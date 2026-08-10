Eclipsa de Soare din 12 august 2026: Zonele din România unde se va vedea cel mai bine. Unde nu va fi vizibilă
Eclipsa de Soare din 12 august 2026: Zonele din România unde se va vedea cel mai bine. Unde nu va fi vizibilă
Pe 12 august 2026, românii vor avea ocazia să urmărească eclipsa parțială de Soare, însă fenomenul nu va putea fi vizibil din toate regiunile țării. Cele mai bune condiții de observare a fenomenului vor fi în vestul și nord-vestul țării.
„Pe 12 august 2026 se produce o eclipsă de Soare ca va putea fi văzută ca eclipsă parțială dintr-o parte a țării noastre. Din țara noastră, acoperirea maximă a Soarelui se va produce în nord-vestul țării, fiind de aproximativ 34% pentru orașul Carei și localitățile învecinate”, explică specialiștii Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”.
Printre orașele din care eclipsa va fi vizibilă se numără Cluj-Napoca, Oradea, Satu Mare, Arad, Drobeta Turnu Severin Timișoara, Zalău, Reșița și Baia Mare.
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Eclipsa începe în jurul orei 20:20 și are maximul în preajma momentului de apus al Soarelui.
„Fenomenul va dura o perioadă scurtă de timp, maxim 26 de minute pentru orașul Carei. Cu cât acoperirea Soarelui va fi mai mică, cu atât fenomenul va dura mai puțin”, se mai arată pe pagina oficială a Observatorului.
Estul țării, în afara zonei de vizibilitate Capitala
Bucureștiul se află în afara ariei din care fenomenul poate fi observat, ceea ce înseamnă că eclipsa nu va fi vizibilă din Capitală.
Situația este similară și în Constanța sau Galați, în timp ce în alte localități din sudul și estul țării fenomenul va fi aproape imposibil de urmărit, fie din cauza gradului foarte redus de acoperire a Soarelui, fie pentru că acesta va coincide cu momentul apusului.
„Eclipsa poate fi observată fără instrumente astronomice. Puteți privi spre Soare, în siguranță, folosind un filtru de sudură verde, foarte închis la culoare. Cel mai bun filtrul este Mylar, ce poate fi găsit de la magazinele specializate de astronomie. Se pot folosi și ochelari de eclipsă, dar nu ochelari de Soare. Privind Soarele veți vedea cum marginea Lunii va atinge discul acestuia. Acoperirea maximă se va produce în momentul de maxim”, precizează Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”.
Cei care au un instrument astronomic trebuie să fie foarte foarte precauți în observarea eclipsei pentru că orice mișcare greșită duce la orbire, atrag atenția specialiștii.
„Dacă nu aveți filtre speciale nu observați eclipsa prin instrumente astronomice.Se mai poate folosi o metodă sigură, metoda proiecției. În spatele telescopului sau lunetei, la ocular, se pune un carton alb sau o foaie albă. Discul Soarelui va fi proiectat pe foaie unde poate fi observată eclipsa, de către mai mulți privitori deodată. Când se folosește metoda proiecției nu se va folosi niciun filtru. Se poate face proiecție prin lunetă sau prin telescop”.
Următoarea eclipsă de Soare vizibilă de la noi va avea loc pe 2 august 2027.
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