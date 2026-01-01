FOTO | Un inginer din Apuseni, primul care a intervenit la accidentul de pe DN 74: A acordat primul ajutor șoferului, până la sosirea ambulanței

Un inginer din Apuseni, primul care a intervenit la accidentul de pe DN 74: A acordat primul ajutor șoferului, până la sosirea ambulanței

Un inginer originar din Apuseni poate fi considerat erou pentru victima accidentului petrecut astăzi, 1 ianuarie 2026, pe DN 74, în comuna Bucium. Bărbatul nu a stat pe gânduri și a sărit în ajutorul șoferului.

Mihai Daniel Sicoe este inginer și lucrează la Bosch Blaj, iar în prima zi a anului se afla pe DN 74, când s-a petrecut accidentul în care un șofer a ieșit de pe carosabil și s-a împlântat cu mașina într-o afumătoare.

Bărbatul nu a stat să se gândească de 2 ori și intervenit prompt să acorde primul ajutor șoferului care se afla încă în mașina avariată.

,,Avea mici răni pe fata cum s-a spart parbrizul și ușa de la șofer. Nu vorbea, dar era conștient și gesticula dacă îl întrebai ceva”, a declarat Mihai pentru ziarulunirea.ro.

Acesta mai spune că ambulanța a ajuns repede la fața locului și împreună au scos victima pe picioare din mașina accidentată, ajutat și susținut doar de brațe.

,,Eram în trecere, am ajutat până l-au băgat în ambulanță. Două femei de la o casă din apropiere au zis că au auzit un zgomot mare și am mers împreună cu ele să vedem ce accident este”, mai spune bărbatul.

Reamintim că evenimentul rutier a avut loc joi, 1 ianuarie 2026, în jurul orei 13.00, pe DN 74, în satul Cerbu din comuna Bucium.

