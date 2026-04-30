Consiliul Județean Alba repartizează peste 56,7 milioane de lei către primăriile din județ. Câți bani primește fiecare municipiu, oraș și comună
În ședința ordinară de marți, 28 aprilie a Consiliului Județean Alba a fost aprobat un proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe unităţi administrativ – teritoriale din județul Alba a sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2026, precum și repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile judeţene și comunale pentru anul 2026.
Top 5 UAT-uri după suma totală repartizată (am cumulat ambele alocări: bugetul general + fondurile pentru drumuri) are următoarea alcătuire: municipiul Alba Iulia – 3.000.000 lei; municipiul Blaj – 2.800.000 lei (2.300.000 + 500.000); comuna Ciugud – 2.475.000 lei (475.000 + 2.000.000); municipiul Sebeș – 2.300.000 lei; orașul Cugir – 1.975.000 lei.
Suma corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa în anul 2026, în valoare de 43.793.000 lei, se repartizează unităţior administrativ-teritoriale din județul Alba pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare pe care unitățile administrativ-teritoriale din județ, în mod justificat, nu le pot finanța din veniturile.
Repartizarea sumei pe UAT-uri este următoarea:
Municipii:
- Aiud – 1.625.000 lei
- Alba Iulia – 3.000.000 lei
- Blaj – 2.300.000 lei
- Sebeș – 2.300.000 lei
Orașe:
- Abrud – 650.000 lei
- Baia de Arieș – 550.000 lei
- Câmpeni – 1.125.000 lei
- Cugir – 1.975.000 lei
- Ocna Mureș – 1.225.000 lei
- Teiuș – 650.000 lei
- Zlatna – 1.400.000 lei
Comune:
- Albac – 380.000 lei
- Almașu Mare – 300.000 lei
- Arieșeni – 450.000 lei
- Avram Iancu – 380.000 lei
- Berghin – 400.000 lei
- Bistra – 475.000 lei
- Blandiana – 300.000 lei
- Bucerdea Grânoasă – 500.000 lei
- Bucium – 380.000 lei
- Câlnic – 400.000 lei
- Cenade – 375.000 lei
- Cergău – 375.000 lei
- Ceru Băcăinți – 190.000 lei
- Cetatea de Baltă – 350.000 lei
- Ciugud – 475.000 lei
- Ciuruleasa – 380.000 lei
- Crăciunelu de Jos – 400.000 lei
- Cricău – 350.000 lei
- Cut – 300.000 lei
- Daia Română – 600.000 lei
- Doștat – 400.000 lei
- Fărău – 450.000 lei
- Galda de Jos – 450.000 lei
- Gârbova – 400.000 lei
- Gârda de Sus – 380.000 lei
- Hopârta – 325.000 lei
- Horea – 375.000 lei
- Ighiu – 750.000 lei
- Întregalde – 325.000 lei
- Jidvei – 1.100.000 lei
- Livezile – 300.000 lei
- Lopadea Nouă – 350.000 lei
- Lunca Mureșului – 250.000 lei
- Lupșa – 400.000 lei
- Meteș – 425.000 lei
- Mihalț – 600.000 lei
- Mirăslău – 380.000 lei
- Mogoș – 275.000 lei
- Noșlac – 350.000 lei
- Ocoliș – 400.000 lei
- Ohaba – 300.000 lei
- Pianu – 450.000 lei
- Poiana Vadului – 250.000 lei
- Ponor – 300.000 lei
- Poșaga – 380.000 lei
- Rădești – 450.000 lei
- Râmeț – 380.000 lei
- Rimetea – 200.000 lei
- Roșia de Secaș – 300.000 lei
- Roșia Montană – 325.000 lei
- Sălciua – 450.000 lei
- Săliștea – 380.000 lei
- Sâncel – 480.000 lei
- Sântimbru – 400.000 lei
- Săsciori – 750.000 lei
- Scărișoara – 350.000 lei
- Șibot – 325.000 lei
- Sohodol – 375.000 lei
- Șona – 450.000 lei
- Șpring – 425.000 lei
- Stremț – 418.000 lei
- Șugag – 375.000 lei
- Unirea – 500.000 lei
- Vadu Moților – 275.000 lei
- Valea Lungă – 500.000 lei
- Vidra – 380.000 lei
- Vințu de Jos – 380.000 lei
Suma de 29.656.000 lei alocată Judeţului Alba, potrivit Anexei nr. 6 la Legea bugetului de stat pe anul 2026, reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile judeţene și comunale se repartizează pe unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Alba în funcție de lungimea și starea tehnică a drumurilor.
Repartizarea pe UAT-uri este următoarea:
- Municipiul Aiud 100.000
- Municipiul Blaj 500.000
- Oraşul Abrud 100.000
- Orașul Baia de Arieș 170.000
- Orașul Câmpeni 250.000
- Oraşul Ocna Mureş 200.000
- Orașul Teiuș 100.000
- Comuna Albac 100.000
- Comuna Arieşeni 200.000
- Comuna Avram Iancu 100.000
- Comuna Berghin 200.000
- Comuna Bistra 300.000
- Comuna Bucerdea Grânoasă 165.000
- Comuna Bucium 100.000
- Comuna Cenade 150.000
- Comuna Cergău 150.000
- Comuna Ceru Băcăinţi 100.000
- Comuna Cetatea de Baltă 450.000
- Comuna Ciugud 2.000.000
- Comuna Ciuruleasa 100.000
- Comuna Cricău 200.000
- Comuna Daia Română 200.000
- Comuna Doștat 150.000
- Comuna Fărău 400.000
- Comuna Galda de Jos 450.000
- Comuna Gârbova 200.000
- Comuna Gârda de Sus 100.000
- Comuna Hopârta 500.000
- Comuna Horea 100.000
- Comuna Ighiu 400.000
- Comuna Livezile 300.000
- Comuna Lopadea Nouă 250.000
- Comuna Lunca Mureşului 50.000
- Comuna Meteș 200.000
- Comuna Mihalț 400.000
- Comuna Mirăslău 100.000
- Comuna Ocoliș 100.000
- Comuna Ohaba 100.000
- Comuna Poșaga 100.000
- Comuna Rădeşti 200.000
- Comuna Râmeț 100.000
- Comuna Rimetea 50.000
- Comuna Sălciua 150.000
- Comuna Săliștea 100.000
- Comuna Sâncel 300.000
- Comuna Săsciori 200.000
- Comuna Scărișoara 250.000
- Comuna Sohodol 150.000
- Comuna Stremț 200.000
- Comuna Şugag 1.000.000
- Comuna Vadu Moților 100.000
- Comuna Valea Lungă 165.000
- Comuna Vidra 100.000
- Comuna Vințu de Jos 100.000
- Județul Alba 16.656.000
