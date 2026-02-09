FOTO: VCG Vințu de Jos, campioană a doua oară consecutiv la Campionatul Județean de Fotbal în Sală, câștigând și în 20262026

VCG Vințu de Jos a devenit campioană a doua oară consecutiv la Campionatul Județean de Fotbal în Sală, câștigând și în 2026

VCG Vințu de Jos a câștigat iar Campionatul Județean de Fotbal în sală 2026 în Alba! Echipa lui Ioan Trăscăian a devenit campioană pentru a doua oară consecutiv, premieră în fotbalul județean!

Vechea și noua învingătoare, VCG Vințu de Jos, și-a păstrat trofeul adjudecat anul trecut, o premieră pentru competiția organizată de AJF Alba, care în precedenții ani a avut campioane diferite. În 2026 s-a reeditat finala din 2025 și iarăși învingătoare a fost VCG Vințu de Jos, scor 5-0 (2-0), cu Cuprirom Abrud. VCG Vințu de Jos a dominat turneul, având în același timp cel mai bun portar, Andrei Albu, și cel mai bun jucător, Florin Beiu.

*Trăscăian: „Ne-am atins obiectivul, am păstrat trofeul”

„Sunt mândru de acești băieți care formează un grup minunat. Un lucru este cert, am dominat competiția de la un capăt la celălalt și țin să felicit toate adversarele. Ne-am atins obiectivul asumat împreună cu jucătorii, acela de a ne apăra trofeul cucerit anul trecut. Mă bucur enorm că am reușit! Îmi place ceea ce fac, ce am realizat, avem deziderate îndrăznețe cu VCG Vințu de Jos”, a declarat antrenorul Ioan Trăscăian.

Ultimele meciuri ale îndrăgitei competiții organizate de Asociația Județeană de Fotbal Alba s-au disputat în Sala „Florin Fleșeriu” din Sebeș, care a găzduit pentru al treilea an consecutiv fazele finale ale turneului de fotbal în sală. Campioană a fost VCG Vințu de Jos, pe locul secund s-a clasat Cuprirom Abrud (antrenor Dan Nemeș), pe locul al treilea a terminat Sportul Câmpeni (antrenor Mihai Negrea), iar pe poziția a patra a încheiat Fortuna Lunca Mureșului (antrenor Remus Țălnar).

Ediția a noua a Campionatului Județean de Fotbal în Sală a reunit la start 20 de participante din județ (mai multe decât în ediția anterioară). Premii individuale acordate de AJF: *golgheter: Andrei Sfetcu (Cuprirom Abrud); *cel mai bun portar: Andrei Albu (VCG Vințu de Jos); *cel mai bun jucător: Florin Beiu (VCG Vințu de Jos); *arbitrii fazei finale: Robert Vlad și Vasile Costin (ambii Alba Iulia).

*Patru componenți, cu 3 trofee!

Demn de semnalat este faptul că în actualul efectiv al învingătoarei se regăsesc Daniel Tat, Florin Beiu, Nicolae Albu și Sergiu Javla (actualmente secund), cei care s-au aflat, în urmă cu un deceniu în lotul Mureșului Vințu de Jos, prima campioană de fotbal în sală din Alba, în 2016 (6-1 cu Olimpia Aiud).

Semifinalistele Fortuna Lunca Mureșului și Cuprirom Abrud au avut victorii pe linie înaintea intrării în „careul de ași”. Abrudenii au pierdut doar în finală, iar Sportul Câmpeni (cel mai bun atac, 49 de reușite) au, la rându-le, un singur eșec, în semifinale.

Rezultatele ultimei zile:

*semifinală: Cuprirom Abrud – Fortuna Lunca Mureșului 3-2 (3-1): Sfetcu (6, 8, 20)/ Molnar (12), Gilyen (38);

*semifinală: VCG Vințu de Jos – Sportul Câmpeni 4-3 (1-1): Beiu (7, 24), Nistor (27), N. Albu (37)/ Drăgoi (16), Bălșan (29), Negrea (33); formația din Munții Apuseni a reușit să egaleze, scor 3-3, în actul secund;

*finala mică: Fortuna Lunca Mureșului – Sportul Câmpeni 4-10 (1-4): Oniga (15), Gilyen (26), Răzvan Țălnar (34), Remus Țălnar (37) – tatăl și fiul/ Motora (7, 12, 40), Stan (10), Bercea (17), Negrea (28), Boca (32, 33), Sicoe (38, 39);

*finala mare: VCG Vințu de Jos – Cuprirrom Abrud 5-0 (1-0): Nistor (1), N. Albu (12), Alexandroaia (24), Mărghițan (30), Criș (35).

Lot VCG Vințu: Andrei Albu, Angel Drăgan, Ioan Șușu, Alexandru Mărghițan, Alexandru Criș, Florin Beiu, Daniel Tat, Nicolae Albu, Daniel Nistor, Cătălin Tolan, Cristian Jurj, Mihai Părău, David Alexandroaie, Andrei Nuțiu, Cristian Albu. Antrenor principal Ioan Trăscăian, antrenor secund Sergiu Javla.

Rezultatele VCG Vințu de Jos: 10-1 cu ACS Crăciunel, 7-0 cu Mureșul Șibot, 6-2 cu AFC Micești (grupe faza I), 7-0 cu Limbenii Limba, 6-5 (după loviturile de departajare) cu CS Ocna Mureș (grupe faza II), 4-3 cu Sportul Câmpeni (semifinală), 5-0 cu Cuprirom Abrud (finala mare). Un parcurs excelent, fără eșec, cu 6 victorii și o remiză, cel mai bun golaveraj (41-8) și cea mai bună defensivă.

Foto Asociația Județeană de Fotbal Alba

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI