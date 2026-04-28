FOTO | Un tânăr de 23 de ani din Alba, în topul vitezomanilor din Cluj: A condus cu peste 70 km/h peste limita legală pe DN1 – E60. ,,Premiul” a fost o amendă usturătoare
Un tânăr de 23 de ani, din județul Alba, a fost depistat de polițiști conducând cu 147 km/h pe DN1 – E60, în zona comunelor Săndulești și Tureni, din județul Cluj.
Viteza înregistrată, cu peste 70 km/h peste limita legală, a fost cea mai mare constatată de polițiștii rutieri din Turda în acest weekend, în cadrul acțiunilor pentru creșterea siguranței rutiere.
Șoferul a fost oprit duminică, 26 aprilie, în jurul orei 17:00. Pentru abaterea comisă, acesta a primit o amendă de 3.037,5 lei, iar permisul de conducere i-a fost suspendat pentru 120 de zile.
IPJ Cluj: „Premiul cel mare” a fost obținut de un tânăr de 23 de ani, din județul Alba
„Topul vitezelor din acest weekend, „realizat” de polițiștii rutieri din Turda. Nu că și-ar fi dorit sau că asta ar fi urmărit, însă colegii noștri din cadrul Biroului Rutier Turda au fost nevoiți să stabilească un top al vitezelor înregistrate în acest weekend, în urma acțiunilor desfășurate pentru creșterea siguranței rutiere.
Activitățile au avut loc în zona comunelor Săndulești și Tureni. „Premiul cel mare” a fost obținut ieri, 26 aprilie, în jurul orei 17:00, pe DN1 – E60, de un tânăr de 23 de ani, din județul Alba, depistat în timp ce conducea autoturismul cu viteza de 147 km/h, cu peste 70 km/h mai mult decât limita maxim admisă pe acel sector de drum.
Pentru această „performanță”, conducătorul auto a fost sancționat cu amendă în valoare de 3.037,5 lei, iar permisul de conducere i-a fost suspendat pentru o perioadă de 120 de zile.
Pentru unii, a fost nevoie și de o pauză de la condus. Probabil, vremea bună a adus prea multă energie, însă prezența noastră rămâne constantă, iar acolo unde regulile sunt ignorate, intervenim. Conduceți responsabil!”, au transmis reprezentanții IPJ Cluj.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Elevul sergent Andrea Buontempo, de la Colegiul Militar din Alba Iulia, PREMIUL I la Olimpiada Națională de Limbi Romanice 2026 – Limba Italiană
Elevul sergent Andrea Buontempo, de la Colegiul Militar din Alba Iulia, PREMIUL I la Olimpiada Națională de Limbi Romanice 2026 – Limba Italiană Elevul sergent Andrea Buontempo, din clasa a XI-a la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, a reușit o performanță deosebită la etapa națională a Olimpiadei de Limbi Romanice – Limba Italiană, […]
28 aprilie 2026 | Prețul carburanților la pompe, în Alba Iulia: Motorina s-a scumpit. Cât costă benzina
Prețul carburanților la pompe, în Alba Iulia: Motorina s-a scumpit. Cât costă benzina Șoferii care au alimentat astăzi, 28 aprilie 2026, au găsit prețuri diferite la carburanți în marile rețele de benzinării din Alba Iulia, însă prețurile motorinei s-au scumpit considerabil după ce prețul a fost mai scăzut în ultimele săptămâni. Prețuri motorină și benzină […]
VIDEO | Judecătoria Alba Iulia: Cum ajunge un dosar să dureze 3 ani? „Să vă arătăm dinamica judecății”
Judecătoria Alba Iulia: Cum ajunge un dosar să dureze 3 ani? „Să vă arătăm dinamica judecății” Judecătoria Alba Iulia a publicat un videoclip, luni, 27 aprilie 2026, pe o rețea de socializare, în care se prezintă cum un dosar ajunge să dureze trei ani de zile. Printr-un videoclip tip ,,reel”, Judecătoria Alba Iulia a încercat […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
29 aprilie-2 mai 2026 | Atenționare meteo de la ANM: Ploi însemnate, ninsori şi vânt puternic în Alba și restul țării, până sâmbătă. Strat de zăpadă de 5-8 cm la munte
29 aprilie-2 mai 2026 | Atenționare meteo de la ANM: Ploi însemnate, ninsori şi vânt puternic în Alba și restul...
Facturi la energie 2026 | Cinci propuneri pentru reducerea costurilor cu energia electrică. Asociație: „România are nevoie de măsuri rapide, echitabile și eficiente”
Cinci propuneri pentru reducerea costurilor cu energia electrică. Asociație: „România are nevoie de măsuri rapide, echitabile și eficiente” Cotă redusă...
Știrea Zilei
Cugirul, în vizorul marilor producători de armament: Sig Sauer și FN Herstal, vizită la Uzina Mecanică din Cugir, unde se preconizează a fi realizată fabrica ce va produce armele finanțate prin SAFE
Cugirul, în vizorul marilor producători de armament: Sig Sauer și FN Herstal, vizită la Uzina Mecanică din Cugir, unde se...
Corneliu Mureșan (PSD) a demisionat din funcția de secretar de stat: ,,E clar că sub conducerea lui Ilie Bolojan, Guvernul României nu mai este funcțional”. Cum a motivat decizia
Corneliu Mureșan a demisionat din funcția de secretar de stat: ,,E clar că sub conducerea lui Ilie Bolojan, Guvernul României...
Curier Județean
FOTO | Elevul sergent Andrea Buontempo, de la Colegiul Militar din Alba Iulia, PREMIUL I la Olimpiada Națională de Limbi Romanice 2026 – Limba Italiană
Elevul sergent Andrea Buontempo, de la Colegiul Militar din Alba Iulia, PREMIUL I la Olimpiada Națională de Limbi Romanice 2026...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Marius Hațegan: Țineți minte: viitor de AUR țara noastră n-are! La fel cum nu are nici de PSD!
Marius Hațegan: Țineți minte: viitor de AUR țara noastră n-are! La fel cum nu are nici de PSD! Cum vi...
Peste 1,8 milioane de lei pentru extinderea rețelei de apă potabilă și canalizare menajeră pe o stradă din cartierul Arex din Alba Iulia: În ce stadiu este proiectul
Peste 1,8 milioane de lei pentru extinderea rețelei de apă potabilă și canalizare menajeră pe o stradă din cartierul Arex...
Opinii Comentarii
La data de 26 aprilie este marcată Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale
La data de 26 aprilie este marcată Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale La data de 26 aprilie, în fiecare an,...
Cernobîl: 40 de ani de la cea mai mare catastrofă nucleară civilă. Imagini document din 26 aprilie 1986
Cernobîl: 40 de ani de la cea mai mare catastrofă nucleară civilă. Imagini document din 26 aprilie 1986 În urmă...