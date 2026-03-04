FOTO | Unitățile canine Salvamont România, în stagiul de pregătire intensivă 2026 în Munții Făgăraș

Unitățile canine Salvamont România, în stagiul de pregătire intensivă 2026 în Munții Făgăraș

Câinii de intervenție ai Salvamont România se află, în perioada 2-10 martie 2026, într-un stagiu de pregătire intensivă în Munții Făgăraș, una dintre cele mai dificile zone montane din țară.

Antrenamentele se desfășoară în condiții variate — teren accidentat, diferențe mari de nivel și schimbări rapide de vreme — pentru a simula cât mai realist situațiile de intervenție.

„Stagiul are loc pe valea Capra, la baza vârfului Mușeteica. Noii candidați provin din structurile Salvamont Bistrița-Năsăud, Harghita, Hunedoara, Mureș și Neamț. Pe parcursul stagiului, toate cele 22 de unități canine operaționale din 17 județe cu structuri de salvare montană, se vor prezenta pentru examenul de reconfirmare a brevetului de unitate canină Salvamont.

Stagiul este organizat de Asociația Națională a Salvatorilor Montani din România, in colaborare cu Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, Salvamont Argeș și Consiliul Judetean Arges.

În anul 2025, unitățile canine au fost solicitate le 112 de actiuni de căutare-salvare”, a precizat Salvamont România.

foto: Salvamont România

