA MARIA”
52 ROMOȘAN DARIA MARIA LICEUL DE ARTE ,,REGINA MARIA”
53 TÂRZIU DARIA LICEUL DE ARTE ,,REGINA MARIA”
54 THEISS MARIE ELIZABETH LICEUL DE ARTE ,,REGINA MARIA”
55 IBRIAN CĂTĂLIN NICOLAE LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU DOMȘA”
56 BEGE LÓRÁND LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC „GRÓF MAJLÁTH GUSZTÁV KÁROLY”
57 KISS SZILÁRD LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC „GRÓF MAJLÁTH GUSZTÁV KÁROLY”
58 LÁZÁR HUNOR IMRE LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC „GRÓF MAJLÁTH GUSZTÁV KÁROLY”
59 VARGA PÉTER KRISZTIÁN LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC „GRÓF MAJLÁTH GUSZTÁV KÁROLY”
60 AVRĂMUȚ ADRIANA LICEUL TEORETIC SFÂNTUL IOSIF
61 HORVAT OANA ȘTEFANA LICEUL TEORETIC SFÂNTUL IOSIF
62 BACIU OCTAVIAN SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SF. SIMION ȘTEFAN”
63 COTOARĂ IRINA FABIA SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SF. SIMION ȘTEFAN”
64 HAIDĂU DARIUS MĂDĂLIN SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SF. SIMION ȘTEFAN”
65 LUPU ANTONIU OVIDIU SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SF. SIMION ȘTEFAN”
66 NISTEA IOANA SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SF. SIMION ȘTEFAN”
67 RUS ALEXANDRU SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SF. SIMION ȘTEFAN”
68 DUMITRU PHILIP ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION AGÂRBICEANU”
69 MIRON IOAN ANDREI ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION AGÂRBICEANU”
70 MORAR CODRUȚA MARIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION AGÂRBICEANU”
71 BECA VLADIMIR ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE GOLDIȘ”
72 CIBU ANA IULIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE GOLDIȘ”
73 STEAU VLĂDUȚ IOAN ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE GOLDIȘ”
PROFESORI COORDONATORI
NR. CRT. NUME ŞI PRENUME UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT
1 BĂRUȚĂ RODICA COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN”
2 MARIAN ANCA CĂTĂLINA COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN”
3 MUREȘAN LAURA COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN”
4 PASCU ANDREI COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN”
5 ROTCHE ANDREEA COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN”
6 SANDU CORNEL COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN”
7 SICOE PAMFIL COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN”
8 ANCA DAN COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL”
9 CHIOREAN ALINA COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL”
10 CIOBANU LAURA COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL”
11 DĂNCILĂ TEODORA COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL”
12 DURA SIMINA COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL”
13 KUSZTOS NOEMI COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL”
14 MIRCEA COSMINA COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL”
15 MUREŞAN SIMONA COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL”
16 NISTOR IOAN COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL”
17 ROMAN CARMEN COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL”
18 MUREȘAN ROXANA DIANA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA
19 ALBU GHEORGHE LICEUL DE ARTE ,,REGINA MARIA”
20 BEȘLIU RADU LICEUL DE ARTE ,,REGINA MARIA”
21 CHICIUDEAN IOAN LICEUL DE ARTE ,,REGINA MARIA”
22 DAMIAN EMMA LICEUL DE ARTE ,,REGINA MARIA”
23 DRAGOMIR ANDREI LICEUL DE ARTE ,,REGINA MARIA”
24 GEOGEAN VICTOR LICEUL DE ARTE ,,REGINA MARIA”
25 LĂNCRĂJAN TATIANA LICEUL DE ARTE ,,REGINA MARIA”
26 MIREA IULIAN LICEUL DE ARTE ,,REGINA MARIA”
27 MORAR RUBEN LICEUL DE ARTE ,,REGINA MARIA”
28 PÂRJOL OVIDIU LICEUL DE ARTE ,,REGINA MARIA”
29 TIBACOV LEONTIN LICEUL DE ARTE ,,REGINA MARIA”
30 TIBACOV SORINA LICEUL DE ARTE ,,REGINA MARIA”
31 HOISAN BIANCA ELENA LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU DOMȘA”
32 FARKAS ERVIN LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC „GRÓF MAJLÁTH GUSZTÁV KÁROLY”
33 GÁL LÁSZLÓ LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC „GRÓF MAJLÁTH GUSZTÁV KÁROLY”
34 TÓDOR ATTILA LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC „GRÓF MAJLÁTH GUSZTÁV KÁROLY”
35 HAUSNER MARGARETA LICEUL TEORETIC SFÂNTUL IOSIF
36 STRNISKO PATRICK LICEUL TEORETIC SFÂNTUL IOSIF
37 ROSU RADU VASILE PAROHIA GRECO-CATOLICĂ SF. SPIRIT ALBA IULIA
38 BOTEZAN FLORIN DĂNUȚ SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SF. SIMION ȘTEFAN”
39 RÎȘTEIU ANGELA SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SF. SIMION ȘTEFAN”
40 NEGRESCU ELENA IONELA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION AGÂRBICEANU”
41 VACARIU ILEANA VIORICA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION AGÂRBICEANU”
42 BOCA EUGENIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE GOLDIȘ”
43 LĂNCRĂNJAN FLOARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE GOLDIȘ”
44 ȘOPTEREAN ADRIANA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE GOLDIȘ”