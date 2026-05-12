Tudor Vomir (CSM Unirea Alba Iulia), accidentare gravă: ruptură a ligamentelor încrucișate și stagiune terminată! Pierdere grea pentru pretendenta la promovarea în Liga 2
Fundașul Tudor Vomir (CSM Unirea Alba Iulia), accidentare gravă: ruptură a ligamentelor încrucișate și stagiune terminată! Pierdere grea pentru pretendenta la promovarea în Liga 2
Apărătorul Tudor Vomir, CSM Unirea Alba Iulia a suferit o accidentare gravă, în partida de sâmbătă, 9 mai, de pe „Cetate”, CSM Unirea Alba Iulia – SCM Zalău, scor 3-0 în play-off-ul Ligii 3.
Citește și: Darius Indrei (CSM Unirea Alba Iulia), accidentare horror: ruptură a ligamentelor încrucișate și perioadă îndelungată de absență!!! Lovitură dură pentru CSM Unirea Alba Iulia!
Acesta s-a accidentat în minutul 23, la câteva zeci de secunde după coechipierul său Eduard Ardeiu, ambii părăsind terenul, unul îmbibat de apă, fiind transportați cu ambulanța la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia. Vomir a primit cea mai cruntă veste posibilă, o accidentare horror, intervenție chirurgicală obligatorie și aproape un an departe de gazon!
Dacă în cazul mjlocașului Ardeiu lucrurile nu sunt atât de dramatice, ffiind vorba despre o entorsă la glezna stângă, fotbalistul putându-se antrena chiar din această săptămână, situația fundașului este foarte complicată. Conform examenului RMN, fudașul central are ruptură de ligamente încrucișate anterioare la genunchiul drept. Practic vorbim despre aceeași accidentare ca a colegului său Darius Indrei, care a revenit pe teren în minutul 81 al aceleiași întâlniri cu SCM Zalău, după aproximativ 10 luni de indisponibilitate.
„Este o lovitură cruntă, un adevărat ghinion. Am fost șocat când medicii mi-au dat verdictul. Trebuie să mă operez cât mai repede și să fiu tare întrucât este un moment dureros. Nu am avut accidentări impotante în carieră, doar probleme musculare. Nu îmi dau seama exact ce s-a întâmplat, eram într-un duel cu un adversar, m-am întins să lovesc balonul cu stângul, mi-am prins piciorul drept sub mine și am auzit o troznitură a genunchiului”, a povestit jucătorul în vârstă de 25 de ani.
Senator de drept în centrul defensivei în stagiunea curentă și unul dintre cei mai constanți jucători, Vomir înseamnă o pierdere grea pentru pretendenta la Liga 2. Opțiunile antrenorului Dragoș Militaru pentru înlocuirea sa sunt destul de limitate, Ardei, Giosu și indezirabilul Balaur, fostul căpitan, ce nu a evoluat deloc sub comanda sa, în 2026!
Tudor Vomir reprezintă unul dintre cei mai vechi echipieri ai „alb-negrilor, după Fetița și Giurgiu, venind la CSM Unirea Alba Iulia în 2023. Este al doilea cel utilizat fotbalist al ardelenilor în acest sezon, cu 1877 de minute (23 de partide, integralist în 5 jocuri din play-off, repectiv până în momentul fatidic al accidentării) și două reușite stagionale, după… Eduard Ardeiu (2345 de minute, 28 de apariții).
