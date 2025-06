FOTO | Victoria Moga și Mihaela Hârceagă-Țâr, parcurs de nota 10 în toți cei 4 ani de liceu: Șefe de promoție și colege de clasă la Colegiul Național „HCC” Alba Iulia

Victoria Moga și Mihaela Hârceagă-Țâr, parcurs de nota 10 în toți cei 4 ani de liceu: Șefe de promoție și colege de clasă la Colegiul Național „HCC” Alba Iulia

Colege de clasă la specializarea Științe ale naturii la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, Victoria Moga și Mihaela Hârceagă-Țâr au absolvit în 2025 clasa a XII-a ca șefe de promoție, ambele având media 10 în toți cei 4 ani de liceu.

Ele fac parte din prima generație care au urmat și clasa pregătitoare, terminând practic 13 clase de învățământ preuniversitar.

„A fost un traseu destul de dificil, dar tot efortul a meritat. Doresc mai departe să urmez domeniul juridic, doresc să urmez Facultatea de Drept din cadrul Universității «Babeș – Bolyai» din Cluj-Napoca și, în principiu, aș dori să urmez o carieră în domeniul magistraturii. Consider că ingredientul esențial pentru reușită în orice domeniu este consistența, este perseverența și motivația, deși motivația este ușor de pierdut, dar disciplina și perseverența sunt, de fapt, cheia către succes. Parcursul meu a fost unul puțin mai complex. Eu am pornit la profilul Științe ale naturii cu ideea de a urma medicina, însă ulterior am descoperit că mă regăsesc mult mai bine în domeniul juridic și mă reprezintă mult mai bine, iar calitățile mele se potrivesc domeniului respectiv”, spune Mihaela Hârceagă-Țâr.

Ea afirmă că se simtă mândră pentru această reușită semnificativă și a ținut să le mulțumescă atât părinților, care i-au fost mereu aproape, cât și cadrelor didactice, cărora le este recunoscătoare pentru dăruirea cu care au pregătit-o în toți anii de școală.

„A fost pur și simplu o etapă care pur și simplu m-a format și m-a schimbat enorm de mult. Secretul a fost pur și simplu să învăț și să fiu atentă la oră, pur și simplu să învăț și să îmi fac schițe pe materie și să înțeleg ceea ce învăț. Planurile mele, concret, deocamdată să susțin examenul de bacalaureat, pe urmă voi încerca să intru la Facultatea de Drept din Cluj, iar mai departe nu știu, îmi las opțiunile deschise, pentru că orice se poate schimba”, spune, la rândul său, Victoria Moga.

Așadar, cele două șefe de promoție de la „HCC” ar putea fi din nou colege, de această dată la Facultatea de Drept a Universității «Babeș – Bolyai» Cluj-Napoca.

