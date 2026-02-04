4 februarie | O ,,zi a cititului” inedită la Sebeș: O cățelușă-bibliotecară a sprijinit și oferit încredere celor mici în cadrul atelierelor de lectură
O ,,zi a cititului” inedită la Sebeș: O cățelușă-bibliotecară a sprijinit și oferit încredere celor mici în cadrul atelierelor de lectură
Echipa Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș le-a pregătit o surpriză elevilor clasei a treia de la Școala Gimnazială nr. 2 Sebeș, care au vizitat azi, 4 februarie 2026, biblioteca municipală, cu prilejul Zilei Internaționale a Cititului Împreună.
Bibliotecarele de la Sebeș au avut astăzi o colegă specială: o cățelușă-bibliotecară, rolul ei fiind acela de a veni în sprijinul copiilor emotivi și de a le oferi încredere în abilitățile lor de a citi și de a-și dezvolta arta conversațională.
Pentru a sărbători bucuria cititului și a încuraja lectura ca activitate esențială în dezvoltarea personală, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, prin Biblioteca Municipală „Lucian Blaga” Sebeș, organizează pe parcursul întregii săptămâni ateliere de lectură inedite, dedicate preșcolarilor și elevilor claselor primare. Copiii, alături de cadrele didactice, participă la sesiuni de lectură interactivă, ascultând povești captivante, completate de jocuri de imaginație și momente de dialog deschis, într-un cadru prietenos și relaxant.
Aflată la a 10-a ediție națională, ZICI este parte a unui eveniment internațional organizat de către LitWorld din 2010 și Citim Împreună România. În prima miercuri din luna februarie, lumea întreagă celebrează Ziua Internațională a Cititului Împreună (World Read Aloud Day), un eveniment care pune în lumină puterea cuvintelor, magia poveștilor și legătura profundă creată prin cititul cu voce tare.
Aceste programe de animație culturală se bucură de mare succes la Sebeș, Centrul Cultural „Lucian Blaga” transmițând mulțumiri pentru încredere și pentru participare tuturor instituțiilor școlare partenere, se arată într-un comunicat de presă transms de Primăria Sebeș.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Ajuns la 68 de ani, președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, va alerga la „SĂ RUN I Trail Race” 2026: Când se va desfășura competiția de alergare montană de la Zlatna
Ajuns la 68 de ani, președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, va alerga la „SĂ RUN I Trail Race” 2026: Când se va desfășura competiția de alergare montană de la Zlatna Președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, va alerga „SĂ RUN I Trail Race” 2026. Anunțul a fost făcut miercuri, 4 februarie 2026, de către […]
AMENZI de peste 750.000 de lei date în ianuarie 2026 de ISU Alba: 27 de obiective funcționau fără autorizație de securitate la incendiu
AMENZI de peste 750.000 de lei date în ianuarie 2026 de ISU Alba: 27 de obiective funcționau fără autorizație de securitate la incendiu Inspectorii de prevenire ai ISU Alba au efectuat, în luna ianuarie 2026, acțiuni de control la obiective din domenii precum turismul, comerțul, producția și depozitarea, verificările vizând respectarea normelor de securitate la […]
Exporturile și importurile, în picaj în Alba: Ce arată cele mai noi date statistice
Exporturile și importurile, în picaj în Alba: Ce arată cele mai noi date statistice Comerțul internațional al județului Alba a înregistrat o pierdere severă în luna octombrie 2025, marcând scăderi atât la exporturi, cât și la importuri, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit Direcției Regionale de Statistică, exporturile au totalizat 216 mii de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
România se împrumută la costuri similare unui stat din Junk. Economist: „Deși neoficial, România este de 3 ani în Junk. Guvernul trebuia să înceapă de fapt cu tăieri de cheltuieli ale statului”
România se împrumută la costuri similare unui stat din Junk. Economist: „Deși neoficial, România este de 3 ani în Junk....
Premierul Bolojan anunță că plafonarea prețurilor la gaze rămâne până în martie 2027: ,,O perioadă cu un preț administrat pentru consumatorii casnici”
Premierul Bolojan anunță că plafonarea prețurilor la gaze rămâne până în martie 2027: ,,O perioadă cu un preț administrat pentru...
Știrea Zilei
Fabrică de procesare a cânepei, construită de o companie olandeză într-o comună din Alba în urmă cu 10 ani, scoasă la vânzare. Firma a raportat în 2024 o cifră de afaceri în scădere cu 35% şi un profit net de 14.560 lei
Fabrică de procesare a cânepei, construită de o companie olandeză într-o comună din Alba în urmă cu 10 ani, scoasă...
VIDEO | Un copil, de 9 ani, a CĂZUT de la etajul al doilea al unui bloc din Alba Iulia: A fost transportat de urgență la spital
Un copil a CĂZUT de la etajul al doilea al unui bloc din Alba Iulia: Un echipaj SMURD a intervenit...
Curier Județean
4 februarie | O ,,zi a cititului” inedită la Sebeș: O cățelușă-bibliotecară a sprijinit și oferit încredere celor mici în cadrul atelierelor de lectură
O ,,zi a cititului” inedită la Sebeș: O cățelușă-bibliotecară a sprijinit și oferit încredere celor mici în cadrul atelierelor de...
FOTO | Ajuns la 68 de ani, președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, va alerga la „SĂ RUN I Trail Race” 2026: Când se va desfășura competiția de alergare montană de la Zlatna
Ajuns la 68 de ani, președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, va alerga la „SĂ RUN I Trail Race” 2026:...
Politică Administrație
Centura din zona de sud-vest a municipiului Alba Iulia: Înființarea Unității de Management a proiectului și a celor 11 funcții, la aprobat în Consiliul Local
Centura din zona de sud-vest a municipiului Alba Iulia: Înființarea Unității de Management a proiectului și a celor 11 funcții,...
Proiecte de mediu în valoare de aproape 60 de milioane de lei în Alba. Corneliu Mureșan: „Investițiile de mediu în comunitățile locale sunt esențiale și trebuie susținute de Guvern”
Proiecte de mediu în valoare de aproape 60 de milioane de lei în Alba. Corneliu Mureșan: „Investițiile de mediu în...
Opinii Comentarii
2 februarie 1600: Mihai Viteazul s-a adresat, din Alba Iulia, Papei Clement al VIII-lea cerându-i ajutor împotriva otomanilor
2 februarie 1600: Mihai Viteazul s-a adresat, din Alba Iulia, Papei Clement al VIII-lea cerându-i ajutor împotriva otomanilor Mihai Viteazul...
2 februarie: Ziua Mondială a Zonelor Umede
La 2 februarie, sărbătorim Ziua Mondială a Zonelor Umede, marcând astfel semnarea, în 1971, a Convenției Ramsar, un tratat internațional...