Curier Județean

FOTO | Un preot din Arhieparhia Greco-Catolică de Alba Iulia și Făgăraș în echipa României la Campionatul European de Fotbal în Sală pentru preoții catolici

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 8 minute

în

De

Un preot din Arhieparhia Greco-Catolică de Alba Iulia și Făgăraș în echipa României la Campionatul European de Fotbal în Sală pentru preoții catolici

În perioada 9-13 februarie 2026, la Lublin (Polonia), se desfășoară cea de-a 18-a ediție a Campionatului European de Fotbal în Sală pentru Preoții Catolici, la care participă 18 echipe din Europa, împărțite în patru grupe.

La fel ca la ediția precedentă, desfășurată anul trecut în Ungaria, Arhieparhia Greco-Catolică de Alba Iulia și Făgăraș este reprezentată de Pr. Ioan-Ştefan Dumitraş.

România participă cu o echipă formată din preoți romano-catolici și greco-catolici, uniți nu doar prin pasiunea pentru sport, ci mai ales prin slujirea comună și spiritul fratern care depășește terenul de joc. Competiția devine astfel un spațiu de întâlnire, mărturie și comuniune.

Componența naționalei României la Campionatul European de Fotbal în Sală pentru Preoții Catolici este următoarea: Pr. Emanuel Petrache Antica (Dieceza Romano-Catolică de Iași), Pr. Iosif Dancă (Dieceza Romano-Catolică de Iași), Pr. Virgil Demșa-Crainicu (Dieceza Romano-Catolică de Iași), Pr. Robert Iulian Gherghel (Dieceza Romano-Catolică de Iași), Pr. Ionuț Imbrișcă (Dieceza Romano-Catolică de Iași), Pr. Fabian Pitreți (Dieceza Romano-Catolică de Iași), Pr. István Barázsuly (Dieceza Romano-Catolică de Timișoara), Pr. Nicolae Lauș (Dieceza Romano-Catolică de Timișoara), Pr. Sorin Pop (Eparhia Greco-Catolică de Cluj-Gherla), Pr. Antoniu Suciu (Eparhia Greco-Catolică de Oradea), Pr. Mihai Terec (Eparhia Greco-Catolică de Oradea) și  Pr. Ioan-Ștefan Dumitraș (Arhieparhia Greco-Catolică de Alba Iulia și Făgăraș).

România a fost repartizată în Grupa D, alături de reprezentativele Slovaciei, Serbiei și Italiei.

De remarcat este faptul că preoții români vor înfrunta, pe teren, chiar un episcop, Mons. Mirko Štefković, Episcop de Zrenjanin (Serbia). Primele două clasate din fiecare grupă se califică în sferturile de finală ale competiției, celelalte echipe urmând să dispute jocuri de clasament.

