Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, la turneul final al Campionatului Național Universitar la fotbal | Adversarii formației albaiuliene, la competiția de la Eforie Nord, din perioada 17-20 mai

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia și-a aflat adversarii la turneul final al campionatului național universitar de fotbal, competiție care se dispută la Eforie Nord (Cumpăna și Agigea), în perioada 17-20 mai. Câștigătoarea va reprezenta România la Jocurile Europene Universitare, în Italia, la Salerno (18 iulie – 1 august).

Astfel, studenții din Alba au adversari, în prima fază a întrecerii fotbalistice, în grupa B pe UNEFS București (meci duminică, ora 18.00, la Agigea), UPT Timișoara (luni, 18 mai, ora 17.30, Cumpăna) și UDJG Galați (marți, 19 mai, ora 12.30, la Cumpăna), în cealaltă grupă, mult mai puternică, fiind finalistele din 2025. Finalele sunt miercuri, la Cumpăna, la ora 9.30 (finala mică), respectiv 11.00 (finala mare).

Formația din Cetatea Marii Uniri s-a calificat între cele mai bune 8 echipe din țară în urma unei victorii senzaționale, în prelungiri, cu Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj, 3-2 (0-2), după o remontada de poveste. În lotul pregătit de conf.univ.dr. Vasile Emil Ursu și conf.univ.dr. Răzvan Gheorghe Rusu se regăsesc, printre alții jucători de la divizionarele terțe din Alba, Trifu (CS Universitar Alba Iulia), Cunțan (Metalurgistul Cugir) sau Maghiari (CIL Blaj). Anul trecut, la turneul final de la Alba Iulia, UAB a cucerit medalia de bronz, campioană fiind Universitatea de Vest din Timișoara, care a învins în finală, scor 3-1, Universitatea din Oradea. Campioanele edițiilor anterioare au fost Universitatea Constantin Brâncuși Târgu-Jiu (2015), Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca (2016, 2018), Universitatea de Vest Timișoara (2017, 2019, 2022, 2023), Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad (2024).

La Constanța s-au calificat Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (UAB), Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București (UNEFS), Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (UDJG), Universitatea din Oradea (UO), Universitatea Valahia din Târgoviște (UVT Târgoviște), Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu (UCB), Universitatea de Vest din Timișoara (UVT Timișoara), Universitatea Politehnica Timișoara (UPT)

