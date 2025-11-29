FOTO: Unirea DMO – CSM Unirea Alba Iulia 0-7 (0-6) | Liderul, festival ofensiv cu penultima clasată
Unirea DMO – CSM Unirea Alba Iulia 0-7 (0-6) | Liderul, festival ofensiv cu penultima clasată și cea mai netă victorie stagională
CSM Unirea Alba Iulia, liderul Seriei 7 din eșalonul terț, s-a impus lejer în deplasare cu nou-promovata Unirea DMO, scor 7-0 (6-0). O întâlnire disporporționată valoric, în care prima clasată a punctat pe bandă rulantă.
Citește și: Viitorul Arad – CSM Unirea Alba Iulia 1-2 (0-1), dublă Blănaru | „Alb-negrii”, victorie importantă în derby-ul rundei din Seria 7
Gruparea albaiuliană a realizat cea mai clară victorie în stagiunea în curs și are cea mai prolifică ofensivă din Liga 3, cu 55 de reușite în 15 runde. Este a patra victorie din tot atâtea meciuri în retur, pentru „alb-negrii” conduși de Alexandru Pelici, între buturi revenind după o perioadă îndelungată Roman (nu a mai apărat din runda inaugurală). Vizitatorii au lovit la foc automat în primul mitan, când au înscris de 5 ori în nici un sfert de oră: Golda (24, 32), Blănaru (26, a patra etapă la rând în care punctează), Fetița (30, la centrarea lui Szijj), Szijj (36, după pasa lui Golda). Setul s-a desăvârșit în minutul 42 când căpitanul Fetița a transformat un penalty (faultat Szijj) și a realizat dubla. La reluare, asaltul ofensiv s-a mai ostoit, Blănaru (63) a mai trimis în bară, iar Ardei (72) a marcat pentru 0-7, conturându-se cel mai net succes al formației din Cetatea Marii Uniri în ediția curentă.
În ultimele 10 minute a intrat și Rareș Stanciu, fratele lui Nicolae Stanciu, căpitanul reprezentativei tricolore
CSM Unirea are două puncte peste Poli Timișoara, care a remizat în deplasare cu Unirea Sântana, scor alb.
Foto: Lucian DANCIU
