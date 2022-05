FOTO| Un veteran de război din județul Alba a fost vizitat și premiat de către edilii comunei sale, la 101 ani

Este litoralul românesc scump? Ministrul Turismului: „În anumite situații, da”

Ministrul Turismului, Constantin-Daniel Cadariu, a declarat că i se pare scump pe litoralul Mării Negre şi nu îşi explică cum o parte dintre români preferă aceste locuri scumpe. Despre logo-ul de ţară, Cadariu se întreabă de ce timp de 10-12 ani nu a fost folosit.

Întrebat dacă i se pare scump pe litoralul Mării Negre, Daniel Cadariu a declarat, duminică, la emisiunea Insider politic de la Prima TV, că este scump ”în anumite situaţii”.

”În anumite situaţii, da. Şi nu îmi explic cum o anumită parte dintre români preferă la anumite preţuri, în anumite locaţii, să meargă în concediu. Concluzia mea e doar că îşi permit că altfel nu înţeleg”, a declarat Cadariu.

Acesta s-a referit şi la logo-ul de ţară şi s-a întrebat de ce nu s-a folosit timp de 10-12 ani.

”Este logo şi brandul de ţară al României. La vremea respectivă s-au cheltuit 30 milioane de euro, bani europeni, prognoza fiind pe 70 de milioane, dar diferenţa nu s-a mai cheltuit. S-au cheltuit 30 milioane de euro pentru a decide, pentru România, un logo, un brand de ţară şi acţiuni de promovate. Mă întreb de ce de 10-12 ani un bun al României nu este folosit. Am făcut două demersuri. Am emis un ordin în care am instituit obligativitatea ca în toate structurile de primire turistică din România, sunt 18.300 clasificate, vor fi obligate să afişeze logo şi brandul. În paralel am emis un alt ordin de ministru şi am constituit un consiliu de logo naţional, în care am chemat toţi specialiştii, patronate, sindicate, pentru a se pronunţa, cum revigorăm folosirea brandului”, a declarat Daniel Cadariu.