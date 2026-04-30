Consiliul Județean Alba repartizează peste 56,7 milioane de lei către primăriile din județ. Câți bani primește fiecare municipiu, oraș și comună

Bogdan Ilea

În ședința ordinară de marți, 28 aprilie a Consiliului Județean Alba a fost aprobat un proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe unităţi administrativ – teritoriale din județul Alba a sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2026, precum și repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile judeţene și comunale pentru anul 2026.

Top 5 UAT-uri după suma totală repartizată (am cumulat ambele alocări: bugetul general + fondurile pentru drumuri) are următoarea alcătuire: municipiul Alba Iulia – 3.000.000 lei; municipiul Blaj – 2.800.000 lei (2.300.000 + 500.000); comuna Ciugud – 2.475.000 lei (475.000 + 2.000.000); municipiul Sebeș – 2.300.000 lei; orașul Cugir – 1.975.000 lei.

Suma corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa în anul 2026, în valoare de 43.793.000 lei, se repartizează unităţior administrativ-teritoriale din județul Alba pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare pe care unitățile administrativ-teritoriale din județ, în mod justificat, nu le pot finanța din veniturile.

Repartizarea sumei pe UAT-uri este următoarea:

Municipii:

  1. Aiud – 1.625.000 lei
  2. Alba Iulia – 3.000.000 lei
  3. Blaj – 2.300.000 lei
  4. Sebeș – 2.300.000 lei

Orașe:

  1. Abrud – 650.000 lei
  2. Baia de Arieș – 550.000 lei
  3. Câmpeni – 1.125.000 lei
  4. Cugir – 1.975.000 lei
  5. Ocna Mureș – 1.225.000 lei
  6. Teiuș – 650.000 lei
  7. Zlatna – 1.400.000 lei

Comune:

  1. Albac – 380.000 lei
  2. Almașu Mare – 300.000 lei
  3. Arieșeni – 450.000 lei
  4. Avram Iancu – 380.000 lei
  5. Berghin – 400.000 lei
  6. Bistra – 475.000 lei
  7. Blandiana – 300.000 lei
  8. Bucerdea Grânoasă – 500.000 lei
  9. Bucium – 380.000 lei
  10. Câlnic – 400.000 lei
  11. Cenade – 375.000 lei
  12. Cergău – 375.000 lei
  13. Ceru Băcăinți – 190.000 lei
  14. Cetatea de Baltă – 350.000 lei
  15. Ciugud – 475.000 lei
  16. Ciuruleasa – 380.000 lei
  17. Crăciunelu de Jos – 400.000 lei
  18. Cricău – 350.000 lei
  19. Cut – 300.000 lei
  20. Daia Română – 600.000 lei
  21. Doștat – 400.000 lei
  22. Fărău – 450.000 lei
  23. Galda de Jos – 450.000 lei
  24. Gârbova – 400.000 lei
  25. Gârda de Sus – 380.000 lei
  26. Hopârta – 325.000 lei
  27. Horea – 375.000 lei
  28. Ighiu – 750.000 lei
  29. Întregalde – 325.000 lei
  30. Jidvei – 1.100.000 lei
  31. Livezile – 300.000 lei
  32. Lopadea Nouă – 350.000 lei
  33. Lunca Mureșului – 250.000 lei
  34. Lupșa – 400.000 lei
  35. Meteș – 425.000 lei
  36. Mihalț – 600.000 lei
  37. Mirăslău – 380.000 lei
  38. Mogoș – 275.000 lei
  39. Noșlac – 350.000 lei
  40. Ocoliș – 400.000 lei
  41. Ohaba – 300.000 lei
  42. Pianu – 450.000 lei
  43. Poiana Vadului – 250.000 lei
  44. Ponor – 300.000 lei
  45. Poșaga – 380.000 lei
  46. Rădești – 450.000 lei
  47. Râmeț – 380.000 lei
  48. Rimetea – 200.000 lei
  49. Roșia de Secaș – 300.000 lei
  50. Roșia Montană – 325.000 lei
  51. Sălciua – 450.000 lei
  52. Săliștea – 380.000 lei
  53. Sâncel – 480.000 lei
  54. Sântimbru – 400.000 lei
  55. Săsciori – 750.000 lei
  56. Scărișoara – 350.000 lei
  57. Șibot – 325.000 lei
  58. Sohodol – 375.000 lei
  59. Șona – 450.000 lei
  60. Șpring – 425.000 lei
  61. Stremț – 418.000 lei
  62. Șugag – 375.000 lei
  63. Unirea – 500.000 lei
  64. Vadu Moților – 275.000 lei
  65. Valea Lungă – 500.000 lei
  66. Vidra – 380.000 lei
  67. Vințu de Jos – 380.000 lei

Suma de 29.656.000 lei alocată Judeţului Alba, potrivit Anexei nr. 6 la Legea bugetului de stat pe anul 2026, reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile judeţene și comunale se repartizează pe unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Alba în funcție de lungimea și starea tehnică a drumurilor.

Repartizarea pe UAT-uri este următoarea:

  1. Municipiul Aiud 100.000
  2. Municipiul Blaj 500.000
  3. Oraşul Abrud 100.000
  4. Orașul Baia de Arieș 170.000
  5. Orașul Câmpeni 250.000
  6. Oraşul Ocna Mureş 200.000
  7. Orașul Teiuș 100.000
  8. Comuna Albac 100.000
  9. Comuna Arieşeni 200.000
  10. Comuna Avram Iancu 100.000
  11. Comuna Berghin 200.000
  12. Comuna Bistra 300.000
  13. Comuna Bucerdea Grânoasă 165.000
  14. Comuna Bucium 100.000
  15. Comuna Cenade 150.000
  16. Comuna Cergău 150.000
  17. Comuna Ceru Băcăinţi 100.000
  18. Comuna Cetatea de Baltă 450.000
  19. Comuna Ciugud 2.000.000
  20. Comuna Ciuruleasa 100.000
  21. Comuna Cricău 200.000
  22. Comuna Daia Română 200.000
  23. Comuna Doștat 150.000
  24. Comuna Fărău 400.000
  25. Comuna Galda de Jos 450.000
  26. Comuna Gârbova 200.000
  27. Comuna Gârda de Sus 100.000
  28. Comuna Hopârta 500.000
  29. Comuna Horea 100.000
  30. Comuna Ighiu 400.000
  31. Comuna Livezile 300.000
  32. Comuna Lopadea Nouă 250.000
  33. Comuna Lunca Mureşului 50.000
  34. Comuna Meteș 200.000
  35. Comuna Mihalț 400.000
  36. Comuna Mirăslău 100.000
  37. Comuna Ocoliș 100.000
  38. Comuna Ohaba 100.000
  39. Comuna Poșaga 100.000
  40. Comuna Rădeşti 200.000
  41. Comuna Râmeț 100.000
  42. Comuna Rimetea 50.000
  43. Comuna Sălciua 150.000
  44. Comuna Săliștea 100.000
  45. Comuna Sâncel 300.000
  46. Comuna Săsciori 200.000
  47. Comuna Scărișoara 250.000
  48. Comuna Sohodol 150.000
  49. Comuna Stremț 200.000
  50. Comuna Şugag 1.000.000
  51. Comuna Vadu Moților 100.000
  52. Comuna Valea Lungă 165.000
  53. Comuna Vidra 100.000
  54. Comuna Vințu de Jos 100.000
  55. Județul Alba 16.656.000

