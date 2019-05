FOTO| VIDEO Balul Rotary Club Alba Iulia 2019, o gală de o înaltă ținută. S-au strâns fonduri pentru susținerea Liceului Tehnologic Agricol ”Alexandru Borza” din Ciumbrud

Vineri seara, la Domeniile Mar’tinutzi din Vințu de Jos, Balul de Caritate Rotary Club Alba Iulia 2019 a fost un moment în care spiritul național a fost la înălțime. A fost un spectacol desăvârșit din punct de vedere artistic, o gală de o înaltă ținută.

Au răspuns invitației făcute de președintele Florin Mărginean, peste 200 de persoane, care s-au arătat dispuse să pună umărul, sufletul și resursele la dotarea laboratorului de specialitate al Liceului Tehnologic Agricol ”Alexandru Borza” din Ciumbrud.

Tot ”prezent” au răspuns invitației de a participa la bal și Rotary Club Cluj-Napoca, Rotary Club Turda, Rotary Club Câmpia Turzii, Rotary Club Caransebeș, Rotary Club Hațeg, Rotary Club Sebeș, Rotary Club Horea Cluj-Napoca, Rotary Club Suceava Cetate, Rotary Club Deva, Rotary Club Civitas Solis, Clubul Intreract, Rotaract Alba Iulia, Rotakids și Clubul Lions Alba Iulia.

Organizatorii au pregătit pentru participanți momente artistice deosebite, momente muzicale cu Best Music Band, au fost prezenți membrii echipei de robotică XEO HCC, Rotakids cu un moment special, licitație și tombolă. Seara a început cu intonarea Imnul Național al Românie, Imnul Moldovei și Imnul Rotary.

Apoi, președintele Florin Mărginean a mulțumit tuturor celor fără de care proiectele nu s-ar fi putut realiza, oameni cu suflet mare, care prin companiile pe care le conduc, prin sponsorizări substanțiale și-au adus aportul la realizarea cu succes a tuturor acestor proiecte.

”În anul 1994 un grup de prieteni albaiulieni se întâlnesc săptămânal, realizează proiecte umanitare în județ, iar după un an, în 16 iunie 1995 ia ființă Rotary Club Alba Iulia sub îndrumarea unui club din Lion, Franța, dar și nașilor din România, Rotary Club Cluj-Napoca, cu ajutorul prietenului nostru, medicul Traian Strîmbu. (…) În prezent Rotary Club Alba Iulia are 47 de membri și un membru aspirant.

Doresc să vă aduc la cunoștință câteva dintre proiectele clubului nostru: donații către Spitalul Județean Alba și SMURD de echipamente și aparatură medicală; construirea la Sebeș împreună cu Rotary Sebeș și Clubul Birmingham Breakfast a Centrului de Zi pentru copiii cu dizabilități; donarea de aparatură electrocasnică în Bucerdea Vinoasă pentru cei afectați de inundații; Cupa Rotary la tenis de câmp, proiect realizat împreună cu Rotary Club Civitas Solis Alba Iulia și sub organizarea Federației Române de Tenis de câmp; Promenada inimii și traseul pe biciclete al fotografului Unirii; acțiuni de promovare a sportului și a sănătății trupului; proiecte de împădurire pe raza comunei Ciugud, dar și plantarea în 2018 a 100 de arbori de mari dimensiuni pentru cei 100 de ani ai României moderne; donarea către Primăria Alba Iulia și comunității locale a două ceasuri stradale, unul în forma unui aparat foto vechi, ceas construit în memoria fotografului Unirii Samoilă Mârza fiind amplasat în centrul orașului, iar celălalt Muzeului Unirii din Alba Iulia; Organizarea evenimentului District Alba Iulia 100, eveniment ce a strâns la Alba Iulia peste 550 de rotarieni din toată țara și din străinătate, eveniment dedicat Centenarului Marii Uniri; sprijin financiar pentru echipele de robotică ale Colegiului Național Militar ”Mihai Viteazul” și a Colegiului Național ”Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia.

Începând cu anul rotariat 2016-2017, lucrăm împreună cu mai multe cluburi din România, din Europa dar și din SUA la realizarea și implementarea unui proiect de tip global grant în valoare de circa 80.000 de dolari. Scopul acestui proiect de achiziționarea de aparatură medicală post-operatorie și tratamentul pentru Centrul Maria Beatrice din Alba Iulia. Pe plan mondial Rotary s-a implicat în eradicarea poliomielitei, iar acest proiect este în proporție de 99 la sută finalizat.

Una din principalele arii de acțiune în Rotary este educația, iar scopul evenimentului nostru de astăzi este susținerea învățământului preuniversitar agricol, iar fondurile strânse vor merge pentru dotarea laboratorului de specialitate al Liceului Tehnologic Agricol ”Alexandru Borza” din Ciumbrud, un proiect pus în practică de Rotary Club Alba Iulia, la inițiativa colegului nostru medicul veterinar Horea Moruțan, absolvent al acestui liceu”, au fost cuvintele președintelui Clubului Rotary Alba Iulia, Florin Mărginean.

Rotary este o organizație de oameni de afaceri și specialiști reuniți pe plan mondial care oferă ajutor umanitar, promovează cele mai înalte standarde etice în orice activitate profesională și contribuie la instaurarea climatului de bunăvoință și pace în lume. Rotary ia ființă în anul 1905 în SUA.

În România primul Club Rotary apare în 1929, fiind urmat imediat de alte două cluburi în Cluj-Napoca și Timișoara. În anul 1936 în România existau 9 cluburi și se crea Districtiul 84. În prezent în Districtul 2241 și Republica Moldova sunt 135 de cluburi și peste 3500 de rotarieni.