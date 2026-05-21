Accesul producătorilor de energie la rețelele electrice, deblocat. Ilie Bolojan: „Firmele care nu vor investi vor pierde banii și vor elibera accesul pentru alții”

„Se deblochează accesul producătorilor de energie la rețelele electrice. Firmele care nu vor investi vor pierde banii și vor elibera accesul pentru alții. În schimb, firmele care își vor duce proiectul la bun sfârșit își vor primi garanțiile înapoi”, a anunțat, joi, 21 mai 2026, premierul interimar Ilie Bolojan, în contextul în care ANRE a adoptat două reglementări importante.

Acestea sunt:

1. Creșterea garanției pentru racordare de la 5% la 20% din tarif.

2. Introducerea unei garanții de 30 de euro/kW, raportată la puterea instalată, pentru obținerea autorizației de înființare.

„Până acum, pentru că nu au existat garanții și termene ferme, au fost autorizate multe proiecte speculative, peste capacitatea rețelelor, blocând practic accesul sau crescând mult costul de racordare.

Noile prevederi vor fi publicate în Monitorul Oficial.

Este una dintre cele trei direcții de bază pe care trebuie să le urmărim pentru a scădea prețul energiei în țara noastră:

*deblocarea accesului la rețelele electrice prin desființarea ATR-urilor speculative;

*susținerea sistemelor de stocare în baterii sau cu acumulare prin pompaj, care să poată stoca surplusul de energie electrică din timpul zilei și să îl facă disponibil seara;

*urgentarea finalizării investițiilor pentru a crește producția de energie și capacitatea rețelelor.

Mulțumesc conducerii ANRE pentru modificarea regulamentului”, a precizat premierul interimar Ilie Bolojan într-o postare în mediul online.

foto: Ilie Bolojan (arhivă)

