FOTO | Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă”

Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă”

Localitatea Coșlariu din comuna Sântimbru se bucură de o serie de modernizări la mai multe străduțe. Anunțul a fost făcut de primarul comunei.

Astfel, drumurile din zona terenului de fotbal, stația de euprare și ieșirea înspre Teiuș se află într-un proces de modernizare.

,,Drumurile de pământ vor primi o haină nouă : vor fi asfaltate, vor avea margini și borduri, rigole, podete, acces in curte, indicatoare rutiere potrivite și unde este nevoie, trotuare cu pavaj.

Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă și atât cât ne stă în putere, încercăm să creștem confortul pentru locuitorii noștri dar și să îmbunătățim accesul în/ dinspre anumite zone.

Abia așteptăm să revenim cu fotografiile de la finalul lucrărilor. Să avem cu toții, zile cu spor. Doamne ajută !”, a scris pe o rețea de socializare primarul Ioan Iancu Popa.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI