FOTO | Un tânăr de 23 de ani din Alba, în topul vitezomanilor din Cluj: A condus cu peste 70 km/h peste limita legală pe DN1 – E60. ,,Premiul” a fost o amendă usturătoare

Un tânăr de 23 de ani, din județul Alba, a fost depistat de polițiști conducând cu 147 km/h pe DN1 – E60, în zona comunelor Săndulești și Tureni, din județul Cluj. 

Viteza înregistrată, cu peste 70 km/h peste limita legală, a fost cea mai mare constatată de polițiștii rutieri din Turda în acest weekend, în cadrul acțiunilor pentru creșterea siguranței rutiere.

Șoferul a fost oprit duminică, 26 aprilie, în jurul orei 17:00. Pentru abaterea comisă, acesta a primit o amendă de 3.037,5 lei, iar permisul de conducere i-a fost suspendat pentru 120 de zile.

IPJ Cluj: „Premiul cel mare” a fost obținut de un tânăr de 23 de ani, din județul Alba

„Topul vitezelor din acest weekend, „realizat” de polițiștii rutieri din Turda. Nu că și-ar fi dorit sau că asta ar fi urmărit, însă colegii noștri din cadrul Biroului Rutier Turda au fost nevoiți să stabilească un top al vitezelor înregistrate în acest weekend, în urma acțiunilor desfășurate pentru creșterea siguranței rutiere.

Activitățile au avut loc în zona comunelor Săndulești și Tureni. „Premiul cel mare” a fost obținut ieri, 26 aprilie, în jurul orei 17:00, pe DN1 – E60, de un tânăr de 23 de ani, din județul Alba, depistat în timp ce conducea autoturismul cu viteza de 147 km/h, cu peste 70 km/h mai mult decât limita maxim admisă pe acel sector de drum.

Pentru această „performanță”, conducătorul auto a fost sancționat cu amendă în valoare de 3.037,5 lei, iar permisul de conducere i-a fost suspendat pentru o perioadă de 120 de zile.

Pentru unii, a fost nevoie și de o pauză de la condus. Probabil, vremea bună a adus prea multă energie, însă prezența noastră rămâne constantă, iar acolo unde regulile sunt ignorate, intervenim. Conduceți responsabil!”, au transmis reprezentanții IPJ Cluj.

FOTO | Elevul sergent Andrea Buontempo, de la Colegiul Militar din Alba Iulia, PREMIUL I la Olimpiada Națională de Limbi Romanice 2026 – Limba Italiană

Elevul sergent Andrea Buontempo, din clasa a XI-a la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul" Alba Iulia, a reușit o performanță deosebită la etapa națională a Olimpiadei de Limbi Romanice – Limba Italiană, […]

28 aprilie 2026 | Prețul carburanților la pompe, în Alba Iulia: Motorina s-a scumpit. Cât costă benzina

Prețurile motorinei s-au scumpit considerabil după ce prețul a fost mai scăzut în ultimele săptămâni.

VIDEO | Judecătoria Alba Iulia: Cum ajunge un dosar să dureze 3 ani? „Să vă arătăm dinamica judecății”

Judecătoria Alba Iulia a publicat un videoclip, luni, 27 aprilie 2026, pe o rețea de socializare, în care se prezintă cum un dosar ajunge să dureze trei ani de zile.