Foto: Lucian DANCIU
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, la turneul final al Campionatului Național Universitar la fotbal | Adversarii formației albaiuliene, la competiția de la Eforie Nord
Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, la turneul final al Campionatului Național Universitar la fotbal | Adversarii formației albaiuliene, la competiția de la Eforie Nord, din perioada 17-20 mai Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia și-a aflat adversarii la turneul final al campionatului național universitar de fotbal, competiție care se dispută la Eforie Nord (Cumpăna […]
VIDEO | Care este melodia preferată a fotbalistului aiudean Andrei Cordea: Cum sună una dintre cele mai apreciate reinterpretări corale afrobeat contemporane
Care este melodia preferată a fotbalistului aiudean Andrei Cordea: Cum sună una dintre cele mai apreciate reinterpretări corale afrobeat contemporane Înaintea meciului dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova (1-1), din play-off-ul Superligii de fotbal, pe Stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca s-au auzit melodiile preferate de jucătorii echipei feroviare clujene. Publicul spectator a putut afla […]
Tenismenele Briana Moldovan și Alexandra Moldovan (TC Sun Alba Iulia), pe podium la Timișoara, la un turneu de senioare
Tenismenele Briana Moldovan și Alexandra Moldovan (TC Sun Alba Iulia) au urcat pe podium la Timișoara, la un turneu de senioare Citește și: FOTO: La clubul TC Sun Alba Iulia, competiții atractive de tenis de câmp pentru copiii din municipiu Tenismenele Briana Moldovan și Alexandra Moldovan (TC Sun Alba Iulia) au urcat pe podium la […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
12 mai 2026 | COD GALBEN de FURTUNI în Alba și alte județe din țară. Averse torențiale, grindină și vânt până la marți noaptea. Lapoviță și ninsoare la munte, până joi
12 mai 2026 | COD GALBEN de FURTUNI în Alba și alte județe din țară. Averse torențiale, grindină și vânt...
S.O.S. România anunță că a depus în Parlament propunerea de suspendare a lui Nicușor Dan. Ce acuzaţii îi sunt aduse preşedintelui și care este procedura
S.O.S. România anunță că a depus în Parlament propunerea de suspendare a lui Nicușor Dan. Ce acuzaţii îi sunt aduse...
Știrea Zilei
VIDEO | 4,5 milioane de euro investiție cu fonduri europene nerambursabile pentru cel mai aglomerat cartier al municipiului Aiud
4,5 milioane de euro investiție cu fonduri europene nerambursabile pentru cel mai aglomerat cartier al municipiului Aiud Peste 8 hectare...
FOTO | Copilaș de 5 ani, dispărut într-o zonă împădurită din Sibiu. Este căutat de sute de voluntari, autorități, echipe canine, scafandrii și un elicopter
Copilaș de 5 ani, dispărut într-o zonă împădurită din Sibiu. Este căutat de sute de voluntari, autorități, echipe canine, scafandrii...
Curier Județean
VIDEO ȘTIREA TA | Posibilă poluare pe râul Ampoi: Garda de Mediu a trimis o echipă pentru a verifica situația
Posibilă poluare pe râul Ampoi: Garda de Mediu a trimis un echipaj pentru a verifica situația Un videoclip publicat pe...
Tânăr din Cugir, prins BĂUT la volanul unui autoturism pe o stradă din oraș: Avea o alcoolemie de 1,06 mg/l alcool pur în aerul expirat
Tânăr din Cugir, prins BĂUT la volanul unui autoturism pe o stradă din oraș: Avea o alcoolemie de 1,06 mg/l...
Politică Administrație
Marius Hațegan, secretar general PNL Alba: PNL respinge ferm orice fel de coaliție cu PSD. Au obligația să își asume guvernarea
Marius Hațegan, secretar general PNL Alba: PNL respinge ferm orice fel de coaliție cu PSD. Au obligația să își asume...
FOTO | Acord Bolojan-Fritz „pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună”
Acord Bolojan-Fritz „pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună” „Partidul Național Liberal și...
Opinii Comentarii
12 mai – Ziua internațională a asistenților medicali
12 mai – Ziua internațională a asistenților medicali Ziua internațională a asistenților medicali este celebrată, la 12 mai, în întreaga...
11 mai 1968: A început construcția primului autoturism românesc Dacia
11 mai 1968: A început construcția primului autoturism românesc Dacia Pe data de 11 mai 1968, în urmă cu 53...