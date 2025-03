FOTO-VIDEO | Atletul veteran Ilie Cioca, mușcat de căini pe o stradă din Alba Iulia: „Nu vreau decât ca proprietarul să-și ceară scuze”

Atletul veteran Ilie Cioca, în vârstă de 80 de ani, a fost mușcat de câini pe o stradă din Alba Iulia. Incidentul s-a produs în dimineața zilei de marți, 4 martie 2025, pe strada Scărișoara.

Ilie Cioca se deplasa în ritm normal, la pas, după antrenamentul matinal în momentul în care a fost atacat de doi câini care -și făceau veacul prin zonă și despre care ar fi aflat ulterior că ar fi ajuns liberi pe străzi dintr-o neglijență a stăpânului.

Atletul veteran a fost mușcat de câini pe o latură a genunchiului stâng. „În timp ce ce mă luptam cu câinele mai mare, cel mic m-a atacat pe la spate”, a rememorat Ilie Cioca.

Acesta s-a deplasat după urgență la spital pentru un consult, îngrijiri de specialitate și prescierea unui tratament și spune că acum se simte bine.

„Azi (n.a. miercuri, 5 martie 2025) am făcut antrenament pe Mamut. Mă pregătesc pentru următoarele concursuri după ce zilele trecute am cucerit două titluri naționale și am bătut trei recorduri. Nu mă las”, ne-a dezvăluit Ilie Cioca.

Atletul veteran albaiulian a mai fost mușcat de un câine în urmă cu doi ani, incident după care și-a procurat câteva ustensile de autoapărare, pe care însă nu le avea la el în dimineața zilei de marți, 4 martie 2025.

Ilie Cioca a subliniat că nu dorește decât ca proprietarul căinilor care l-au atacat să îi prezinte scuze pentru ceea ce s-a întâmplat.

sursa video: Mircea Trifu

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI