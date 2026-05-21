FOTO | Ziua Eroilor 2026, sărbătorită de Primăria Municipiului Sebeș și de comunitatea locală: Au fost omagiați cei căzuți pentru apărarea neamului românesc

Ziua Eroilor 2026, sărbătorită de Primăria Municipiului Sebeș și de comunitatea locală: Au fost omagiați cei căzuți pentru apărarea neamului românesc

Joi, 21 mai 2026, cu prilejul sărbătorii creștine a Înălțării Domnului, la Sebeș, au fost omagiați eroii căzuți pentru apărarea neamului românesc.

Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor, reprezentanți ai bisericii și ai Ministerului Apărării Naționale au depus coroane la toate monumentele dedicate eroilor neamului.

Ceremoniile au început la ora 12.00, la monumentul eroilor din Petrești, și au continuat, la ora 13.00, la cimitirul eroilor din Sebeș.

De asemenea, au fost depuse coroane la cimitirul evanghelic și la cel catolic din Sebeș, la monumentele eroilor din Lancrăm și Răhău.

Ziua Eroilor este o zi în care sunt comemorați toți eroii români care s-au jertfit de-a lungul istoriei pentru libertatea și unitatea țării.

În această zi au loc slujbe religioase, ceremonii militare și depuneri de coroane la monumentele dedicate eroilor din întreaga țară.

foto: Adrian Pamfilie

