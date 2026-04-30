Consiliul Județean Alba repartizează peste 56,7 milioane de lei către primăriile din județ. Câți bani primește fiecare municipiu, oraș și comună

În ședința ordinară de marți, 28 aprilie a Consiliului Județean Alba a fost aprobat un proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe unităţi administrativ – teritoriale din județul Alba a sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2026, precum și repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile judeţene și comunale pentru anul 2026.

Top 5 UAT-uri după suma totală repartizată (am cumulat ambele alocări: bugetul general + fondurile pentru drumuri) are următoarea alcătuire: municipiul Alba Iulia – 3.000.000 lei; municipiul Blaj – 2.800.000 lei (2.300.000 + 500.000); comuna Ciugud – 2.475.000 lei (475.000 + 2.000.000); municipiul Sebeș – 2.300.000 lei; orașul Cugir – 1.975.000 lei.

Suma corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa în anul 2026, în valoare de 43.793.000 lei, se repartizează unităţior administrativ-teritoriale din județul Alba pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare pe care unitățile administrativ-teritoriale din județ, în mod justificat, nu le pot finanța din veniturile.

Repartizarea sumei pe UAT-uri este următoarea:

Municipii:

Aiud – 1.625.000 lei Alba Iulia – 3.000.000 lei Blaj – 2.300.000 lei Sebeș – 2.300.000 lei

Orașe:

Abrud – 650.000 lei Baia de Arieș – 550.000 lei Câmpeni – 1.125.000 lei Cugir – 1.975.000 lei Ocna Mureș – 1.225.000 lei Teiuș – 650.000 lei Zlatna – 1.400.000 lei

Comune:

Albac – 380.000 lei Almașu Mare – 300.000 lei Arieșeni – 450.000 lei Avram Iancu – 380.000 lei Berghin – 400.000 lei Bistra – 475.000 lei Blandiana – 300.000 lei Bucerdea Grânoasă – 500.000 lei Bucium – 380.000 lei Câlnic – 400.000 lei Cenade – 375.000 lei Cergău – 375.000 lei Ceru Băcăinți – 190.000 lei Cetatea de Baltă – 350.000 lei Ciugud – 475.000 lei Ciuruleasa – 380.000 lei Crăciunelu de Jos – 400.000 lei Cricău – 350.000 lei Cut – 300.000 lei Daia Română – 600.000 lei Doștat – 400.000 lei Fărău – 450.000 lei Galda de Jos – 450.000 lei Gârbova – 400.000 lei Gârda de Sus – 380.000 lei Hopârta – 325.000 lei Horea – 375.000 lei Ighiu – 750.000 lei Întregalde – 325.000 lei Jidvei – 1.100.000 lei Livezile – 300.000 lei Lopadea Nouă – 350.000 lei Lunca Mureșului – 250.000 lei Lupșa – 400.000 lei Meteș – 425.000 lei Mihalț – 600.000 lei Mirăslău – 380.000 lei Mogoș – 275.000 lei Noșlac – 350.000 lei Ocoliș – 400.000 lei Ohaba – 300.000 lei Pianu – 450.000 lei Poiana Vadului – 250.000 lei Ponor – 300.000 lei Poșaga – 380.000 lei Rădești – 450.000 lei Râmeț – 380.000 lei Rimetea – 200.000 lei Roșia de Secaș – 300.000 lei Roșia Montană – 325.000 lei Sălciua – 450.000 lei Săliștea – 380.000 lei Sâncel – 480.000 lei Sântimbru – 400.000 lei Săsciori – 750.000 lei Scărișoara – 350.000 lei Șibot – 325.000 lei Sohodol – 375.000 lei Șona – 450.000 lei Șpring – 425.000 lei Stremț – 418.000 lei Șugag – 375.000 lei Unirea – 500.000 lei Vadu Moților – 275.000 lei Valea Lungă – 500.000 lei Vidra – 380.000 lei Vințu de Jos – 380.000 lei

Suma de 29.656.000 lei alocată Judeţului Alba, potrivit Anexei nr. 6 la Legea bugetului de stat pe anul 2026, reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile judeţene și comunale se repartizează pe unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Alba în funcție de lungimea și starea tehnică a drumurilor.

Repartizarea pe UAT-uri este următoarea:

Municipiul Aiud 100.000 Municipiul Blaj 500.000 Oraşul Abrud 100.000 Orașul Baia de Arieș 170.000 Orașul Câmpeni 250.000 Oraşul Ocna Mureş 200.000 Orașul Teiuș 100.000 Comuna Albac 100.000 Comuna Arieşeni 200.000 Comuna Avram Iancu 100.000 Comuna Berghin 200.000 Comuna Bistra 300.000 Comuna Bucerdea Grânoasă 165.000 Comuna Bucium 100.000 Comuna Cenade 150.000 Comuna Cergău 150.000 Comuna Ceru Băcăinţi 100.000 Comuna Cetatea de Baltă 450.000 Comuna Ciugud 2.000.000 Comuna Ciuruleasa 100.000 Comuna Cricău 200.000 Comuna Daia Română 200.000 Comuna Doștat 150.000 Comuna Fărău 400.000 Comuna Galda de Jos 450.000 Comuna Gârbova 200.000 Comuna Gârda de Sus 100.000 Comuna Hopârta 500.000 Comuna Horea 100.000 Comuna Ighiu 400.000 Comuna Livezile 300.000 Comuna Lopadea Nouă 250.000 Comuna Lunca Mureşului 50.000 Comuna Meteș 200.000 Comuna Mihalț 400.000 Comuna Mirăslău 100.000 Comuna Ocoliș 100.000 Comuna Ohaba 100.000 Comuna Poșaga 100.000 Comuna Rădeşti 200.000 Comuna Râmeț 100.000 Comuna Rimetea 50.000 Comuna Sălciua 150.000 Comuna Săliștea 100.000 Comuna Sâncel 300.000 Comuna Săsciori 200.000 Comuna Scărișoara 250.000 Comuna Sohodol 150.000 Comuna Stremț 200.000 Comuna Şugag 1.000.000 Comuna Vadu Moților 100.000 Comuna Valea Lungă 165.000 Comuna Vidra 100.000 Comuna Vințu de Jos 100.000 Județul Alba 16.656.000

