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Indicele global al sărăciei a înregistrat o creștere pentru prima dată în 16 ani. Peste un miliarde de oameni sunt afectați

Bogdan Ilea

Publicat

acum 9 minute

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Indicele global al sărăciei a înregistrat o creștere pentru prima dată în 16 ani. Peste un miliarde de oameni sunt afectați

Pentru prima dată de la lansarea sa, în 2010, indicele global al sărăciei multidimensionale a înregistrat o creștere, numărul persoanelor afectate ajungând la 1,2 miliarde, potrivit datelor anunțate luni de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).

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În ediţia din 2026 a raportului anual, această agenţie a ONU şi centrul de cercetare Iniţiativa Oxford privind sărăcia şi dezvoltarea umană (OPHI) au identificat cu 51,5 milioane de persoane în plus care trăiesc în sărăcie „acută” faţă de anul precedent, conform AFP preluată de Agerpres.

Aceasta este prima creştere înregistrată în şaisprezece ani, conform organizaţiilor.

„Creşterea sărăciei ar trebui să servească drept un semnal de alarmă pentru întreaga lume”, a declarat administratorul PNUD, Alexander De Croo, citat într-un comunicat de presă.

„În spatele acestor cifre se ascund 1,2 miliarde de oameni care se confruntă cu dificultăţi ce formează un cerc vicios: foametea, lipsa accesului la educaţie şi accesul inadecvat la apă curată şi electricitate”, a continuat el.

Conform PNUD şi OPHI, mai mult de jumătate dintre cei afectaţi (51,5%) sunt copii.

Organizaţiile indică, însă, că creşterea demografică este un factor major în această majorare şi că date noi au fost disponibile doar pentru 13 din cele 108 ţări acoperite de raport.

Deşi numărul total de persoane care trăiesc în sărăcie a crescut, raportul prezintă o imagine mixtă. În ultimii cincisprezece ani, 33 de ţări au înjumătăţit proporţia populaţiei lor care trăieşte în sărăcie, aşa cum este definită de indice.

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