FOTO | Un pisoi iubitor, ieșit din cufărul cu cărți, a oferit afecțiune și a stârnit interesul copiilor, în cadrul unui maraton de lectură, la Sebeș

Un pisoi iubitor, ieșit din cufărul cu cărți, a oferit afecțiune și a stârnit interesul copiilor, în cadrul unui maraton de lectură, la Sebeș

În perioada 9–15 februarie 2026, Centrul Cultural „Lucian Blaga” din Sebeș a organizat o nouă serie de ateliere de lectură speciale, desfășurate în cadrul evenimentelor dedicate Zilei Internaționale a Cărții Dăruite / Iubitorului de Bibliotecă (14 februarie) și Zilei Naționale a Lecturii (15 februarie).

Inițiativa a fost derulată prin inimoasa echipă a Bibliotecii Municipale „Lucian Blaga” Sebeș, care și-a extins prezența dincolo de spațiul clasic al rafturilor cu cărți, organizând atelierele de lectură în mai multe instituții de învățământ, dar și în spațiul primitor al bibliotecii.

Activitățile au avut ca scop promovarea lecturii în rândul copiilor și cultivarea bucuriei de a descoperi povești și personaje îndrăgite.

Sub genericul „Cufărul cu cărți magice”, un număr de aproximativ 300 de elevi și preșcolari din municipiul Sebeș au participat la sesiuni interactive de lectură, jocuri educative și momente creative menite să stimuleze imaginația și dragostea pentru carte. Atelierele au adus împreună copii, cadre didactice și bibliotecari, într-o atmosferă caldă și prietenoasă, în care lectura a devenit o adevărată aventură.

„După succesul cățelușei bibliotecare, a venit rândul unui pisoi iubitor, ieșit din cufărul cu cărți, să ofere afecțiune și să stârnească interesul copiilor.

Prin aceste activități, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș își reafirmă misiunea de a susține educația prin lectură și de a crea experiențe memorabile pentru tinerii cititori, încurajând apropierea de universul cărților, încă de la cele mai fragede vârste, cultivând prietenia și empatia în relația cu publicul nostru.

Mulțumim tuturor participanților și partenerilor educaționali care au contribuit la succesul acestei noi săptămâni dedicate lecturii”, transmite Nadia Arsin, directoarea Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI