Germania domină categoric comerțul internațional al județului Alba: Italia, Franța și Ungaria completează lista principalilor parteneri comerciali

Județul Alba își păstrează o poziție importantă în comerțul exterior al României, Germania fiind de departe principalul partener comercial. În primele patru luni ale anului 2026, companiile din Alba au realizat exporturi de peste 1,09 miliarde de euro și importuri de aproximativ 1,07 miliarde de euro, rezultând un sold comercial pozitiv de aproape 19,7 milioane de euro.

Datele privind comerțul internațional al județului Alba, aferente perioadei 1 ianuarie – 30 aprilie 2026, arată o economie județeană puternic conectată la piețele europene. Germania se află detașat pe primul loc atât în clasamentul destinațiilor pentru produsele exportate de firmele din Alba, cât și în cel al țărilor de proveniență a mărfurilor importate.

Germania, principalul partener comercial al județului

Germania reprezintă principala piață externă pentru economia județului Alba, concentrând 59,5% din valoarea totală a exporturilor realizate în primele patru luni ale anului.

Ponderea este semnificativ mai mare decât cea a următorilor parteneri, ceea ce evidențiază dependența ridicată a exporturilor județene de piața germană. Pe locul al doilea se află Italia, cu 8,0%, urmată de Franța, cu 6,2%.

Prin urmare, aproape două treimi din exporturile județului Alba sunt direcționate către primele trei piețe menționate, Germania având însă o poziție dominantă.

Structura exporturilor explică, în bună măsură, această orientare. În perioada analizată, cea mai mare pondere în exporturile județului a fost deținută de mijloace și materiale de transport, cu 53,9% din total, urmate de mașini, aparate și echipamente electrice, cu 14,6%, și de produse din lemn, exclusiv mobilier, cu 9,6%.

Germania este și principala sursă a importurilor

Relația comercială cu Germania este la fel de importantă pe partea de importuri. În perioada 1.I-30.IV.2026, 57,6% din valoarea importurilor județului Alba a provenit din Germania.

Pe următoarele poziții s-au situat Ungaria, cu 10,1%, și Italia, cu 5,3%.

Datele arată astfel o relație economică deosebit de intensă între Alba și Germania, caracterizată atât prin livrări importante de produse realizate în județ, cât și prin achiziții consistente de bunuri și echipamente de pe piața germană.

În ansamblu, principalii parteneri comerciali ai județului Alba sunt, așadar, concentrați în special în Europa Centrală și de Vest, ceea ce confirmă integrarea puternică a economiei județene în lanțurile de producție și aprovizionare europene.

Peste 1,09 miliarde de euro exporturi în patru luni

În primele patru luni din 2026, firmele din județul Alba au realizat exporturi în valoare de 1.093,357 milioane de euro, în timp ce importurile au însumat 1.073,638 milioane de euro.

Rezultatul a fost un sold comercial pozitiv de 19,719 milioane de euro.

Comparativ cu aceeași perioadă din 2025, evoluția este însă diferită pe cele două fluxuri comerciale. Exporturile au scăzut cu 513,447 milioane de euro, respectiv 4,5%, în timp ce importurile au crescut cu 49,908 milioane de euro, respectiv 4,9%.

Soldul comercial pozitiv din 2026 este, astfel, considerabil mai mic decât cel consemnat în perioada similară a anului trecut, când Alba înregistra un excedent de 120,974 milioane de euro.

Transporturile domină exporturile

Structura mărfurilor exportate evidențiază rolul major al industriei auto și al sectoarelor conexe în economia județului.

Mijloacele și materialele de transport au reprezentat 53,9% din exporturile realizate în perioada analizată. Pe următoarele poziții s-au aflat mașinile, aparatele și echipamentele electrice, cu 14,6%, și produsele din lemn, exclusiv mobilier, cu 9,6%.

În același timp, produsele minerale au avut o pondere de 3,2%.

Față de perioada de referință din anul anterior, datele indică o scădere importantă în cazul mijloacelor și materialelor de transport, de 15,1%, în timp ce exporturile de mașini, aparate și echipamente electrice au crescut cu 44,5%. Produsele minerale au consemnat o creștere de 76%, iar produsele din lemn, exclusiv mobilier, au avansat cu 5,8%.

Importurile: echipamente electrice și sectorul auto, în prim-plan

Pe partea de importuri, cele mai importante categorii sunt reprezentate tot de domeniile industriale.

Mijloacele și materialele de transport au avut o pondere de 43,7%, iar mașinile, aparatele și echipamentele electrice au reprezentat 25,7% din totalul importurilor.

Au urmat instrumentele și aparatele optice, fotografice și de ceasornicărie, cu 5,2%, metalele comune și articolele din acestea, cu 4,6%, precum și produsele chimice, animalele vii și produsele animale și hârtia și articolele din hârtie, fiecare cu aproximativ 3%.

În raport cu perioada similară din 2025, importurile de mașini, aparate și echipamente electrice au crescut cu 28,1%, cele de instrumente și aparate optice, fotografice și de ceasornicărie cu 3,4%, iar cele de mijloace și materiale de transport cu 2,7%.

În schimb, importurile de metale comune și articole din metal au scăzut cu 22,9%, cele de animale vii și produse animale cu 9,4%, iar cele de produse chimice cu 1,3%.

Alba, pe locul 8 la nivel național

Importanța județului în comerțul exterior românesc este reflectată și de clasamentul național. În perioada 1.I-30.IV.2026, județul Alba s-a situat pe locul 8 atât în clasamentul județelor după valoarea exporturilor, cât și după valoarea importurilor.

În luna aprilie 2026, exporturile județului au totalizat 273,705 milioane de euro, în scădere cu 9,2% față de luna martie și cu 9,3% față de aprilie 2025.

Importurile au ajuns la 270,726 milioane de euro, fiind cu 3,5% mai mici decât în luna precedentă și cu 2,7% sub nivelul din aprilie 2025.

Chiar și în aceste condiții, județul a încheiat luna aprilie cu un sold comercial pozitiv de 2,979 milioane de euro.

Un comerț exterior concentrat pe câteva piețe-cheie

Datele statistice conturează imaginea unei economii județene profund integrate în fluxurile comerciale europene. Germania este partenerul dominant, atât pentru exporturile, cât și pentru importurile județului Alba, în timp ce Italia, Franța și Ungaria completează nucleul principal al relațiilor comerciale externe.

Această concentrare reflectă, pe de o parte, integrarea firmelor din Alba în lanțurile industriale europene, în special în domenii precum industria auto, echipamentele electrice și prelucrarea lemnului. Pe de altă parte, evoluția din primele patru luni ale anului 2026 arată o diminuare a excedentului comercial, pe fondul scăderii exporturilor și al creșterii importurilor.

Cu 1,09 miliarde de euro exporturi și 1,07 miliarde de euro importuri în doar patru luni, Alba rămâne însă unul dintre județele cu o activitate comercială externă importantă din România, iar relația economică privilegiată cu Germania continuă să reprezinte principalul pilon al comerțului internațional al județului.

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