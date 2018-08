FOTO: Unirista Ana Rodean rezultat excelent: record personal și locul 19 la Campionatele Europene de la Berlin

Albaiulianca Ana Rodean (CS Unirea Alba Iulia și CSU Reșița) a reușit un rezultat notabil la Campionatele Europene de atletism de la Berlin! Sportiva din Cetatea Marii Uniri a realizat cel mai bun timp al carierei (o oră 33 de minute și 38 de secunde), clasându-se pe poziția a 19-a în proba de 20 kilometri marș . O comportare meritorie pentru Ana Rodean în condițiile în care în ultimele trei luni nu s-a pregătit la capacitate normală din pricina problemelor de sănătate.



„A fost ciudat, startul a fost amânat aproape două ore, dându-se în același timp cu cursa băieților. Am prins o zi bună, am mers așa cum am planificat în pregătire. Rezultatul este mult mai bun decât am anticipat, a contat și încurajările spectatorilor. Un record personal la Campionatul European spune totul”, a spus Ana Rodean, după prima participare la competiția europeană și cel mai bun rezultat din carieră la asemenea nivel internațional.

La cea mai importantă cursă din 2018, Ana și-a depășit propriile limite, îmbunătățindu-și cu aproape 50 de secunde recordul personal (o cursă remarcabilă), cealalta româncă, Andreea Arsine clasându-se pe poziția a 26-a cu 1:43.21! „ A făcut o cursă perfectă din punct de vedere tactic, a mers excelent. A spart gheața la nivel înalt cu îmbunătățirea recordului personal la o competiție majoră, un rezultat excelent, sunt foarte bucuros pentru ce a reușit Ana„, a spus antrenorul Gabriel Avram.

Cursa a fost câștigată de Maria Perez (Spania) – 1:26.36 (recordul competiției) urmată de Anezka Drahotova (Cehia) – 1:27.03 și Antonella Palmisano (Italia) – 1:27.30 (ambele cu cel mai bun timp al sezonului), semn că proba a fost una extrem de puternică.

Sportiva din Cetatea Marii Uniri, în vârstă de 34 de ani a concurat sâmbătă, 11 august, în proba feminină de 20 kilometri marș, alături de compatrioata sa Andreea Arsine (CSU Galați). În acest an, unirista, prezentă și la JO din 2016 de la Rio, a mai reprezentat România la Cupa Mondială de Marș din China și a cucerit două medalii naționale la individual, argint la Alba Iulia și aur la Pitești.

36 de atleți (18 la masculin și 18 la feminin) reprezintă România la cea de-a 24-a ediție a Campionatelor Europene în aer liber, un eveniment istoric, o întrecere sportivă ce vrea să spargă toate recordurile, fiind vândute peste 250.000 de bilete. 2018 este primul an în care este promovat conceptul de Campionate Europene multi-sport, un eveniment care, la fiecare patru ani, reunește Campionatele Europene existente ale unora dintre cele mai importante sporturi ale continentului. Ediția inaugurală din 2018 va fi organizată de orașele-gazdă din Glasgow, Scoția (Campionatele Europene de gimnastică, nataţie, ciclism, canotaj, golf şi triatlon) și Berlin, Germania (Campionatele Europene de Atletism în aer liber), între 1 și 12 august.