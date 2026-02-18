Curier Județean

FOTO | Un pisoi iubitor, ieșit din cufărul cu cărți, a oferit afecțiune și a stârnit interesul copiilor, în cadrul unui maraton de lectură, la Sebeș

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 50 de minute

în

De

Un pisoi iubitor, ieșit din cufărul cu cărți, a oferit afecțiune și a stârnit interesul copiilor, în cadrul unui maraton de lectură, la Sebeș

În perioada 9–15 februarie 2026, Centrul Cultural „Lucian Blaga” din Sebeș a organizat o nouă serie de ateliere de lectură speciale, desfășurate în cadrul evenimentelor dedicate Zilei Internaționale a Cărții Dăruite / Iubitorului de Bibliotecă (14 februarie) și Zilei Naționale a Lecturii (15 februarie).

Citește și: 4 februarie | O ,,zi a cititului” inedită la Sebeș: O cățelușă-bibliotecară a sprijinit și oferit încredere celor mici în cadrul atelierelor de lectură

Inițiativa a fost derulată prin inimoasa echipă a Bibliotecii Municipale „Lucian Blaga” Sebeș, care și-a extins prezența dincolo de spațiul clasic al rafturilor cu cărți, organizând atelierele de lectură în mai multe instituții de învățământ, dar și în spațiul primitor al bibliotecii.

Activitățile au avut ca scop promovarea lecturii în rândul copiilor și cultivarea bucuriei de a descoperi povești și personaje îndrăgite.

Sub genericul „Cufărul cu cărți magice”, un număr de aproximativ 300 de elevi și preșcolari din municipiul Sebeș au participat la sesiuni interactive de lectură, jocuri educative și momente creative menite să stimuleze imaginația și dragostea pentru carte. Atelierele au adus împreună copii, cadre didactice și bibliotecari, într-o atmosferă caldă și prietenoasă, în care lectura a devenit o adevărată aventură.

„După succesul cățelușei bibliotecare, a venit rândul unui pisoi iubitor, ieșit din cufărul cu cărți, să ofere afecțiune și să stârnească interesul copiilor.

Prin aceste activități, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș își reafirmă misiunea de a susține educația prin lectură și de a crea experiențe memorabile pentru tinerii cititori, încurajând apropierea de universul cărților, încă de la cele mai fragede vârste, cultivând prietenia și empatia în relația cu publicul nostru.

Mulțumim tuturor participanților și partenerilor educaționali care au contribuit la succesul acestei noi săptămâni dedicate lecturii”, transmite Nadia Arsin, directoarea Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

VIDEO | Intervenție de noapte a drumarilor pe DN 67C-Transalpina, în Alba: S-a acționat cu utilaje cu lamă și material antiderapant

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 21 de minute

în

18 februarie 2026

De

Intervenție de noapte a drumarilor pe DN 67C-Transalpina, în Alba: S-a acționat cu utilaje cu lamă și material antiderapant Drumarii au intervenit în cursul nopții trecute pentru asigurarea circulației în condiții de siguranță pe toate sectoarele de drumuri naționale și autostrăzi din administrare afectate de ninsori, a anunțat DRDP Cluj ăn dimineața zilei de miercuri, […]

Citește mai mult

Curier Județean

La Alba Iulia, mașinile care nu sunt electrice sau plug-in hybrid și sunt staționate sau oprite în stațiile de încărcare electrică ar urma să fie ridicate de Poliția Locală: Modificări de regulament, în consultare publică

Ioana Oprean

Publicat

acum 13 ore

în

17 februarie 2026

De

La Alba Iulia, mașinile care nu sunt electrice sau plug-in hybrid și sunt staționate sau oprite în stațiile de încărcare electrică ar urma să fie ridicate de Poliția Locală: Modificări de regulament, în consultare publică Un proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 255/2021 pentru aprobarea Regulamentului […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Militarii din cadrul Batalionului 136 Geniu „Apulum” Alba Iulia s-au remarcat într-o competiție desfășurată la Școala de Instruire a Forțelor pentru Operații Speciale „Burebista”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 15 ore

în

17 februarie 2026

De

Militarii din cadrul Batalionului 136 Geniu „Apulum” Alba Iulia s-au remarcat într-o competiție desfășurată la Școala de Instruire a Forțelor pentru Operații Speciale „Burebista” La Școala de Instruire a Forțelor pentru Operații Speciale „Burebista”, a fost organizat evenimentul sportiv „Winter Bootcamp Challenge” 2026, o competiție dedicată celor care au dorit să își testeze limitele fizice […]

Citește mai mult