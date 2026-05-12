Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, la turneul final al Campionatului Național Universitar la fotbal | Adversarii formației albaiuliene, la competiția de la Eforie Nord
Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, la turneul final al Campionatului Național Universitar la fotbal | Adversarii formației albaiuliene, la competiția de la Eforie Nord, din perioada 17-20 mai
Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia și-a aflat adversarii la turneul final al campionatului național universitar de fotbal, competiție care se dispută la Eforie Nord (Cumpăna și Agigea), în perioada 17-20 mai. Câștigătoarea va reprezenta România la Jocurile Europene Universitare, în Italia, la Salerno (18 iulie – 1 august).
Citește și: Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, „remontada” și calificare dramatică! Formația albaiuliană, calificată la turneul final de la Constanța, la fotbal
Astfel, studenții din Alba au adversari, în prima fază a întrecerii fotbalistice, în grupa B pe UNEFS București (meci duminică, ora 18.00, la Agigea), UPT Timișoara (luni, 18 mai, ora 17.30, Cumpăna) și UDJG Galați (marți, 19 mai, ora 12.30, la Cumpăna), în cealaltă grupă, mult mai puternică, fiind finalistele din 2025. Finalele sunt miercuri, la Cumpăna, la ora 9.30 (finala mică), respectiv 11.00 (finala mare).
Formația din Cetatea Marii Uniri s-a calificat între cele mai bune 8 echipe din țară în urma unei victorii senzaționale, în prelungiri, cu Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj, 3-2 (0-2), după o remontada de poveste. În lotul pregătit de conf.univ.dr. Vasile Emil Ursu și conf.univ.dr. Răzvan Gheorghe Rusu se regăsesc, printre alții jucători de la divizionarele terțe din Alba, Trifu (CS Universitar Alba Iulia), Cunțan (Metalurgistul Cugir) sau Maghiari (CIL Blaj). Anul trecut, la turneul final de la Alba Iulia, UAB a cucerit medalia de bronz, campioană fiind Universitatea de Vest din Timișoara, care a învins în finală, scor 3-1, Universitatea din Oradea. Campioanele edițiilor anterioare au fost Universitatea Constantin Brâncuși Târgu-Jiu (2015), Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca (2016, 2018), Universitatea de Vest Timișoara (2017, 2019, 2022, 2023), Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad (2024).
La Constanța s-au calificat Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (UAB), Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București (UNEFS), Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (UDJG), Universitatea din Oradea (UO), Universitatea Valahia din Târgoviște (UVT Târgoviște), Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu (UCB), Universitatea de Vest din Timișoara (UVT Timișoara), Universitatea Politehnica Timișoara (UPT)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
VIDEO | Care este melodia preferată a fotbalistului aiudean Andrei Cordea: Cum sună una dintre cele mai apreciate reinterpretări corale afrobeat contemporane
Care este melodia preferată a fotbalistului aiudean Andrei Cordea: Cum sună una dintre cele mai apreciate reinterpretări corale afrobeat contemporane Înaintea meciului dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova (1-1), din play-off-ul Superligii de fotbal, pe Stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca s-au auzit melodiile preferate de jucătorii echipei feroviare clujene. Publicul spectator a putut afla […]
Tenismenele Briana Moldovan și Alexandra Moldovan (TC Sun Alba Iulia), pe podium la Timișoara, la un turneu de senioare
Tenismenele Briana Moldovan și Alexandra Moldovan (TC Sun Alba Iulia) au urcat pe podium la Timișoara, la un turneu de senioare Citește și: FOTO: La clubul TC Sun Alba Iulia, competiții atractive de tenis de câmp pentru copiii din municipiu Tenismenele Briana Moldovan și Alexandra Moldovan (TC Sun Alba Iulia) au urcat pe podium la […]
FOTO: Școala de Dans „Chirilă” Alba Iulia, clasări pe podium la Transilvania Dance Open | Alexa Chirilă – locul 3 și mențiune la solo
Reprezentanții Școlii de Dans „Chirilă” Alba Iulia, clasări pe podium la Transilvania Dance Open | Alexa Chirilă – locul 3 și mențiune la solo Printre cei aproximativ 1400 de participanți, s-au aflat și 11 sportive din Alba Iulia, 10 reprezentând Școala de Dans Chirilă, iar una, Alexa Chirilă, în calitate de elevă a Liceului de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
S.O.S. România anunță că a depus în Parlament propunerea de suspendare a lui Nicușor Dan. Ce acuzaţii îi sunt aduse preşedintelui și care este procedura
S.O.S. România anunță că a depus în Parlament propunerea de suspendare a lui Nicușor Dan. Ce acuzaţii îi sunt aduse...
76% dintre femeile cu cancer mamar din România nu au efectuat nicio mamografie de-a lungul vieții: Rezultatele alarmante ale unui studiu
76% dintre femeile cu cancer mamar din România nu au efectuat nicio mamografie de-a lungul vieții: Rezultatele alarmante ale unui...
Știrea Zilei
Viceprimarul AUR al unei localități din Alba și-a dat demisia: „Nu se dorește bunăstare, corectitudine și transparență”
Viceprimarul AUR al unei localități din Alba și-a dat demisia: „Nu se dorește bunăstare, corectitudine și transparență” Lucian Dragoș Blaga...
UPDATE FOTO | ACCIDENT rutier GRAV la Șibot: Un autoturism a intrat într-un cap de pod. Tânăr din Vințu de Jos, MORT în urma impactului
ACCIDENT rutier GRAV la Șibot: Un autoturism a intrat într-un cap de pod. Tânăr din Vințu de Jos, MORT în...
Curier Județean
Bărbat din Abrud, judecat pentru pornografie infantilă prin sisteme informatice la Tribunalul Alba: Instanța a confirmat legalitatea rechizitoriului și a dispus începerea procesului
Bărbat din Abrud, judecat pentru pornografie infantilă prin sisteme informatice la Tribunalul Alba: Instanța a confirmat legalitatea rechizitoriului și a...
FOTO | Tabără de marcare și remarcare a traseelor turistice: Aproximativ 40 de voluntari au contribuit la dezvoltarea turismului local și județean
Tabără de marcare și remarcare a traseelor turistice: Aproximativ 40 de voluntari au contribuit la dezvoltarea turismului local și județean...
Politică Administrație
Marius Hațegan, secretar general PNL Alba: PNL respinge ferm orice fel de coaliție cu PSD. Au obligația să își asume guvernarea
Marius Hațegan, secretar general PNL Alba: PNL respinge ferm orice fel de coaliție cu PSD. Au obligația să își asume...
FOTO | Acord Bolojan-Fritz „pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună”
Acord Bolojan-Fritz „pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună” „Partidul Național Liberal și...
Opinii Comentarii
12 mai – Ziua internațională a asistenților medicali
12 mai – Ziua internațională a asistenților medicali Ziua internațională a asistenților medicali este celebrată, la 12 mai, în întreaga...
11 mai 1968: A început construcția primului autoturism românesc Dacia
11 mai 1968: A început construcția primului autoturism românesc Dacia Pe data de 11 mai 1968, în urmă cu 53...