FOTO VIDEO| ACCIDENT RUTIER în Alba Iulia: Coliziune între două mașini, în urma neacordării de prioritate. Unul dintre șoferi era băut

Un accident rutier a avut loc astăzi, 5 iulie, în jurul orei 15.00, în Municipiul Alba Iulia.

Potrivit IPJ Alba, traficul este ingreunat în zona intersectiei dintre străzile Vânătorilor și Ștefan cel Mare, din Alba Iulia, din cauza unui accident rutier, soldat cu pagube materiale, în care au fost implicate doua autovehicule.

Conducatorii auto au fost testati cu aparatul etilotest, iar pentru unul dintre ei a rezultat valoarea de 0.21 mg/l alcool pur in aerul expirat.

In urma coliziunii unul dintre autovehicule a fost proiectat in gardul unui imobil.

Din primele informații este vorba despre vorba despre coliziunea a două autoturisme, la intersecția străzii Vânătorilor cu strada Ștefan cel Mare.

„A fost vorba despre o neacordare de prioritate, la intersecția dintre străzile Vânătorilor și Ștefan cel Mare. Nu au rezultat victime. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind pozitiv pentru unul dintre conducători, 0.21 mg/l alcool pur în aerul expirat”, a declarat agentul principal care s-a prezentat la fața locului.

S-a auzit o bubuitură foarte, foarte tare, niciodată nu am auzit așa ceva. Am ieșit afară, am mers la doamna, s-a văzut pe cameră cum s-a învârtit mașina. Am mers la doamna, am văzut că e bine și apoi a ieșit din mașină”, a declarat unul din martorii accidentului.