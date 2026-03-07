FOTO: Unirea Sântana – CSM Unirea Alba Iulia 0-1 (0-1) | Liderul, a șaptea victorie consecutivă, Giurgiu – gol decisiv
Unirea Sântana – CSM Unirea Alba Iulia 0-1 (0-1) | Liderul, a șaptea victorie consecutivă, Giurgiu – gol decisiv, din penalty
CSM Unirea Alba Iulia, liderul Seriei 7 din eșalonul terț, a repurtat a doua victorie a primăverii sub comanda lui Dragoș Militaru, 1-0 (1-0), în deplasare cu Unirea Sântana.
Citește și: FOTO: CSM Unirea Alba Iulia – CIL Blaj 3-0 (1-0), derby „de Alba” pe „Cetate” | Dragoș Militaru, debut cu dreptul pe banca liderului
„Sunt fericit că am luat 3 puncte, probabil foarte importante în clasamentul play-off-ului, rezultat care ne avantajează în acest moment. Am câștigat pe un teren greu, unde Timișoara a făcut 0-0 și Cugirul a pierdut. Scorul nu reflectă realitatea pentru că am mai avut încă 3-4 ocazii imense în repriza a doua. Nu a fost o deplasare ușoară, felicit echipa pentru modul cum a gestionat acest meci în care am suferit pe final. Mă bucur pentru Giurgiu, aș vrea să marcheze cât mai mulți. O victorie meritată, un rezultat care oferă moral”, a spus Dragoș Militaru.
A fost al șaptelea meci consecutiv adjudecat de „alb-negri”, care se mențin pe prima poziție în Seria 7, după două runde din primăvară, fără a primi gol, la două lungimi de contracandidata Poli Timișoara.
La fel ca în meciul cu CIL Blaj, căpitanul Giurgiu a marcat primul, trasformând un penalty (25, faultat Mihaiu de Petruț), un gol de 3 puncte al fotbalistului de bandă stânga.
„Alb-negrii” au jucat la Sântana împotriva unui oponent care se bate pentru accederea în play-off. Vizitatorii și-au atins scopul, au arătat maturitate și au luat 3 puncte importante în plan moral, acestea contând și în eventualitatea în care gruparea arădeană va ajunge în „careul de ași”. Etapa viitoare, duel intern cu concitadina CSU Alba Iulia.
Arbitri Eniko Kopriva Biro, Zsolt Kopriva, Tamas Kopriva Biro (toți Carei); rezervă R. Necrici (Chechiș) Observatori T. Marchiș (Baia Mare), P. Boros (Oradea)
Foto: Lucian DANCIU
