4 februarie | O ,,zi a cititului" inedită la Sebeș: O cățelușă-bibliotecară a sprijinit și oferit încredere celor mici în cadrul atelierelor de lectură

Bogdan Ilea

Publicat

acum 51 de minute

O ,,zi a cititului” inedită la Sebeș: O cățelușă-bibliotecară a sprijinit și oferit încredere celor mici în cadrul atelierelor de lectură

Echipa Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș le-a pregătit o surpriză elevilor clasei a treia de la Școala Gimnazială nr. 2 Sebeș, care au vizitat azi, 4 februarie 2026, biblioteca municipală, cu prilejul Zilei Internaționale a Cititului Împreună. 

Bibliotecarele de la Sebeș au avut astăzi o colegă specială: o cățelușă-bibliotecară, rolul ei fiind acela de a veni în sprijinul copiilor emotivi și de a le oferi încredere în abilitățile lor de a citi și de a-și dezvolta arta conversațională.

Pentru a sărbători bucuria cititului și a încuraja lectura ca activitate esențială în dezvoltarea personală, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, prin Biblioteca Municipală „Lucian Blaga” Sebeș, organizează pe parcursul întregii săptămâni ateliere de lectură inedite, dedicate preșcolarilor și elevilor claselor primare. Copiii, alături de cadrele didactice, participă la sesiuni de lectură interactivă, ascultând povești captivante, completate de jocuri de imaginație și momente de dialog deschis, într-un cadru prietenos și relaxant.

Aflată la a 10-a ediție națională, ZICI este parte a unui eveniment internațional organizat de către LitWorld din 2010 și Citim Împreună România. În prima miercuri din luna februarie, lumea întreagă celebrează Ziua Internațională a Cititului Împreună (World Read Aloud Day), un eveniment care pune în lumină puterea cuvintelor, magia poveștilor și legătura profundă creată prin cititul cu voce tare.

Aceste programe de animație culturală se bucură de mare succes la Sebeș, Centrul Cultural „Lucian Blaga” transmițând mulțumiri pentru încredere și pentru participare tuturor instituțiilor școlare partenere, se arată într-un comunicat de presă transms de Primăria Sebeș.

