Foto: Victorii pentru LPS Sebeș Under 19 și CSM Unirea Alba Iulia Under 17 | Elevii lui Kalanyos, remiză cu liderul, la Under 17, eșec drastic, 0-8 pentru „leuți”

Victorii pentru LPS Sebeș Under 19 și CSM Unirea Alba Iulia Under 17 | Elevii lui Kalanyos, remiză cu liderul, la Under 17, eșec drastic, 0-8 pentru „leuți”, 0-9 acasă!

În etapa a opta a competițiilor fotbalistice juvenile organizate de FRF, conjudețenele au înregistrat două victorii (LPS Sebeș, Under 19 și CSM Unirea Alba Iulia, Under 17), „alb-negrii” reușind o remiză cu liderul la Under 19, în vreme ce LPS Sebeș a suferit un drastic eșec la Under 17 (0-8 acasă!).

În runda a noua, duminică, 18 octombrie, sunt duble externe LPS Cluj – CSM Unirea Alba Iulia și Luceafărul Cluj – LPS Sebeș.

Under 19: CSM Unirea Alba Iulia – CSC Șelimbăr 1-1 (0-1), a egalat Silvășan (64), ]n derby-ul rundei, cu liderul. Alexandru Kalanyos a mizat pe Fechete – Dîrman, Jurj, Șut, Ghioancă, Duna, R. Cristea, Simina, Ghioancă, Onilă, Silvășan; au mai intrat Goia, Oțel; rezerve Crețu, Hațegan, Văidean, Dicu, L. Vlad, Bradu. „Alb-negrii” sunt pe locul secund, cu 10 puncte (golaveraj 16-8);

LPS Sebeș – U Evolution 2020 scor 4-1 (3-1), contra ultimei clasate au înscris Ghitan (2), E. Vlad (23), Horșa (43), Câmpean (57). Pentru gazde, antrenor Denis Conțan, au evouat Similie – Crișan, Ursu, Nicola, Davel, Ghitan, Rădac, Topală, Horșa, E. Vlad; au mai intrat Todea, Moș, Zdroba, Câmpean, Cibu; rezerve Cioara, R. Fulea, Boca. LPS Sebeș se clasează pe locul 5, cu 9 puncte (golaveraj 8-14);

*Under 17: CSM Unirea Alba Iulia – CSC Șelimbăr 4-3 (3-2), împotriva ultimei clasate au fost egalitate în două rânduri și au înscris Bocăniciu (20, 32) – dublă, Nichifor (42), R. Dan (49). Antrenorul Florin Codleanu i-a utilizat pe Miclea – Oargă, Lazăr, B. Rădoi, Moruțan, Bocăniciu, Hristea, Manea, Nichifor, R. Dan, Al. Rădoi; au mai intrat Tioc, Buzilă-Suciu, Gărduș, Neamțu, Șagău; rezerve Stoia, M. Florea, Tudor. Uniriștii (foto) se plasează pe locul 4, cu 10 puncte, în 6 jocuri (golaveraj 10-17);

LPS Sebeș – U Evolution 2020, scor 0-8 (0-3), cea mai clară diferență stagională. Distribuția gazdelor (LPS Sebeș a pierdut la Under 19, 1-7, în etapa trecută, cu LPS Cluj), Lemac – Săliștean, Maier, Ad. Țăran, Hada, Suba, Zan, Tina, Ștefănescu , Oarga, Chihaiu; au mai intrat Lupu, Petrașcu, Berghian; rezerve Cătană, M. Țăran, Iepure, Postolache, Bocșa, Marcu. Elevii antrenorului Cosmin Groza („La mulți ani”) sunt pe poziția a șasea, cu 4 puncte, golaveraj 7-21.

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