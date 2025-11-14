Rămâi conectat

FOTO | Vești bune pentru șoferii din Alba: Drumul 704A a fost asfaltat integral și este pregătit pentru circulație. Cum va arăta drumul după modernizare

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 12 minute

în

De

Vicepreședintele Consiliului Județean Alba, Marius Hațegan, a anunțat finalizarea lucrărilor de asfaltare pe Drumul Județean 704A, cunoscut sub numele de Drumul Pianului. Potrivit acestuia, mai urmează doar câteva retușuri, precum montarea semnelor de circulație și trasarea marcajelor, după care va fi demarată procedura de recepție a lucrărilor.

„Încă o promisiune făcută cetățenilor din Alba a fost respectată. Mă bucur să anunț faptul că asfaltarea Drumului Județean 704A s-a încheiat”, a precizat Hațegan. Acesta a vizitat șantierul alături de Florin Lazea, responsabilul de proiect din partea Serviciului Administrarea Drumurilor Județene, mulțumindu-le tuturor membrilor echipei pentru seriozitate și profesionalism.

Vicepreședintele CJ Alba a menționat importanța Drumului Pianului pentru dezvoltarea economică a județului, fiind esențial pentru firmele care își au sediul în zonă. Totodată, el a anunțat finalizarea lucrărilor de reparații și pe Drumul Județean care face legătura cu județul Hunedoara, pe tronsonul Blandiana – Vințu de Jos – Pâclișa.

„Așa cum am mai spus, Drumul Pianului este unul de importanță foarte mare pentru firmele care își au sediul în această zonă iar modernizarea lui contribuie la dezvoltarea economică a județului nostru.
Încă o veste bună: tot în cursul zilei de azi am finalizat toate reparațiile și la Drumul Județean limită cu județul Hunedoara, pe tronsonul Blandiana-Vințu de Jos-Pâclișa”, a transmis Marius Hațegan pe rețelele sociale.

