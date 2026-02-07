FOTO | Vasile „Loți” Toth, originar din Ocna Mureș, desemnat antrenorul anului 2025 în Spania: Este director tehnic al unui performant club de patinaj viteză
Vasile „Loți” Toth, originar din Ocna Mureș, desemnat antrenorul anului 2025 în Spania
Vasile „Loți” Toth, originar din Ocna Mureș, a obținut o importantă distincție sportivă în Spania, unde-și desfășoară activitatea.
Duminică, 25 ianuarie 2026, la Tudela (Spania) a fost organizată ceremonia de decernare a Distincțiilor Sportive pe anul 2025 („Distinciones Deportivas 2025”), evenimentul fiind găzduit Teatro Gaztambide.
În cadrul festivității au fost recunoscute eforturile, constanța și succesele a 16 persoane și entități locale, selectate din 141 de candidaturi prezentate.
Vasile „Loți” Toth a fost distins cu premiul cuvenit celui mai remarcabil tehnician sportiv al anului 2025, alături de Charo Bravo Molero.
Vasile „Loți” Toth trăiește acolo din 2009, fiind director tehnic al clubului de patinaj viteză din Tudela.
Născut la Ocna Mureș, Vasile „Loți” Toth a terminat în orașul salin și studiile liceale. O vreme a lucrat prin țară, însă în cele din urmă a luat calea Occidentului.
„Se vede că patinajul viteză i-a rămas bine întipărit în suflet și astfel îl practică și azi. Plecat de foarte tânăr din România în ,,căutarea norocului”, cum scria în cărțile de povești, s-a stabilit în Spania. Pasiunea lui pentru role probabil l-a făcut să se implice în acest sport și în localitatea unde trăiește.
Se vede însă că are și talent de a comunica și a instrui tinerii și copiii spanioli. Cu tact , cu blândețe, cu propriul șarm a reușit să formeze o echipă foarte bună de sportivi. Zilele trecute elevii lui au participat la un concurs în zona Pirineilor pe partea franceză. În renumita localitate Lourdes, renumită din punct de vedere religios, aici fiind un loc de pelerinaj al catolicilor.
Dar iată că aici renumele câștigat de Vasile Toth este unul al performanței obținută de elevii lui. Bronz și argint pe podiumul câștigătorilor la anumite categorii de patinaj cu role. Victorie primită extrem de bine de întreaga Spanie și presa lor a reacționat extrem de favorabil.
Fapt care a dus automat la propunerea în mediul sportiv ca antrenorii acestui lot de copii să fie nominalizați la titlul de ,,antrenorul anului” la disciplina patinaj cu role. Prilej de sărbătoare pentru el, pâentru cei din echipă, pentru cei pe care-i reprezintă și pentru locuitorii unde locuiește și antrenează.
La fel și noi cei din Ocna Mureș ne bucurăm pentru succesul lui și-i transmitem sincere felicitări.
Dacă vă întrebați ce are totuși victoria lui ,,Loți” cu Sânbenedicul (n.a. sat în comuna Fărău)… aflați că mama lui era din Sânbenedic.Iar în copilărie Loți era de multe ori prezent aici pe ulițe cu copiii vecinilor.
Sincere felicitări și succes în toate îți dorim, „Loți”!”, a relatat în mediul online poetul Dan Suciu, președinte al filialei Ocna Mureș a Societății cultural-patriotice „Avram Iancu” din România, cunoscut promotor cultural din zonă şi cel care, de ceva vreme încoace, ne ţine conectaţi la noutăţile din Ocna Mureş şi împrejurimi prin intermediul publicației „Ziarul de Sânbenedic”.
sursa: Dan Suciu / Ziarul de Sânbenedic, Ocna Mureș Online
