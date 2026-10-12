Foto | Mihaela Mih-Dehelean înaintea participării la Campionatul Mondial de Culturism și Fitness 2026: „Români de pretutindeni, hai să susținem România!”
Mihaela Mih-Dehelean înaintea participării la Campionatul Mondial de Culturism și Fitness 2026: „Români de pretutindeni, hai să susținem România!”
Stațiunea Santa Susanna din Spania se pregătește să găzduiască, în perioada 29 octombrie – 2 noiembrie 2026, Campionatul Mondial de Culturism și Fitness, organizat sub egida Federației Internaționale de Culturism și Fitness (IFBB).
La competiție va participa și albaiulianca Mihaela Mih-Dehelean. Aceasta a lansat public un îndemn la susținere către românii de pretutindeni.
„Împreună susținem România!
Poartă tricolorul cu mândrie și susține Lotul Național de Culturism și Fitness la Campionatul Mondial din Santa Susanna, Spania!
25% REDUCERE la tricoul aniversar F.R.C.F.!
Cod de reducere: DEHELEAN-FRCF
Vă mulțumesc tuturor celor care credeți în mine, care mă susțineți și care îmi sunteți alături pe acest drum!
Eu voi lupta pe scenă pentru visul meu și pentru România. Voi puteți fi parte din drumul care mă duce acolo.
Nu vă cer doar să cumpărați un tricou. Vă invit să deveniți parte din visul meu!
Hai, România!”, se arată într-un mesaj postat în mediul online de Mihaela Mih-Dehelean.
Evenimentul din Spania va reuni sportivi de elită din numeroase țări, într-o competiție de anvergură internațională, dedicată performanței, disciplinei și excelenței fizice.
Participanții vor concura la diferite categorii, în încercarea de a obține titlurile mondiale și de a-și confirma valoarea pe scena internațională.
Iubitorii sportului din România vor urmări evoluția competiției cu interes, în contextul rezultatelor importante obținute de sportivii săi la edițiile precedente.
Tricoul aniversar poate fi comandat AICI.
foto reprezentativă: arhivă
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Sport
Foto: Victorii pentru LPS Sebeș Under 19 și CSM Unirea Alba Iulia Under 17 | Elevii lui Kalanyos, remiză cu liderul, la Under 17, eșec drastic, 0-8 pentru „leuți”
Victorii pentru LPS Sebeș Under 19 și CSM Unirea Alba Iulia Under 17 | Elevii lui Kalanyos, remiză cu liderul, la Under 17, eșec drastic, 0-8 pentru „leuți”, 0-9 acasă! În etapa a opta a competițiilor fotbalistice juvenile organizate de FRF, conjudețenele au înregistrat două victorii (LPS Sebeș, Under 19 și CSM Unirea Alba Iulia, […]
Foto: Liga 5, etapa a 5-a, Mureșul Gâmbaș, singura cu maximum de puncte! ACS Sânmiclăuș, noul lider în Seria 2
Liga 5, etapa a 5-a, Mureșul Gâmbaș, singura cu maximum de puncte! ACS Sânmiclăuș, noul lider în Seria 2, după victoria din derbyul de la Ocna Mureș Liderul Seriei 1, Mureșul Gâmbaș, rămâne singura grupare cu maximum de puncte din cel de-a șaselea eșalon, după scorul rundei, 7-0 cu AFC Micești 2. Rămân fără succes […]
Foto: Liga 4, etapa a 5-a: Și Rapid CFR Teiuș a cunoscut gustul eșecului, acasă, cu ACS Oiejdea! Voința Stremț, primul eșec, la Baia de Arieș
Liga 4, etapa a 5-a: Și Rapid CFR Teiuș a cunoscut gustul eșecului, acasă, cu ACS Oiejdea! Voința Stremț, primul eșec, la Baia de Arieș! Voința Beldiu, la prima victorie În Seria 1, Sportul Câmpeni rămâne pe prima poziție, după victoria internă din derby-ul cu Dacic Blandiana, având un meci mai mult decât urmăritoarele Hidro […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Indicele global al sărăciei a înregistrat o creștere pentru prima dată în 16 ani. Peste un miliarde de oameni sunt afectați
Indicele global al sărăciei a înregistrat o creștere pentru prima dată în 16 ani. Peste un miliarde de oameni sunt...
Premierul desemnat Luca Niculescu a anunţat că joi ar urma să depună programul de guvernare şi lista miniştrilor: ,,Este într-un stadiu foarte avansat”
Premierul desemnat Luca Niculescu a anunţat că joi ar urma să depună programul de guvernare şi lista miniştrilor: ,,Este într-un...
Știrea Zilei
FOTO | Povestea tânărului din Rwanda care a găsit în Alba Iulia un loc pentru artă: La 26 de ani, Niyigena Theophile transformă experiențele, oamenii și chipurile în adevărate opere de artă
Povestea tânărului din Rwanda care a găsit în Alba Iulia un loc pentru artă: La 26 de ani, Niyigena Theophile...
Târg de Crăciun grandios într-o comună din Alba! Pregătiri pentru cea mai mare destinație de sărbători din județ. Cum va arăta ,,Vatra Crăciunului”
Târg de Crăciun grandios într-o comună din Alba! Pregătiri pentru cea mai mare destinație de sărbători din județ. Cum va...
Curier Județean
1–31 octombrie 2026 | Polițiștii din Alba, activități pentru creșterea siguranței celor care se deplasează pe două roți: Scopul, prevenirea accidentelor de circulație
1–31 octombrie 2026 | Polițiștii din Alba, activități pentru creșterea siguranței celor care se deplasează pe două roți: Scopul, prevenirea...
Accident în Vințu de Jos: Fetiță de 11 ani, pe bicicletă, acroșată de o mașină. Minora a ajuns la spital
Accident în Vințu de Jos: Fetiță de 11 ani, pe bicicletă, acroșată de o mașină. Minora a ajuns la spital...
Politică Administrație
Reconstrucția clasei politice la Alba: Partidul CRED și-a ales conducerea județeană sub coordonarea Secretarului General Liviu Iane
Reconstrucția clasei politice la Alba: Partidul CRED și-a ales conducerea județeană sub coordonarea Secretarului General Liviu Iane Bastionul suveranității și...
Foto | Municipiul Sebeș, parteneriat educațional cu Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Municipiul Sebeș, parteneriat educațional cu Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Marți, 29 septembrie 2026, Primăria Municipiului Sebeș a...
Opinii Comentarii
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani Pe 2 octombrie 1939 s-a născut...
NOSTALGIA revine la Cluj-Napoca. „Balul Bobocilor” transformă BT Arena într-o uriașă petrecere Retro-Disco-Future
NOSTALGIA revine la Cluj-Napoca. „Balul Bobocilor” transformă BT Arena într-o uriașă petrecere Retro-Disco-Future, în 31 octombrie NOSTALGIA revine în această...