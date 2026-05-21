FOTO | Ziua Eroilor 2026, sărbătorită de Primăria Municipiului Sebeș și de comunitatea locală: Au fost omagiați cei căzuți pentru apărarea neamului românesc
Ziua Eroilor 2026, sărbătorită de Primăria Municipiului Sebeș și de comunitatea locală: Au fost omagiați cei căzuți pentru apărarea neamului românesc
Joi, 21 mai 2026, cu prilejul sărbătorii creștine a Înălțării Domnului, la Sebeș, au fost omagiați eroii căzuți pentru apărarea neamului românesc.
Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor, reprezentanți ai bisericii și ai Ministerului Apărării Naționale au depus coroane la toate monumentele dedicate eroilor neamului.
Ceremoniile au început la ora 12.00, la monumentul eroilor din Petrești, și au continuat, la ora 13.00, la cimitirul eroilor din Sebeș.
De asemenea, au fost depuse coroane la cimitirul evanghelic și la cel catolic din Sebeș, la monumentele eroilor din Lancrăm și Răhău.
Ziua Eroilor este o zi în care sunt comemorați toți eroii români care s-au jertfit de-a lungul istoriei pentru libertatea și unitatea țării.
În această zi au loc slujbe religioase, ceremonii militare și depuneri de coroane la monumentele dedicate eroilor din întreaga țară.
foto: Adrian Pamfilie
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
VIDEO | Eric și Eduard Radu, cei doi frați minune cu origini în Alba, intră în semifinala ,,Românii au talent” 2026: „Acesta este momentul vostru să scrieți istorie!”
Eric și Eduard Radu, cei doi frați minune originari în Alba, intră în semifinala ,,Românii au talent” 2026: „Acesta este momentul vostru să scrieți istorie!” Eric și Eduard Radu, cei doi frați minune cu origini în Alba, vor concura, în seara zilei de vineri, 22 mai 2026 în semifinala ,,Românii au talent”. Eric și Eduard […]
VIDEO | Centura de sud-vest a muncipiului Alba Iulia: A fost a solicitat acord de mediu pentru proiectul de edificare. Gabriel Pleșa – „Este ultimul aviz necesar”
Centura de sud-vest a muncipiului Alba Iulia: A fost a solicitat acord de mediu pentru proiectul de edificare. Gabriel Pleșa – „Este ultimul aviz necesar” Primăria Alba Iulia a solicitat acord de mediu pentru proiectul de edificare a centurii de sud-vest al municipiului Alba Iulia. „Este ultimul aviz necesar înaintea începerii demersurilor de punere în […]
„Buchet” de 7.000 de euro de flori, aranjamente florale și coroane achiziționat de Primăria Alba Iulia: Scopul și… durata
„Buchet” de 7.000 de euro de flori, aranjamente florale și coroane achiziționat de Primăria Alba Iulia: Scopul și… durata Primăria Alba Iulia a lansat, miercuri, 20 mai 2026 o procedură de achiziție directă de aranjamente florale, buchete, coșuri de flori, plante naturale în glastră, jerbe și coroane de flori naturale. Acestea au fost solicitate de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Accesul producătorilor de energie la rețelele electrice, deblocat. Ilie Bolojan: „Firmele care nu vor investi vor pierde banii și vor elibera accesul pentru alții”
Accesul producătorilor de energie la rețelele electrice, deblocat. Ilie Bolojan: „Firmele care nu vor investi vor pierde banii și vor...
Comisia Europeană a semnat acordul SAFE cu România: Aproape 17 miliarde de euro pentru apărare şi infrastructură strategică
Comisia Europeană a semnat acordul SAFE cu România: Aproape 17 miliarde de euro pentru apărare şi infrastructură strategică Ministerul Finanţelor...
Știrea Zilei
23 mai 2026 | „Ziua Binelui”, marcată în premieră în Alba Iulia: „În această zi să fim mai buni, să nu ne facem rău și să ne unim pentru a face bine”
„Ziua Binelui”, marcată în premieră în Alba Iulia: „În această zi să fim mai buni, să nu ne facem rău...
În cele din urmă Consiliul Județean Alba devine partener în realizarea centurii ocolitoare de vest a Sebeșului: „Proiectul este vital pentru întregul județ”
În cele din urmă Consiliul Județean Alba devine partener în realizarea centurii ocolitoare de vest a Sebeșului: „Proiectul este vital...
Curier Județean
FOTO | Ziua Eroilor 2026, sărbătorită de Primăria Municipiului Sebeș și de comunitatea locală: Au fost omagiați cei căzuți pentru apărarea neamului românesc
Ziua Eroilor 2026, sărbătorită de Primăria Municipiului Sebeș și de comunitatea locală: Au fost omagiați cei căzuți pentru apărarea neamului...
VIDEO | Eric și Eduard Radu, cei doi frați minune cu origini în Alba, intră în semifinala ,,Românii au talent” 2026: „Acesta este momentul vostru să scrieți istorie!”
Eric și Eduard Radu, cei doi frați minune originari în Alba, intră în semifinala ,,Românii au talent” 2026: „Acesta este...
Politică Administrație
FOTO | Modernizarea DJ 705 Zlatna-Almașu Mare: Se toarnă stratul doi de asfalt pe o porțiune de un kilometru. Soluția pentru traficul greu din zonă
Modernizarea DJ 705 Zlatna-Almașu Mare: Se toarnă stratul doi de asfalt pe o porțiune de un kilometru. Soluția pentru traficul...
Primăria Sebeș: Anunț de participare privind acordarea de finanțări nerambursabile – Legea 350/2005
Primăria Sebeș: Anunț de participare privind acordarea de finanțări nerambursabile – Legea 350/2005 Primăria Sebeș a emis un comunicat de...
Opinii Comentarii
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe Pe 21 mai îi sărbătorim pe...
Înălțarea Domnului 2026: Ce tradiții și obiceiuri trebuie respectate în această zi
Înălțarea Domnului 2026: Ce tradiții și obiceiuri trebuie respectate în această zi Înălțarea Domnului este o sărbătoare importantă pentru creștini,...