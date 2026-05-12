Fundașul Tudor Vomir (CSM Unirea Alba Iulia), accidentare gravă: ruptură a ligamentelor încrucișate și stagiune terminată! Pierdere grea pentru pretendenta la promovarea în Liga 2

Apărătorul Tudor Vomir, CSM Unirea Alba Iulia a suferit o accidentare gravă, în partida de sâmbătă, 9 mai, de pe „Cetate”, CSM Unirea Alba Iulia – SCM Zalău, scor 3-0 în play-off-ul Ligii 3.

Acesta s-a accidentat în minutul 23, la câteva zeci de secunde după coechipierul său Eduard Ardeiu, ambii părăsind terenul, unul îmbibat de apă, fiind transportați cu ambulanța la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia. Vomir a primit cea mai cruntă veste posibilă, o accidentare horror, intervenție chirurgicală obligatorie și aproape un an departe de gazon!

Dacă în cazul mjlocașului Ardeiu lucrurile nu sunt atât de dramatice, ffiind vorba despre o entorsă la glezna stângă, fotbalistul putându-se antrena chiar din această săptămână, situația fundașului este foarte complicată. Conform examenului RMN, fudașul central are ruptură de ligamente încrucișate anterioare la genunchiul drept. Practic vorbim despre aceeași accidentare ca a colegului său Darius Indrei, care a revenit pe teren în minutul 81 al aceleiași întâlniri cu SCM Zalău, după aproximativ 10 luni de indisponibilitate.

„Este o lovitură cruntă, un adevărat ghinion. Am fost șocat când medicii mi-au dat verdictul. Trebuie să mă operez cât mai repede și să fiu tare întrucât este un moment dureros. Nu am avut accidentări impotante în carieră, doar probleme musculare. Nu îmi dau seama exact ce s-a întâmplat, eram într-un duel cu un adversar, m-am întins să lovesc balonul cu stângul, mi-am prins piciorul drept sub mine și am auzit o troznitură a genunchiului”, a povestit jucătorul în vârstă de 25 de ani.

Senator de drept în centrul defensivei în stagiunea curentă și unul dintre cei mai constanți jucători, Vomir înseamnă o pierdere grea pentru pretendenta la Liga 2. Opțiunile antrenorului Dragoș Militaru pentru înlocuirea sa sunt destul de limitate, Ardei, Giosu și indezirabilul Balaur, fostul căpitan, ce nu a evoluat deloc sub comanda sa, în 2026!

Tudor Vomir reprezintă unul dintre cei mai vechi echipieri ai „alb-negrilor, după Fetița și Giurgiu, venind la CSM Unirea Alba Iulia în 2023. Este al doilea cel utilizat fotbalist al ardelenilor în acest sezon, cu 1877 de minute (23 de partide, integralist în 5 jocuri din play-off, repectiv până în momentul fatidic al accidentării) și două reușite stagionale, după… Eduard Ardeiu (2345 de minute, 28 de apariții).

Foto: Lucian DANCIU

