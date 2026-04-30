INCENDIU în Alba Iulia: A luat foc o filigorie la Oarda. Intervin pompierii

Un incendiu a izbucnit joi după-masa, la o filigorie, în Oarda, Alba Iulia. Intervin pompierii pentru stingerea flăcărilor.

Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu în Oarda.

Din informațiile primite de la apelant incendiul se manifestă la o anexă gospodărească (filigorie).

La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.

