Sport

Foto | Mihaela Mih-Dehelean înaintea participării la Campionatul Mondial de Culturism și Fitness 2026: „Români de pretutindeni, hai să susținem România!”

Ioana Oprean

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acum o oră

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Mihaela Mih-Dehelean înaintea participării la Campionatul Mondial de Culturism și Fitness 2026: „Români de pretutindeni, hai să susținem România!”

Stațiunea Santa Susanna din Spania se pregătește să găzduiască, în perioada 29 octombrie – 2 noiembrie 2026, Campionatul Mondial de Culturism și Fitness, organizat sub egida Federației Internaționale de Culturism și Fitness (IFBB).

Petrecerea Divorțaților

La competiție va participa și albaiulianca Mihaela Mih-Dehelean. Aceasta a lansat public un îndemn la susținere către românii de pretutindeni.

„Împreună susținem România!

Poartă tricolorul cu mândrie și susține Lotul Național de Culturism și Fitness la Campionatul Mondial din Santa Susanna, Spania!

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Vă mulțumesc tuturor celor care credeți în mine, care mă susțineți și care îmi sunteți alături pe acest drum!

Eu voi lupta pe scenă pentru visul meu și pentru România.  Voi puteți fi parte din drumul care mă duce acolo.

Nu vă cer doar să cumpărați un tricou. Vă invit să deveniți parte din visul meu!

Hai, România!”, se arată într-un mesaj postat în mediul online de Mihaela Mih-Dehelean.

Evenimentul din Spania va reuni sportivi de elită din numeroase țări, într-o competiție de anvergură internațională, dedicată performanței, disciplinei și excelenței fizice.

Participanții vor concura la diferite categorii, în încercarea de a obține titlurile mondiale și de a-și confirma valoarea pe scena internațională.

Iubitorii sportului din România vor urmări evoluția competiției cu interes, în contextul rezultatelor importante obținute de sportivii săi la edițiile precedente.

Tricoul aniversar poate fi comandat AICI.

foto reprezentativă: arhivă

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