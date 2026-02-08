FOTO: VCG Vințu de Jos a câștigat iar Campionatul Județean de Fotbal în sală 2026 în Alba! Echipa lui Ioan Trăscăian, campioană pentru a doua oară consecutiv!
VCG Vințu de Jos a câștigat iar Campionatul Județean de Fotbal în sală 2026 în Alba! Echipa lui Ioan Trăscăian, campioană pentru a doua oară consecutiv, premieră în fotbalul județean!
Echipa VCG Vințu de Jos a câștigat Campionatul Județean de Fotbal în sală 2026 în Alba, păstrându-și trofeul adjudecat anul trecut, o premieră pentru competiția organizată de AJF Alba, care în precedenții ani a avut campioane diferite.
În 2026 s-a reeditat finala din 2025 și iarăși învingătoare a fost VCG Vințu de Jos, scor 5-0 (2-0), cu Cuprirom Abrud
Citește și: FOTO-VIDEO: VCG Vințu de Jos a câștigat Campionatul Județean de fotbal în sală 2025 în Alba! Formația lui Ioan Trăscăian a dominat competiția
Ultimele meciuri ale îndrăgitei competiții organizate de Asociația Județeană de Fotbal Alba s-au disputat în Sala „Florin Fleșeriu” din Sebeș, care a găzduit pentru al treilea an consecutiv fazele finale ale turneului de fotbal în sală.
Campioană a fost VCG Vințu de Jos, pe locul secund s-a clasat Cuprirom Abrud, pe locul al treilea a terminat Sportul Câmpeni, iar pe poziția a patra a încheiat Fortuna Lunca Mureșului.
Ediția a noua a Campionatului Județean de Fotbal în Sală a reunit la start 20 de participante din județ.
Lot VCG Vințu: Andrei Albu, Angel Drăgan, Ioan Șușu, Alexandru Mărghițan, Alexandru Criș, Florin Beiu, Daniel Tat, Nicolae Albu, Daniel Nistor, Cătălin Tolan, Cristian Jurj, Mihai Părău, David Alexandroaie, Andrei Nuțiu, Cristian Albu. Antrenor principal Ioan Trăscăian, antrenor secund Sergiu Javla.
La festivitatea de premiere au fost oferite următoarele distincții:
*Golgheter: Andrei Sfetcu (Cuprirom Abrud)
*Cel mai bun portar: Andrei Albu (VCG Vințu de Jos)
*Cel mai bun jucător: Florin Beiu (VCG Vințu de Jos)
*Arbitrii fazei finale: Robert Vlad și Vasile Costin
*Locul IV: Fortuna Lunca Mureșului
*Locul III: Sportul Câmpeni
*Locul II: Cuprirom Abrud
*Locul I: VCG Vințu de Jos
Informații, foto: Asociația Județeană de Fotbal Alba
