Ce beneficii are pentru organism consumul regulat de dovlecel: Crud, fiert sau la grătar? Modul de preparare contează

Puține calorii, multă apă, fibre, vitamina C și o versatilitate care îl face ușor de introdus în aproape orice meniu. Dovlecelul nu promite miracole, dar poate deveni unul dintre aliații simpli ai unei alimentații echilibrate.

Într-o perioadă în care rafturile magazinelor sunt pline de produse promovate drept „superalimente”, un aliment aparent banal continuă să treacă aproape neobservat: dovlecelul. Verde, discret la gust și relativ ieftin, acesta poate fi consumat crud, la grătar, copt, sotat sau transformat în supă, iar profilul său nutrițional îl recomandă ca parte a unei alimentații variate.

Potrivit datelor publicate de USDA, un dovlecel mediu, de aproximativ 196 de grame, are circa 33 de kilocalorii, 6 grame de carbohidrați, 2 grame de fibre și 2 grame de proteine. În aceeași cantitate se găsesc aproximativ 39 mg de vitamina C.

Asta nu înseamnă că dovlecelul poate înlocui alimentele bogate în proteine, cerealele integrale sau alte legume. Înseamnă însă că este o modalitate simplă de a crește volumul și diversitatea unei mese fără să aduci foarte multe calorii.

De ce este interesant din punct de vedere nutrițional

Dovlecelul are un conținut foarte ridicat de apă și o densitate calorică redusă. La 100 de grame de dovlecel crud, valorile nutriționale sunt de aproximativ 17 kcal, 3,1 grame de carbohidrați, 1,2 grame de proteine și 1 gram de fibre.

Profilul său include și vitamina C, potasiu, magneziu, mangan, folat și alte vitamine și minerale în cantități mai mici. Compoziția exactă diferă în funcție de soi, maturitate și modul de preparare.

Un alt avantaj este versatilitatea. Dovlecelul poate ocupa locul unei garnituri, poate fi adăugat în tocănițe, supe, omlete sau salate și poate contribui la obținerea unor mese mai voluminoase.

Fibrele: un avantaj discret, dar important

Cele aproximativ două grame de fibre dintr-un dovlecel mediu nu par spectaculoase. Totuși, într-o dietă în care se consumă constant legume, fructe, leguminoase și cereale integrale, aceste cantități se adună.

Fibrele alimentare sunt importante pentru funcționarea normală a sistemului digestiv și pentru menținerea unei alimentații echilibrate. Dovlecelul nu este printre cele mai bogate surse de fibre — leguminoasele și multe cereale integrale oferă cantități mai mari — dar poate contribui la aportul zilnic.

Așadar, afirmația că dovlecelul „detoxifică organismul” este mai degrabă o exagerare. Organismul are propriile sisteme de eliminare a produșilor de metabolism, iar o alimentație sănătoasă le susține printr-un aport adecvat de nutrienți, fibre și lichide.

Vitamina C, unul dintre punctele sale forte

Un dovlecel mediu poate furniza o cantitate semnificativă de vitamina C, conform datelor USDA.

Vitamina C are numeroase roluri fiziologice, inclusiv contribuția la funcționarea normală a sistemului imunitar și la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.

Important este însă contextul: vitamina C nu face din dovlecel un tratament pentru răceală și nici nu poate substitui o dietă variată. Dovlecelul este pur și simplu una dintre sursele alimentare prin care poate fi asigurat aportul acestui nutrient.

Cu sau fără coajă? Aici se află un detaliu important

În multe situații, coaja poate fi consumată fără probleme și este păcat să fie îndepărtată automat.

Unele surse medicale și nutriționale recomandă păstrarea cojii după spălarea atentă, deoarece aceasta contribuie la aportul de fibre și conține o parte dintre micronutrienții și compușii vegetali ai dovlecelului.

Pentru dovleceii tineri, coaja este de obicei fragedă și aproape imperceptibilă după preparare.

Există însă o excepție care merită reținută: un dovlecel care are un gust puternic amar nu trebuie consumat. Gustul amar poate indica prezența unor compuși numiți cucurbitacine, care pot provoca probleme digestive.

Crud, fiert sau la grătar? Modul de preparare contează

Dovlecelul poate fi consumat crud, însă gătirea îi schimbă textura și poate modifica anumite cantități de vitamine.

Vitamina C este sensibilă la căldură, astfel încât metodele de preparare mai agresive sau prelungite pot diminua o parte din conținutul său. Pe de altă parte, gătirea poate face dovlecelul mai ușor de consumat în cantități mai mari.

Pentru o alimentație echilibrată, metode precum gătirea rapidă, sotarea, coacerea sau prepararea la grătar pot fi alternative practice. Problema nu este dovlecelul gătit, ci ceea ce se adaugă în timpul preparării.

Un dovlecel copt simplu este una. Un dovlecel acoperit cu multă făină, brânză grasă și ulei, apoi prăjit, este cu totul altă poveste din punct de vedere caloric.

Dovlecelul și controlul greutății: util, dar nu miraculos

Datorită conținutului ridicat de apă și densității calorice reduse, dovlecelul poate fi util în mesele destinate controlului aportului energetic.

Un volum mai mare de legume poate contribui la senzația de sațietate, în timp ce aportul caloric rămâne relativ redus. Dovlecelul poate astfel înlocui, în anumite preparate, o parte din alimentele mai dense caloric.

Dar există o limită importantă: dovlecelul nu „arde grăsimea”.

Scăderea în greutate nu este produsă de o singură legumă, ci de ansamblul alimentației, al activității fizice și al balanței energetice pe termen lung. A transforma dovlecelul într-un ingredient „de slăbit” cu efect special înseamnă să simplificăm excesiv nutriția.

Poate ajuta digestia?

Da, poate contribui la o alimentație favorabilă digestiei, în principal datorită apei și fibrelor pe care le conține.

Fibrele contribuie la funcționarea normală a intestinului, iar un aport adecvat de lichide este, la rândul său, important pentru organism.

Totuși, persoanele care nu sunt obișnuite cu un aport mai mare de fibre pot resimți temporar balonare sau disconfort digestiv. Toleranța individuală contează.

Un posibil avantaj pentru sănătatea cardiovasculară

Dovlecelul furnizează potasiu și are în mod natural un conținut redus de sodiu. Potasiul este un mineral important pentru funcționarea normală a mușchilor și sistemului nervos și contribuie la menținerea tensiunii arteriale normale.

Asta nu înseamnă că o porție de dovlecel „scade tensiunea” în mod spectaculos. Beneficiile cardiovasculare trebuie privite în contextul întregului model alimentar.

O dietă bogată în legume, fructe, leguminoase, cereale integrale și alte alimente minim procesate este mult mai importantă decât consumul unui singur aliment.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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