VIDEO | Pentru că nu mai pot să vâneze căpriori, AJVPS Alba ar urma să depună o plângere penală împotriva ministrului Mediului. Președintele asociației: „Noi nu putem să supraviețuim doar din cotizații. Membrii așteaptă să practice vânătoarea”
Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi a organizat, astăzi, 30 aprilie 2026, o conferință de presă, la Hăpria, comuna Ciugud.
Reprezentanții asociației au discutat despre diferite teme, printre care și întârzierea publicării în Monitorul Oficial a cotelor de recoltă, aferentă căpriorilor.
„Aș dori să vă pun la curent, și prin intermediul dumneavoastră pe toți urmăritorii, cu problemele cu care ne confruntăm în acest moment. Din păcate, deși au mai fost întârzieri în publicarea, în Monitorul Oficial, a cotelor de recoltă, aferentă căpriorilor și în anii trecuți niciodată nu s-a ajuns în situația în care suntem astăzi”, a spus la începutul conferinței Alin Tudose, președintele AJVPS Alba.
El a continuat prin a preciza că de la 1 mai 2026 începe sezonul de vânătoare, însă, reprezentanții ministerului Mediului ,,refuză să semneze” ordinul menționat anterior.
,,În 1 mai începe sezonul de vânătoare la această specie, iar reprezentanții ministerului, deocamdată, din motive necunoscute, refuză să semneze acest ordin. Pentru a se ajunge la stabilirea acestor cote de recolte, ca să o luăm cu începutul, gestionarii, adică administratorii fondurilor de vânătoare, fiecare asociație în parte, fac anual niște evaluări pe specie. Aceste evaluări sunt trecute prin filtrul Gărzii Forestiere, care verifică dacă sunt corecte, dacă sunt reale, și le avizează.
Ele trec mai departe și ajung la minister. Aici, factorii implicați sunt factorii tehnici, care știu despre ce este vorba, știu cu ce se mănâncă problema aceasta, iar eu consider că ceea ce hotărăsc și avizează ei reprezintă realitatea din teren. Peste aceste etape s-a trecut, urmând ca ordinul să fie semnat de actuala doamnă ministru. Nu vreau să clarific activitatea, nu are niciun sens, toată lumea știe, însă nu înțelegem de ce refuză să facă acest lucru”, a explicat președintele Asociației.
,,Pentru fiecare fond de vânătoare, avem obligația să plătim o redevență anuală, care nu este deloc mică”
Asociația susține că se află într-o relație contractuală cu statul, prin Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, având obligația de a plăti redevențe anuale pentru fondurile de vânătoare.
Reprezentanții spun că au deja emisă o factură de aproximativ 100.000 de lei pentru prima jumătate a anului, în timp ce ministerul ar trebui să pună la dispoziție cotele de recoltă.
Totodată, aceștia precizează că asociația nu poate funcționa doar din cotizațiile membrilor, în condițiile în care aproape 1.000 de vânători așteaptă să își poată practica activitatea.
,,Noi suntem, ca și toate celelalte asociații de vânătoare din țară, într-o relație contractuală cu statul, respectiv cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în sensul că, pentru fiecare fond de vânătoare, avem obligația să plătim o redevență anuală, care nu este deloc mică. În acest moment avem deja emisă factura, cu termen scadent pe prima jumătate a anului, în valoare de aproximativ 100.000 de lei, iar ei au obligația să ne pună la dispoziție cotele de recoltă.
Noi nu putem să supraviețuim doar din cotizațiile membrilor noștri. Avem destul de mulți membri, ne apropiem de 1.000 de membri vânători în momentul acesta, iar aceștia așteaptă să practice vânătoarea. Este un hobby, este un sport, este o pasiune”, a continuat Alin Tudose.
Președintele AJVPS Alba: ,,Depunem o plângere penală pentru abuz în serviciu împotriva doamnei ministru”
Președintele AJVPS Alba a menționat că recent a avut loc o adunare generală a asociației. În cadrul acesteia s-a aprobat să fie acționat în instanță Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, dar și să fie depusă o plângere penală pentru abuz în serviciu împotriva ministrului Diana Buzoianu:
,,Noi ne aflăm, în acest moment, în imposibilitatea de a funcționa, din cauza tergiversării total nejustificate a publicării acestui ordin. Ieri am avut o adunare generală a asociației, în cadrul căreia s-a aprobat să acționăm în instanță Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, dar și să depunem o plângere penală pentru abuz în serviciu împotriva doamnei ministru”.
