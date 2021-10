FOTO, VIDEO| A fost predat amplasamentul pentru iluminat public inteligent în cartierul Orizont. Gabriel Pleșa: „Până la sfârșitul anului sperăm ca toate cartierele să fie iluminate cu LED”

Apa CTTA Alba: LUNI, furnizarea apei va fi ÎNTRERUPTĂ din cauza unor lucrări pe Autostrada A10 Sebeș-Turda. LOCALITĂȚILE vizate

Din cauza lucrărilor la autostrada A10 Sebeș-Turda (tronson II), SC APA CTTA SA ALBA anunță consumatorii că, în data de 11.10.2021, începând cu ora 22:00, se va efectua relocarea aducțiunilor de apă DN 300 SP Galda- Teiuș, DN 600 SP Galda – Aiud – Ocna Mureș și DN 600 SP Galda – Blaj.

Astfel, se va întrerupe furnizarea apei potabile în următoarele localități: com.Stremt, Beldiu, com.Jidvei, com.Cetatea de Baltă, Mihalt, Craciunelu de Jos, Bucerdea Granoasa, com Sincel, com. Sonă, com Valea Lungă, com Miraslau, com.Radesti, Gârbovă, Tifra, Decea, com. Unirea, Noslac, orașul Ocna Mureș.

Din cauza lucrărilor deosebit de complexe estimăm durata întreruperii la cca. 36 de ore, fapt care ar putea afecta și rezervele de apă existente în rezervoarele altor localități.

La reluarea furnizării pot apărea local depășiri ale parametrului turbiditate, fiind nevoiți să procedăm la purjarea apei (spălări locale), până la încadrarea acesteia în parametrii de calitate, situație în care rugăm clienții, să folosească apă numai în scop menajer.

Astfel, eventualele perturbații, precum și zona în care ele apar, vă rugăm să le semnalați imediat Dispeceratului Albă Iulia la numărul de telefon : 0258 – 834501, în vederea intervenției.