FOTO| Un paramedic SMURD din Alba a intervenit în timpul liber pentru a ajuta un tânăr accidentat în timpul unui meci de fotbal: “A fost un adevărat erou pentu mine! Mult respect!”

Un paramedic SMURD din Alba a ajutat un tânăr rănit în urma unei accidentări din timpul unui meci de fotbal, deşi se afla în timpul său liber. Cătălin Bregar a folosit ce avea la îndemână pe teren pentru a ajuta victima, până la sosirea colegilor săi.

Cătălin Bregar din Aiud, este căsătorit și are un băiețel. A fost profesor de educație fizică și sport, iar din anul 2007 este paramedic SMURD în cadrul ISU Alba. În urmă cu o săptămână, în timpul liber, Cătălin a intervenit în timpul unui meci de fotbal pentru a acorda primul ajutor unui tânăr sportiv care a suferit o dublă fractură, de tibie și peroneu.

Accidentarea a avut loc în timpul unui meci de Liga a 5-a, între Sportul Livezile-Șoimii Ciumbrud, desfășurat pe Aiudelul din Aiud.

Alexandru Han, portarul echipei din Livezile, a ieșit din poartă la o pasă în adâncime a echipei din Ciumbrud. În același timp, spre minge se îndrepta și atacantul din Ciumbrud, coliziunea dintre cei doi fiind inevitabilă.

“Am văzut toată faza din tribună și mi-am dat seama că va fi o accidentare gravă. La contactul dintre cei doi s-a auzit o trosnitură”, povestește paramedicul.

“Laba piciorului portarului atârna și atunci am luat decizia să intervin. Am escaladat gardul, iar când am ajuns lângă el mi-am dat seama cât de gravă era situația. Am sunat în dispeceratul nostru să trimită urgent o ambulanță, iar până au sosit colegii mei i-am acordat primul ajutor cu ce au avut cei de la teren la îndemână, cu un plastic și o fașă ținându-i piciorul în ax”, mai spune Cătălin.

Impresionat de gestul salvatorului său, Alexandru a vrut să îi transmită mulțumiri și recunoștința sa pentru ajutorul pe care l-a primit: “Joc fotbal de mic copil, un joc de plăcere și pentru sănătate, pentru mișcare, evoluez pe postul de portar. După o pauză de 2 ani am primit ocazia de a mă alătura echipei Sportul Livezile pentu plăcerea jocului și ca un ajutor al meu pentu echipa din satul bunicilor mei”, spune tânărul portar.

“Am suferit o ruptură de tibie și peroneu. Din pricina adrenalinei nu am simțit nimic în momentul impactului, dar când mi-am văzut piciorul, totul s-a înnegrit în fața ochilor. În clipa următoare, paramedicul care era spectator, a escaladat gardul și mi-a acordat primul ajutor, foarte important în acele momente. Nu sunt sigur că oricine ar fi făcut lucrul acela.

A fost un adevărat erou pentu mine! A știut să își facă treaba până la sosirea ambulanței, dacă nu era el nu știu ce se întâmpla. Nu știu cum să îi mulțumesc, mai ales că nu mă cunoștea. Nu ai cum să uiți așa ceva! Mult respect pentru Cătălin!”